Les Browns ont un message fort pour Odell Beckham Jr.

Ce message? Redresser.

Cleveland a échangé de nombreux actifs pour acquérir Beckham des Giants de New York la saison dernière.

Jusqu’à présent, l’investissement n’a payé aucun dividende.

Le récepteur large polarisant n’a pas respecté la norme qu’il avait établie à New York en 2019-20, et le quart-arrière Baker Mayfield a régressé au moins partiellement à cause de cela.

Comme si la contre-performance sur le terrain n’était pas suffisante, Beckham a également été très bruyant dans son mécontentement face à sa situation à Cleveland.

De Super Bowl Live: Les #Browns veulent aller de l’avant avec WR Odell Beckham Jr, mais à quel point il est présent pendant l’intersaison et pour les OTAs, cela peut grandement contribuer à le déterminer. pic.twitter.com/RMfekoLrQX

– Ian Rapoport (@RapSheet) 31 janvier 2020

Selon plusieurs rapports, il a imploré publiquement et haut et fort les organisations adverses de faire du commerce pour lui.

Inutile de dire que la décision n’a pas bien réfléchi sur les Browns ou sur Beckham.

Malgré de nombreuses rumeurs suggérant que Cleveland pourrait déplacer Beckham pendant l’intersaison, cela ne semble pas être dans les cartes.

Encore.

Selon Ian Rapoport de NFL Network, les Browns ont actuellement l’intention de conserver leur récepteur large.

Mais ils veulent voir une attitude différente cette année.

L’organisation s’attend à ce que Beckham soit présent aux OTA et à plus d’engagement de sa part dans tous les aspects du jeu cette saison.

Beckham a subi une intervention chirurgicale pour résoudre un problème de hernie sportive qui l’a blessé pendant une grande partie de cette saison, mais pour le moment, cela ne devrait pas entraver sa participation aux OTA.

La relation entre Beckham et Cleveland fonctionnera-t-elle finalement?

Cela reste à voir.

Mais il est certain que les deux parties ne l’espéraient pas.

