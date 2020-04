Les Browns de Cleveland peuvent-ils être plus que des champions cette saison?

Les Browns ont passé le début de leur intersaison à boucher certains de leurs plus gros trous.

Après avoir permis à Baker Mayfield d’être limogé 40 fois la saison dernière, Cleveland a décroché l’un des meilleurs plaqués du marché en signant Jack Conklin, le vedette des Titans. Austin Hooper a reçu l’accord le plus riche pour une fin serrée, donnant à Mayfield un autre meneur de jeu éprouvé et un autre bloqueur dans le jeu de course.

Case Keenum a rejoint le giron au cas où quelque chose arriverait au quart-arrière de troisième année. Keenum, qui a eu une année de carrière sous la tutelle de Kevin Stefanski en 2017, retrouve son ancien entraîneur des Vikings QB. En janvier, Stefanski est arrivé pour prendre les rênes d’un Freddie Kitchens surpassé en tant qu’entraîneur-chef.

Les Browns ont fait une poignée de mouvements qui devraient inspirer espoir à un jeune alignement. Maintenant, ils doivent essayer d’éviter le sort infructueux qui a suivi tant d’intersaisons similaires à Cleveland.

Les Browns ont fait des choix intelligents dans le passé, pour ne rien récolter d’eux

En 2017, les Browns ont effectué suffisamment de changements entre les saisons pour que j’ouvre une analyse de leurs signatures et de leurs choix de draft avec cette ligne:

Les Browns de Cleveland s’amélioreront en 2017. Après une saison 1-15, ils ont peu d’autres options.

D’une manière ou d’une autre, j’avais tort. Cleveland est devenue la première équipe de l’histoire de la NFL à remporter un match et à s’aggraver l’année suivante. Tout cela s’est produit malgré l’ajout de Myles Garrett, Larry Ogunjobi, David Njoku et Kevin Zeitler. Sans franchise QB en remorque et toujours sous la direction de Hue Jackson, les Browns sont passés de 0 à 16.

Cela a conduit à davantage de changements qui semblaient être un pas dans la bonne direction. Mayfield et Tyrod Taylor sont arrivés en 2018 pour stabiliser l’offensive passagère. Jarvis Landry et Carlos Hyde ont suivi. Quatre sélections dans les 35 premiers choix de ce projet ont apporté la promesse de démarreurs instantanés à faible coût comme Nick Chubb et Denzel Ward.

Mais Jackson n’a pas été licencié avant d’avoir connu un début de 2-5-1. Alors que les Browns se sont rétablis au cours de la seconde moitié de la saison, 2018 a été une autre campagne perdue – même si elle s’est terminée par un sentiment de confiance général. Cleveland a terminé l’année avec un dossier de 5-3 alors que Mayfield ressemblait à un quart de franchise. Pour la première fois de mémoire récente, les Browns ont été favorisés pour remporter l’AFC North.

L’équipe a embauché Kitchens, le coordonnateur intérimaire de l’offensive qui a fait de son QB une recrue de l’année, puis a échangé contre Odell Beckham Jr. pour diriger le corps receveur. Olivier Vernon est venu avec lui pour fournir un important contre-coup à la passe de Garrett. Sheldon Richardson et Morgan Burnett ont été ajoutés pour renforcer une jeune défense talentueuse avec l’aide d’un vétéran. Encore une fois, les attentes étaient élevées.

L’entraîneur de première année a été débordé dès le premier jour. Les Browns ont joué avec négligence – ils ont donné plus de 1 100 verges aux tirs au but – et Mayfield a régressé. La défense a échoué. Garrett a raté les six derniers matchs en raison d’une suspension très médiatisée. Kitchens a poursuivi son battage médiatique de pré-saison avec six victoires et a été licencié à la fin de l’année. Au lieu de gagner la division, les Browns ont raté les séries éliminatoires pour la 17e saison consécutive.

