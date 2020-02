Les Bucks ont-ils la meilleure défense de l’histoire?

Comme il sied à une ère de basket-ball NBA au rythme rapide et à haut score, l’équipe au rythme le plus rapide et au score le plus élevé depuis des décennies a le meilleur record de la ligue. Milwaukee a accéléré son rythme et ses points en une chance de 70 victoires (si le calendrier le permet) et le meilleur différentiel de points de l’histoire de la ligue.

Mais malgré tout le dynamisme de l’attaque des Bucks de 120 points par match, menée par Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton et une foule de tireurs, la défense de l’équipe est encore plus impressionnante. Cette affirmation semble quelque peu spécieuse au premier abord; les Bucks autorisent régulièrement des scores à trois chiffres et leur note défensive de 101,9 par référence de basket-ball est à égalité avec la 202e meilleure note depuis 1973-1974 (lorsque Basketball-Reference calcule pour la première fois les données par possession). C’est aussi un visuel facile: les Bucks sont le point rouge sur ce graphique, avec une foule d’équipes en dessous d’eux avec une performance défensive plus avare.

Notez tous les autres clubs 2019-20 en rouge, et l’écart entre les Bucks et leurs pairs se creuse remarquablement. Milwaukee accorde 101,9 points pour 100 possessions – aucune autre équipe cette saison n’est inférieure à 105, et plus de la moitié sont au-dessus de 110. (Ce seul point tout à fait à droite, en passant, représente les Mavericks de cette saison, au rythme des meilleurs saison offensive dans l’histoire de la ligue.)

À une époque où l’offensive est élevée, les Bucks se démarquent parce qu’ils sont la seule défense qui résiste à cette tendance. La défense de Milwaukee est de 8,2 points pour 100 possessions meilleure que la moyenne NBA cette saison. Ajustées en fonction de la différence entre les époques, elles sont l’une des meilleures défenses de tous les temps.

Meilleures défenses ajustées à la ligue, 1973-1974 à aujourd’hui

Équipe



Note défensive



Classement de la ligue



Points en dessous de la moyenne













Équipe



Note défensive



Classement de la ligue



Points en dessous de la moyenne















Éperons 2003-04



94,1



102,9



8.8











2007-08 Celtics



98,9



107,5



8.6











1992-93 Knicks



99,7



108,0



8.3











2019-20 dollars



101,9



110,1



8.2











1993-94 Knicks



98,2



106,3



8.1











2003-04 Pistons



95,4



102,9



7,5











Éperons 2015-16



99,0



106,4



7.4











Éperons 2004-05



98,8



106,1



7.3











Pacers 2013-14



99,3



106,6



7.3











1998-99 Spurs



95,0



102,2



7.2

De plus, les Bucks ont 3,3 points pour 100 possessions de mieux que la deuxième meilleure défense de la ligue (les Raptors). Cet écart est le deuxième plus important de l’histoire de la ligue, derrière seulement l’écart entre les Knicks de 1992-1993 et ​​la SuperSonics, deuxième place (5,2 points).

Comme la saison dernière, lorsque les Bucks ont également dominé la ligue en matière de notation défensive – bien qu’avec une note moins impressionnante de 105,2 – cette surperformance découle d’un accent particulier sur le contrôle de la zone près du panier. Le meilleur défenseur au bord cette saison, mesuré par le pourcentage de buts adverses, est Giannis Antetokounmpo (41,9%). Le deuxième meilleur est Brook Lopez (46,0). Le troisième meilleur est Robin Lopez (46,4).

Pour être clair: ces trois joueurs ne sont pas seulement les meilleurs des Bucks. Ils sont les trois meilleurs défenseurs au bord de la NBA.

Cette orientation stratégique ouvre des opportunités en 3 points à l’adversaire. En effet, aucune équipe n’autorise plus de 3 par match que les Bucks. (Les équipes prennent également plus contre Milwaukee car elles doivent souvent rattraper une grosse avance des Bucks.) Et en dehors du temps des poubelles, Milwaukee se classe juste 20e dans un pourcentage de 3 points opposé.

Mais le mur de la jante semble bien valoir le compromis pour quelques 3 supplémentaires autorisés. Les Bucks ont permis aux équipes de tirer 41,1% du terrain. Sur la base des joueurs spécifiques auxquels ils ont été confrontés, cependant, ils devraient “prévoir” 45,2%. Cette différence de 4,1 points de pourcentage est presque le double de l’écart pour la deuxième meilleure équipe cette saison, et la plus élevée jamais enregistrée dans l’ère du suivi des joueurs (depuis 2013-14).

Le succès défensif de Milwaukee est le mérite de plus que les talents spécifiques des jumeaux MVP et Lopez en titre. Les Bucks n’empêchent pas seulement les équipes de tirer près du bord, ils les empêchent d’y arriver en premier lieu.

En équipe, les Bucks autorisent le pourcentage le plus bas de tirs sur la jante, et ils permettent le pourcentage de buts sur le terrain le plus bas sur les tirs dans cette zone. L’endroit le plus fructueux sur le terrain se transforme en terrain vague contre Milwaukee.

La dernière équipe à réaliser les deux exploits était, bien, les Bucks la saison dernière – la première de l’équipe avec l’entraîneur Mike Budenholzer et Brook Lopez. Mais avant Milwaukee, aucune équipe ne l’avait fait depuis les Rockets de 2006-07, avec Yao Ming et Dikembe Mutombo patrouillant la peinture. (Prenons un moment pour reconnaître le plaisir absolu d’une franchise qui avait un peu récemment Ming et Mutombo, et qui commence maintenant 6 pieds 5 pouces P.J. Tucker au centre.)

