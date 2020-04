Les Browns de Cleveland sont à nouveau vraiment bons en intersaison, ce qui n’est pas idéal

Je dois être honnête avec vous avant de commencer – je n’ai jamais été entraîneur de la NFL (chef, assistant, etc.), ni directeur général de la NFL, ni éclaireur de la NFL et certainement pas propriétaire d’une équipe de la NFL.

Alors, prenez ce que je dis avec un grain de tout ce que vous voulez prendre, mais je pense que le meilleur moment pour qu’une équipe de la NFL atteigne son apogée est en saison régulière lorsque des matchs sont joués et des championnats gagnés.

Pas l’intersaison quand tout le monde attend que le football revienne dans nos vies.

Mais ce n’est apparemment pas ainsi que les Browns de Cleveland font les choses, car pour la deuxième année consécutive, les Browns ont fait de leur mieux lorsque le football est encore très loin de nous.

L’année dernière, ils ont remporté le championnat intersaison lorsqu’ils ont échangé contre Odell Beckham Jr.et tout le monde, y compris la NFL, qui a programmé les Browns pour ce qui ressemblait à 900 matchs télévisés à l’échelle nationale, pensait qu’ils seraient des prétendants en 2019.

Flash info – ce n’étaient pas des prétendants. Du tout. Baker Mayfield était horrible et les Browns ont terminé comme ils finissent normalement une saison – bien en dessous de .500 à 6-10.

Mercredi, les Browns ont poursuivi leur domination hors saison en présentant leurs nouveaux uniformes, puis se sont assis pendant que tout le monde sur Twitter chantait leurs louanges.

Oui, les fans de la NFL ont été impressionnés par les Browns, ce qui ne peut signifier qu’une chose – ce n’est pas l’automne.

Les nouveaux uniformes des Browns méritent tous les compliments qu’ils reçoivent car, trop souvent, les équipes vont dans le sens opposé et font de terribles changements. Je te regarde, Falcons.

Mais à l’automne (s’il y a même du football, qui est même triste à taper), le Baker et les Browns devront commencer à impressionner les gens au début, car les choses pourraient devenir encore plus laides pour une franchise qui a été horrible depuis si longtemps.

Mais bon, au moins pour une journée dans l’intersaison, ils ont été célébrés par tout le monde.

Je dois prendre tes victoires quand tu les auras, je suppose.

Le plus grand vainqueur de mercredi: les Nationals, qui ont rôti les Astros.

Rappelez-vous quand le baseball était encore une chose et que tout le monde écrasait les Astros de Houston pour avoir triché? Ouais, c’étaient de bons moments. Eh bien, les Nationals ont rapporté cela en regardant une rediffusion du match 7 des World Series 2019 et en s’amusant à rôtir les Astros. Ah, une certaine normalité dans nos vies. Se sent bien!

Coups rapides: Plongée profonde sur Tua… Dernier projet de simulation de la NFL… Les fans de sport deviennent hilarement spécifiques… Et plus!

– Steven Ruiz fait une grande plongée profonde dans Tua Tagovailoa et quel type de carrière dans la NFL il peut avoir.

– Notre Henry McKenna a son dernier projet de simulation de la NFL … découvrez où Tua pourrait aller.

– Les fans sur Twitter ont partagé des choses hilarantes et spécifiques qui leur manquent le plus dans le sport.

– Le lanceur des Mets Marcus Stroman dit que le pilote de NASCAR Kyle Larson “a besoin de son rythme”.

– La WWE a sorti Kurt Angle et plus d’une douzaine d’autres stars mercredi. Boo Vince McMahon. Huer.

Mike Trout pense que l’idée de la MLB de jouer au baseball isolé en Arizona est «assez folle».

– Un “dégoûté” Mel Kiper a défendu les Bengals dans une diatribe très passionnée.

