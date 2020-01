Les Browns apprennent quand ils récupéreront Myles Garrett

Les Browns ont appris quand ils récupéreront Myles Garrett cette semaine.

Garrett a été suspendu à la fin de la saison dernière à la suite d’une altercation avec le quart-arrière des Pittsburgh Steelers Mason Rudolph.

Dans la rencontre, Garrett a pu être vu balancer son casque comme une arme contre le joueur rival.

À la suite de l’incident, Garrett a été suspendu indéfiniment.

Cette semaine, Mary Kay Cabot de Cleveland.com a annoncé que la suspension pourrait prendre fin.

Selon Cabot, le commissaire de la NFL, Rodger Goodell et Garrett se rencontreront à un moment donné au cours des deux prochains mois pour discuter de la réintégration de ce dernier.

Le commissaire de la #NFL, Roger Goodell, a déclaré à clevelanddotcom qu’il prévoyait de rencontrer w / # Browns Myles Garrett w / dans les 60 prochains jours au sujet de la réintégration de la suspension indéfinie; Ne caractériserait pas, mais l’interdiction sera probablement levée, puis https://t.co/Upqyev5tUn

– Mary Kay Cabot (@MaryKayCabot) 29 janvier 2020

Avant d’être suspendu, l’ailier défensif avait 10 sacs, deux échappés, 11 plaqués pour une défaite et 18 coups sûrs.

Le ramener sera absolument vital pour les Browns évoluant dans une direction de position en 2020.

Garrett a fini par manquer le dernier mois et demi de la saison en raison de sa suspension et a été condamné à une amende de plus de 45 000 $.

En relation: Combien coûtent les publicités du Super Bowl en 2020