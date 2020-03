Les Buccaneers peuvent continuer sur leur lancée lorsqu’ils répondent à la question QB

Les Buccaneers de Tampa Bay ont connu une amélioration de deux victoires lors de la première saison de Bruce Arians, qui comprenait une séquence de victoires de quatre matchs au milieu de la saison. Mais maintenant, les Buccaneers sont à la croisée des chemins.

Après cinq saisons irrégulières, le quart-arrière Jameis Winston est un joueur autonome. Bien qu’il ait mené la NFL au passage avec 5 109 verges la saison dernière, Winston a également lancé 30 interceptions, un sommet en championnat.

Les Buccaneers pourraient dire au revoir à Winston et trouver un nouveau signaleur pour profiter de l’un des meilleurs groupes de récepteurs larges de la NFL.

Tampa Bay Buccaneers (7-9), séries éliminatoires manquées

Malgré la perte de leurs deux derniers matchs de la saison, les Buccaneers ont une certaine dynamique sous les Ariens. S’ils veulent continuer, ces positions doivent être fixées:

Stratège: “[If] nous pouvons gagner avec celui-ci, nous pouvons certainement gagner avec un autre aussi. » C’est ce que les Ariens ont dit à propos de Winston, des suggestions qu’il est prêt à abandonner de l’ancien choix numéro un. La question est de savoir si les Ariens veulent entraîner un quart-arrière recrue ou poursuivre un vétéran. Si c’est ce dernier, les Buccaneers sont dans une position difficile avec le choix n ° 14. Le quart de l’Utah State Jordan Love pourrait être là, mais c’est un projet. La même chose peut être dite pour Jacob Eason de Washington.

Tacle offensif: Sur le côté gauche, Donovan Smith a été cohérent mais peu spectaculaire. Sur le côté droit, Demar Dotson est un agent libre. Smith pourrait être amélioré dans le repêchage, qui regorge de plaqués offensifs. Ou les Buccaneers pourraient prendre quelqu’un comme Austin Jackson de l’USC ou Josh Jones de Houston et les jouer à droite avant de finalement se déplacer vers la gauche.

Passer rusher: Tampa Bay a finalement trouvé un bon passeur de passes avec Shaq Barrett, qui avait 19,5 sacs il y a une saison. Malheureusement, Barrett est un agent libre, bien que les Buccaneers devraient utiliser leur étiquette de franchise sur lui. Cela laisse encore Jason Pierre-Paul et Carl Nassib, qui ont combiné pour 14,5 sacs la saison dernière, pour frapper le marché libre.

Quoi Nation de Bucs veut plus cette intersaison: L’accent doit être de savoir quoi faire à propos de la position de quart-arrière. Avec des rumeurs liant les Bucs à Tom Brady, Philip Rivers et Teddy Bridgewater, il est clair que la fumée vient de quelque part et une fois qu’elle s’est dissipée, nous pouvons voir un nouvel appelant à Tampa Bay. Ils doivent également aborder la ligne offensive, surtout s’ils prévoient de faire venir un quart-arrière qui n’est pas aussi mobile que Jameis Winston était dans la poche. – Gil Arcia

Nous reviendrons sur les Buccaneers après l’agence gratuite pour voir ce dont ils ont encore besoin pour le repêchage de la NFL 2020.