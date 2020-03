Les Buccaneers peuvent donner à Tom Brady les cibles que les Patriots n’avaient pas

Le plus gros problème de Tom Brady lors de son effondrement en 2019 n’était pas le fait qu’il était un quart-arrière de 42 ans jouant dans un stade par temps froid. C’est que ses patriotes recevant le corps avaient été séparés.

Rob Gronkowski a pris sa retraite. Josh Gordon a été inefficace, blessé, libéré, puis suspendu par la ligue après s’être accroché aux Seahawks. Ben Watson a été suspendu pour les quatre premiers matchs de la saison et âgé de 38 ans. Ni N’Keal Harry ni Mohamed Sanu n’ont fourni la valeur de remplissage à laquelle ils étaient censés.

Tout cela a conduit à une saison piétonne du vainqueur à six reprises du Super Bowl, la première sortie de son équipe en séries éliminatoires en une décennie, et l’inquiétude persistante Brady avait finalement atteint la fin de sa course en tant que quart-arrière d’élite. Plutôt que de jouer à nouveau avec son héritage en 2020, il a fait quelque chose. Brady a rejoint une équipe nécessiteuse de QB avec très probablement le meilleur coup de poing de la ligue 1-2 au large.

Brady devrait quitter la seule équipe qu’il connaît depuis deux décennies à signer avec les Buccaneers avant sa saison de 43 ans. Bien que Tampa Bay ne puisse pas offrir l’héritage ou le prestige que Brady a laissés, cela peut offrir à Mike Evans, Chris Godwin et au quart-arrière vieillissant la meilleure occasion de prouver qu’il peut être un passeur de premier plan en dehors de l’influence de Bill Belichick.

Brady a instantanément amélioré son corps de réception en se déplaçant vers le sud

Il y a deux points positifs majeurs en faveur d’un quart-arrière à Tampa. Le premier est l’entraîneur-chef Bruce Arians.

Le joueur de jeu vétéran a un don particulier en poussant ses passants à être leurs vrais vrais. Parfois, c’est un vétéran qui rattrape le temps perdu (Carson Palmer en Arizona). Parfois, il garde la trajectoire du futur Temple de la renommée dirigée vers le ciel (Peyton Manning à Indianapolis, Ben Roethlisberger à Pittsburgh) Plus récemment, il a essayé de contenir un tuyau d’incendie à pulvérisation sauvage qui imprègne tout dans son voisinage, bon ou mauvais (Jameis Winston, 2019).

Les conseils des Ariens brillent le plus avec un élargissement du Pro Bowl pour stimuler son attaque. Il en a deux avec Evans et Godwin, qui sont devenus une combinaison de jeu mortelle.

Evans est un monstre de 6’5 avec l’athlétisme et l’agilité pour laisser les cornerbacks agiter les fantômes dans une course à pied. En six saisons en tant que pro, il n’a jamais manqué d’avoir au moins 1000 verges de réception. Sa taille, sa force et sa vitesse font de lui la gomme parfaite pour les lancers imparfaits – quelque chose qu’il connaît bien après avoir passé les cinq dernières saisons avec Winston.

La troisième saison de Godwin en championnat a été sa meilleure à ce jour. Il a établi des sommets en carrière en captures (86), en recevant des verges (1333) et en touchés (neuf) en 2019 malgré avoir joué en seulement 14 matchs. Il est capable de remplir des rôles dans la fente ou près de la ligne de touche, et sera probablement l’homme qui hérite de tout le mouvement funky pré-snap que Julian Edelman avait l’habitude de courir afin de brouiller les défenses et de changer de couverture.

Voici comment Evans et Godwin se sont affrontés contre les six meilleurs joueurs des Patriots – Edelman, Gordon, Sanu, Harry, Phillip Dorsett et Jakobi Meyers – combinés au cours de la saison 2019.

