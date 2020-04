Les Browns peuvent échapper au purgatoire du football en protégeant Baker Mayfield

La saison dernière était censée être l’année où les Browns ont mis fin à leur sécheresse en séries éliminatoires. Au lieu de cela, Cleveland s’est effondré sur lui-même comme une étoile mourante et a raté les séries éliminatoires pour la 17e année consécutive.

Presque tout ce qui pouvait mal se passer. Les Browns ont perdu leur premier match de la saison de 30 points. Baker Mayfield a horriblement régressé. L’entraîneur-chef de première année Freddie Kitchens a été submergé au point qu’il a été licencié après seulement 16 matchs. Myles Garrett a raté six matchs après son incident avec Mason Rudolph.

Du côté positif, il y a encore beaucoup de talent brut pour le nouvel entraîneur-chef Kevin Stefanski à corral. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’ya pas de marge d’amélioration considérable.

Cleveland Browns (6-10), séries éliminatoires manquées

Cleveland a passé les deux dernières saisons à ajouter des joueurs talentueux pour stimuler l’attaque de Mayfield. Ce printemps, les Browns devront faire quelques améliorations sur leur ligne offensive pour lui donner de la place pour grandir. Des ajouts devront également être apportés à une défense classée 22e de la ligue en termes d’efficacité globale.

Avant l’agence gratuite:

Ligne offensive: Le plaqueur gauche Greg Robinson est parti. Le plaqueur droit Chris Hubbard était un tourniquet en 2019 (27 blocs soufflés en 13 départs). La mise à niveau de l’un ou l’autre serait une avancée majeure pour Mayfield, qui a été limogé 40 fois en 2019.

sécurité: Les Browns ont échangé Jabrill Peppers dans l’accord qui a amené Odell Beckham Jr. en ville. Ils ont pu se débrouiller avec Morgan Burnett à sa place la saison dernière, mais il a 31 ans et était juste moyen la saison dernière. Alors que Damarious Randall était meilleur en tant que converti en sécurité, il est un agent libre.

Secondeur: Le front de départ des Browns quatre apporte une ruée vers la passe solide, mais laisse à désirer contre la course. Le moyen le plus simple de résoudre ce problème serait d’ajouter des secondeurs qui combleraient les lacunes et qui pourraient intervenir et faire des arrêts sur la ligne de mêlée. Christian Kirksey et Joe Schobert ont rempli ces rôles dans le passé, mais chacun est parti en agence libre ce printemps.

Quoi Dawgs By Nature veut plus cette intersaison: Les Browns ont eu au mieux la médiocrité aux positions d’attaquant offensif depuis le départ à la retraite de Joe Thomas il y a deux ans, il est donc temps qu’ils trouvent leur tacle gauche ou droit de l’avenir. Signer Jack Conklin était un bon début. La position de sécurité est la première position à aborder en défense, car Randall devrait être un agent libre et Cleveland a utilisé une rotation de plusieurs joueurs remplaçants en toute sécurité en 2019. – Chris Pokorny

Après l’agence gratuite:

Les Browns ont réussi un plaquage en signant l’ancien plaqueur droit des Titans, Jack Conklin. Ils ont également ajouté la sécurité Karl Joseph, mais ce n’est pas une solution à long terme avec juste un contrat d’un an.

Tacle offensif: Attirer Conklin au nord était une excellente idée. Il ne devrait pas être difficile de trouver une perspective jeune et dynamique pour gérer le coin opposé. Le repêchage de la NFL 2020 regorge de tacles incroyablement athlétiques.

Secondeur: Les trois meilleurs secondeurs de Cleveland fin mars pourraient bien être Sione Takitaki, Willie Harvey et Mack Wilson. Au moins, les Browns sont, euh, très jeunes à ce poste.

Garde offensive: Tackle a obtenu le plus de flak l’automne dernier, mais Cleveland a également besoin d’un coup de pouce à l’intérieur de sa ligne.

Après le projet:

Les Browns ont fait ce dont ils avaient besoin avec leur premier choix en prenant Jedrick Wills Jr. de l’Alabama au 10e rang. Wills est un démarreur immédiat, bien que le problème avec lui est qu’il n’a jamais joué que le tacle droit et qu’il devra passer au tacle gauche. Cleveland n’a pas repêché de gardien, mais il a obtenu plus de profondeur lors de la troisième journée avec le centre de Washington Nick Harris.

Donovan Peoples-Jones n’a jamais atteint son potentiel au Michigan, mais le receveur super athlétique pourrait finir par être un vol de sixième ronde. En défense, les renforts des Browns provenaient tous de la SEC au Jour 2: la sécurité Grant Delpit et le secondeur Jacob Phillips du LSU, et l’attaquant défensif Mizzou Jordan Elliott.

Dan Kadar’s draft grade: B +