Nous voici donc, une fois de plus, à regarder vers le bas un assez bon transport intersaison et à attiser les braises de l’incendie de décharge qui couve continuellement, qui est l’optimisme de Cleveland. Les Browns ont incité les fans à payer encore et encore pour avoir osé rêver, peu importe à quel point leurs mouvements de printemps sont avisés. 2020 ne sera-t-il que le dernier maillon d’une chaîne déprimante?

Pourquoi 2020 pourrait être différent

Les échecs récents de Cleveland sont enracinés dans l’incapacité de l’équipe à cultiver un QB de franchise. L’embauche de Stefanski donne aux Browns un innovateur qui a aidé l’entraîneur Keenum et Kirk Cousins ​​à réaliser leurs meilleures performances en carrière au Minnesota. Il aura une excellente occasion de faire de même avec Mayfield.

Deux signatures clés aideront également à ce que les Browns espèrent être l’année de rebond de Mayfield. Après avoir été licencié trop souvent et n’avoir obtenu que 41 réceptions (et un taux de capture de seulement 59%) dans cinq secteurs différents, le QB de troisième année dispose de renforts sur lesquels compter à l’avance.

Conklin est le type de joueur qui peut fournir un blocage supérieur à la moyenne à un endroit vital. Bien que son jeu ait plongé après deux saisons exceptionnelles pour ouvrir sa carrière, il peut être un signe de stabilité pour une équipe qui a désespérément besoin de leadership.

Hooper n’a jamais commencé plus de 10 matchs en une saison au cours d’une carrière de quatre ans, mais il vient de faire des voyages consécutifs au Pro Bowl. Au cours de ces deux années, sa moyenne par match de 16 lui a permis de rattraper environ 80 prises, 800 verges et six touchés. Plus important encore, il a atteint près de 79% de ses cibles depuis 2018. Il est payé pour être une soupape de sécurité de confiance lorsque les défenses se concentrent sur Landry et Beckham.

Conklin et Hooper sont les têtes d’affiche, mais ce ne sont pas les seuls nouveaux visages qui pourraient stimuler le changement.

La signature de Karl Joseph est la dernière solution pour un trou en toute sécurité. Jabrill Peppers, qui était censé être le gars, a été échangé à New York dans le cadre de l’affaire Beckham. Damarious Randall était solide après la conversion du corner en sécurité, mais il a raté une bonne partie de la saison dernière en raison d’un Achille déchiré et est maintenant un agent libre. Même si Joseph n’a pas été particulièrement constant dans sa carrière, il répond à un besoin de défense contre une passe moyenne.

Andrew Billings a régressé la saison dernière à Cincinnati, mais était une pièce sous-estimée au centre de la ligne défensive des Bengals en 2018. L’ailier défensif vétéran Adrian Clayborn ne s’est pas démarqué au cours des deux dernières saisons, bien qu’il puisse encore apporter une rotation rapide. présence. L’ancien choix de première ronde Kevin Johnson a été discrètement solide en tant que coin de rotation pour les Bills en 2019 et pourrait enfin atteindre sa foulée à 27 ans. Ils vous aideront tous.

Ensuite, il y a le repêchage, où Cleveland aura quatre des 97 meilleurs choix, y compris la 10e sélection globale. La classe de perspectives de cette année est lourde de gros bloqueurs athlétiques et de dos défensifs ballhawk. Il ne devrait pas être difficile pour les Browns de décrocher un faiseur de différence au tacle gauche et à la sécurité en avril.

Bien sûr, s’attendre à quelque chose de bon pour les Browns s’est avéré être une folie. Même lorsque l’équipe prend de bonnes décisions, elle ne semble aller nulle part.

Mais 2020 pourrait être l’année qui change. L’arrivée de Stefanski pourrait marquer l’aube d’une nouvelle ère. Les Browns ont passé une autre intersaison à soutenir Mayfield et à apporter les améliorations nécessaires des deux côtés du ballon. Maintenant, ils doivent transformer ce potentiel en production s’ils veulent échapper au cycle sans fin qui les empêche de renifler les séries éliminatoires.