Mike Evans et Chris Godwin contre les meilleurs WR de Tom Brady, 2019

2019



Tgt



Rec



Yds



Y / Tgt



Y / R



Ctch%



TD













2019



Tgt



Rec



Yds



Y / Tgt



Y / R



Ctch%



TD















Mike Evans et Chris Godwin



239



153



2490



10,4



16,3



64,0%



17











Les 6 meilleurs WR des Patriots, combinés



355



213



2472



7.0



11,6



60,0%



15

Si vous ne faites que du métrage, Evans et Godwin (2490 verges) étaient égaux à la somme des six meilleurs éliminatoires des Patriots en 2019 (2472). Ils ont eu plus de touchés en réception que tous les WR pour affronter la Nouvelle-Angleterre. Bien qu’ils aient été ciblés plus loin dans le champ que les larges des Pats – le lancer moyen de Winston a parcouru 10,5 mètres au-delà de la ligne de mêlée contre 7,6 pour Brady – ils ont quand même attrapé un pourcentage plus élevé de leurs passes que leurs homologues de la Nouvelle-Angleterre.

Avoir Goodwin et Evans permettra à Brady d’augmenter ce nombre et de mettre en valeur les bonafides de balle profonde qui lui ont échappé en 2019. Bien que rien ne puisse égaler la magie du lancer-attraper de sa connexion de la fin des années 00 avec Randy Moss, le jeu révolutionnaire des Bucs duo lui donnerait la chance de revivre certains de ces moments forts dans une nouvelle décennie.

Evans, Godwin et Arians ne sont pas les seuls points positifs travaillant en faveur de Brady

Brady aura également la chance d’aider l’ailier rapproché O.J. Howard réalise le potentiel qui a fait de lui un choix de première ronde en 2017. Howard est un peu comme Gronkowski en ce qu’il est un athlète de premier ordre, seulement environ 25% aussi fiable et pas aussi bon qu’un bloqueur de run. Il est tombé hors de la rotation des Ariens la saison dernière après quelques erreurs embarrassantes, mais l’ajout d’un nouveau QB serré dépendant de l’extrémité pourrait restaurer sa valeur.

Si Howard ne peut pas être à la hauteur de Brady, l’aimant de la zone rouge Cameron Brate (24 touchés au cours de ses quatre dernières saisons malgré des objectifs limités) pourrait être le plus grand bénéficiaire de la progression rapide de Brady sur ses arbres de route. Quoi qu’il en soit, Tampa devrait être en bonne forme sur la couture.

Le jeu de course de l’équipe n’est pas aussi attrayant que ce que Brady avait en Nouvelle-Angleterre – il n’y a pas de clone de James White pour faire sauter les défenses avec des routes de roue. Mais Ronald Jones a montré quelques compétences de réception utiles en 2019 et a augmenté sa moyenne de verges par course de 1,9 verges putrides par course en tant que recrue à 4,2 l’automne dernier. S’il peut continuer ainsi, il pourrait être un contrepoids précieux pour le jeu de passes des Bucs.

Tampa a encore le temps d’apporter plus d’armes avec le projet qui approche et plus de 30 millions de dollars d’espace restant. Des rumeurs ont circulé à propos de l’équipe ajoutant plus de puissance de feu offensive, que ce soit dans un échange pour Todd Gurley, un joueur hors-jeu sans impact, ou dans une cache profonde de récepteurs dans le repêchage de ce printemps.

Un salaire cher a probablement mis le pied à Tampa pour les services de Brady. Cependant, les Ariens et le reste du front-office ont également assuré à Brady que l’infraction serait construite selon ses spécifications en 2020 et au-delà.

Brady apporte une gravité immédiate à Tampa inégalée par tout autre quart Buccaneer. Comme ESPN l’a souligné, il a plusieurs fois plus de succès par lui-même que les Bucs depuis sa création en 1976 … un an avant la naissance de Brady.

Cela ne signifie pas qu’il sera en mesure de se battre contre le temps simplement en raison d’un changement de lieu. Tampa Bay a plus à offrir à Brady en tant que passeur de terrain en 2020, mais si l’effondrement de l’année dernière a effectivement été le début d’un déclin, peu importe qui il est entouré.

Malgré cela, Brady a encore du gaz dans le réservoir pour être l’un des meilleurs quarts du jeu à 43 ans. Il ne pourra peut-être pas avoir une meilleure occasion de le prouver qu’avec les Buccaneers.