Le nettoyage de la vitre calcule une statistique appelée «pourcentage effectif de l’objectif de terrain» qui demande «si cette équipe autorise le FG% moyen de la ligue de chaque emplacement, quel serait le FG% effectif de leurs adversaires?», Ce qui «nous donne alors une idée de l’efficacité du profil de tir défensif d’une équipe. » Les Bucks se classent au troisième rang dans cette mesure, juste derrière l’Utah et Brooklyn, ce qui signifie qu’ils continueraient de se présenter comme une défense d’élite même s’ils n’avaient pas également les meilleurs défenseurs pour modifier les tirs au moment du tir. Le plan de match de Budenholzer fonctionne.

Certes, le contexte de la ligue joue ici un grand rôle. Il y a une baisse continue, depuis des décennies, des rebonds offensifs – 49 des 50 meilleures équipes au taux de rebond défensif sont venues depuis la saison 2014-15. Mais c’est toujours un classement de tous les temps, et les Bucks sont toujours au sommet.

Les recherches présentées lors de la conférence Sloan Analytics 2012 ont révélé les taux de rebond offensifs suivants en fonction de la distance de tir:

De 0 à 6 pieds, l’infraction rebondit sur 36 pour cent des tirs manqués

De 6 à 10 pieds, 28%

De 10 à 22 pieds, 21,5 pour cent

Au-delà de 22 pieds, 25,5%

Bien que les 3 points donnent une légère augmentation des rebonds offensifs, peut-être parce que les tirs plus longs ont tendance à produire des rebonds plus longs sur la jante, les meilleures opportunités de rebonds offensifs viennent après les tirs manqués autour de la jante. Et bien que ces données proviennent d’il y a huit ans, il semble que l’écart de rebond offensif basé sur la distance de tir se soit élargi depuis lors. Les Bucks rendent ainsi les premières chances plus difficiles sur les infractions adverses et les empêchent de cumuler les deuxièmes chances pour compenser les tirs manqués sur la première.

Une statistique simple et apparentée semble identifier les meilleures équipes de la ligue: la quantité combinée de dunks et de layups qu’elles permettent. Selon Basketball-Reference, les 10 meilleures équipes de la statistique cette saison comprennent neuf équipes de éliminatoires et les Knicks (grâce au facteur Mitchell Robinson, peut-être?). Mais les Bucks, qui ont autorisé à la fois le moins de dunks et le moins de lay-ups, sont de loin la meilleure équipe selon cette métrique.

Malgré le mantra «la défense gagne les championnats», une défense ferme ne garantit pas en soi un titre. Pour en revenir à ce premier tableau, alors que certaines équipes de la liste ont fini par gagner le trophée, d’autres n’ont pas réussi à remporter le prix. Mais les Bucks pourraient finir comme la meilleure équipe au classement général de cette liste, en termes de records, et ils associent une excellente défense historique à une attaque fantastique; la plupart des équipes de cette liste qui n’ont pas gagné en juin étaient beaucoup plus unilatérales.

Résultats des meilleures défenses ajustées à la ligue

Équipe



Points défensifs inférieurs à la moyenne



Points offensifs supérieurs à la moyenne



Record



Résultat des éliminatoires













Équipe



Points défensifs inférieurs à la moyenne



Points offensifs supérieurs à la moyenne



Record



Résultat des éliminatoires















Éperons 2003-04



8.8



-0,7



57-25



Perdu au deuxième tour











2007-08 Celtics



8.6



2.7



66-16



Finales gagnées











1992-93 Knicks



8.3



-1,9



60-22



Perdu en finale de conférence











2019-20 dollars



8.2



3,6



48-8 (rythme de 70 victoires)



???











1993-94 Knicks



8.1



-0,6



57-25



Finales perdues











2003-04 Pistons



7,5



-0,9



54-28



Finales gagnées











Éperons 2015-16



7.4



3.9



67-15



Perdu au deuxième tour











Éperons 2004-05



7.3



1.4



59-23



Finales gagnées











Pacers 2013-14



7.3



-2,5



56-26



Perdu en finale de conférence











1998-99 Spurs



7.2



1,8



37-13 (rythme de 61 victoires)



Finales gagnées

Bien qu’ils n’aient pas réussi à sortir de l’Est, les Bucks se sont tout de même vus offrir la meilleure défense lors des éliminatoires de la saison dernière; c’est l’offense qui a bafouillé, surtout une fois que les Raptors ont enlevé la capacité de Giannis à conduire. Et bien que ces Bucks restent vulnérables à la nuit de tir torride occasionnelle d’une attaque adverse au-delà de l’arc, ils semblent satisfaits de s’assurer que c’est fondamentalement la seule façon de les battre: ils n’ont perdu qu’un match toute la saison en autorisant moins de 15 3s.

Les affrontements des Bucks contre un ennemi potentiel des séries éliminatoires, Philadelphie, sont illustratifs à cet égard. À Noël, les Bucks ont subi une défaite à Philadelphie lorsque les 76ers ont coulé une franchise record de 21 points à 3 points. Lors de ses deux prochaines rencontres, dont une au cours du week-end, Milwaukee a remporté des éruptions et harcelé Joel Embiid dans une performance de tir combinée de 11 pour 44.

Cela ne veut pas dire que Philadelphie, ou toute autre équipe, ne peut pas battre Milwaukee dans une série d’après-saison. Mais les Bucks ont déjà tant d’autres points forts, d’un Giannis amélioré à une rotation plus profonde en un avantage certain sur le terrain – et maintenant, l’une des meilleures défenses de l’histoire de la ligue. Comme l’a démontré cette saison régulière, beaucoup de choses doivent se passer pour que les Bucks perdent même un match, sans parler de quatre matchs sur une série de sept matchs.

Statistiques des matchs de samedi.