Les Broncos de Denver veulent un repêchage de la NFL 2020

Les Broncos de Denver veulent que le repêchage de la NFL 2020 recule en raison de la pandémie de coronavirus. Le directeur général de l’équipe, John Elway, a récemment dit cela lors d’une interview.

“Vraiment, nous nous sentons assez bien où nous en sommes”, a déclaré Elway.

«Nous préférerions le faire sauvegarder afin que nous puissions faire participer tous nos éclaireurs et tout le monde, mais s’il est limité et que nous pouvons y rester et qu’ils ne déplaceront pas le repêchage, nous sommes en bonne forme.

«Je pense que l’une des raisons pour lesquelles, avec je pense que les entraîneurs ne vont pas au Combine et qu’ils passent toute la semaine ici juste du côté du collège, cela nous a mis en avant parce que nous avons déjà le classement des entraîneurs, ” il a continué.

«Les éclaireurs travaillent déjà un peu sur l’année prochaine pour le manuel d’été 2021, nous avons donc l’impression d’être en assez bonne forme. Si ça recule, tant mieux, nous sommes prêts pour ça. Si ça ne bouge pas, alors nous serons prêts aussi. »

Pour le moment, il ne semble pas être prévu de reculer le brouillon.

