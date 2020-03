Les Bucks peuvent-ils encore gagner 70? et les autres plus grandes questions de la semaine de la NBA

. / Illustration de la sonnerie

La blessure de Giannis Antetokounmpo met en doute les chances de Milwaukee face au célèbre numéro. Plus: examiner les mauvaises vibrations à Brooklyn, la candidature MVP de LeBron et … le retour de Lance Stephenson?

Le cycle de nouvelles de la NBA se déplace plus rapidement que l’ascension de LeBron James au classement MVP. Donc, tous les lundis (ish) cette saison, nous examinerons les intrigues, les tendances et les points de discussion les plus importants de la semaine à venir. Bienvenue aux plus grandes questions de la semaine de la NBA.

(Je remplace humblement Paolo Uggetti cette semaine, dont je ne remplirai jamais les chaussures parce qu’il a mauvais goût pour les chaussures.)

Les Bucks peuvent-ils encore atteindre 70 victoires avec Giannis blessé?

La semaine dernière, j’ai vu quelqu’un sur Twitter clowner sans relâche pour une erreur de calcul mathématique assez importante et impardonnable, alors essayons d’obtenir ces bons chiffres. Ou du moins, plus proche que ça.

comment cela s’est-il passé à la télé? pic.twitter.com/xUYIOChhKv

– andrew kaczynski (@KFILE) 6 mars 2020

Les chances des Bucks de remporter 70 victoires sont désormais incroyablement minces. Milwaukee a (1) une fiche de 53-11 après la défaite de dimanche contre les Suns, (2) seulement 18 matchs à jouer en saison régulière et (3) aucun Giannis Antetokounmpo pour le moment. Il a raté le match de dimanche à Phoenix et sera également absent lundi à Denver avant d’être réévalué pour une entorse mineure au genou gauche.

Cela signifie que les Bucks peuvent se permettre de perdre un seul match de plus pour remporter 70 victoires. Ce n’est pas une prouesse que je parierais personnellement sur leur portée ni recommander leur tentative d’atteindre avec les séries éliminatoires en vue, mais ce n’est pas techniquement impossible. En novembre et décembre, Milwaukee a connu une séquence de 18 victoires consécutives. De plus, il y a une chance que Giannis revienne après une semaine et ne manque que les trois matchs d’ici à dimanche prochain.

Survivre à ceux-là ne sera pas facile pour les Bucks, qui ont maintenant perdu trois de leurs quatre derniers matchs. Et le numéro quatre – la défaite de 140-131 contre les Suns dimanche, le plus grand nombre de points que Phoenix a marqué toute la saison et que les Bucks ont accordé toute la saison – était le pire de tous, et la première nuit consécutive. Les Nuggets sont à venir lundi prochain, suivis des Celtics et des Warriors à domicile. Milwaukee ne s’est pas complètement effondrée sans Giannis cette saison. Ils ont une fiche de 5-2 lors des sept matchs qu’il a ratés, bien que tous sauf un aient joué contre des équipes avec des records perdants, et gèrent toujours une cote nette positive pendant qu’il est assis, bien que la «cote nette» n’était pas vraiment une défense dimanche. La mauvaise nouvelle: deux des 11 défaites de Milwaukee cette année sont survenues contre Denver et Boston. La bonne nouvelle: les records de la saison régulière ne sont que des prix de consolation. Demandez aux Warriors 2016.

Lance Stephenson a-t-elle besoin des Pacers?

Lance Stephenson ne sera jamais la réponse préférée à aucune question. Mais il peut être un dernier recours! Les Pacers, qui souffrent d’une multitude de blessures, ont besoin d’un autre corps avant que tout ne s’effondre, et Stephenson, qui a joué pour la dernière fois pour les Liaoning Flying Leopards de l’ABC, est un visage familier qui a joué son meilleur basket-ball dans l’Indiana . Le gardien de tir mercuriel et son ancienne franchise seraient en “pourparlers forts” pour parvenir à un accord, a rapporté dimanche The Athletic’s Shams Charania. Ce serait son troisième passage avec les Pacers. Le deuxième tour n’a pas été aussi bon que le premier, et la troisième fois serait certainement la plus risquée des trois, mais les options des Pacers sont nulles. La date limite du commerce est depuis longtemps révolue. Même Dion Waiters a été signé.

Un des grands mystères de notre temps:

Lance Stephenson avec Pacers (moins ses 1ères 2 saisons): 10,5 ppg, 5,4 rpg, 3,5 apg, 46,1%, 32,7 3%

Lance partout ailleurs: 7,8 ppg, 3,5 rpg, 2,6 apg, 42,8%, 31,1 3% https: //t.co/iPbQOtR2lK

– Nat Newell (@NatJNewell) 8 mars 2020

Indiana est à la cinquième place de l’Est, un match devant les Sixers. Ce fut une autre saison admirable pour le groupe perpétuellement en désavantage numérique de Nate McMillan, mais les blessures sont trop accablantes au cours de la période la plus importante de la saison. Malcolm Brogdon est indéfiniment blessé à la cuisse gauche et devrait rater quelques semaines. La saison de Jeremy Lamb s’est terminée le mois dernier après avoir déchiré son LCA. Et Victor Oladipo est enfin de retour dans la programmation, mais a du mal à produire et à rester au sol

Stephenson, 29 ans, jouait dans la ligue il y a seulement un an avec LeBron James et les Lakers. C’était oubliable, cependant: il a reçu des minutes irrégulières d’un entraîneur sur la sellette pour une équipe frustrée non en séries éliminatoires. Mais on se souvient mieux de Stephenson non pas comme le coéquipier de LeBron, mais comme l’ennemi qui lui soufflait au visage de nombreux ans auparavant, lors de la rivalité merveilleusement intense de l’Indiana contre Miami au début des années 2010. Les Pacers ont besoin d’un gestionnaire de balle, pas d’un antagoniste, mais Stephenson est un forfait.

Sinon Kenny Atkinson, que veulent les Nets?

Je n’imaginais pas Atkinson sortir de cette façon. Une rupture de fin de saison semble si inutilement urgente pour les Nets, une équipe qui n’a aucune de ses superstars à sa disposition pour le reste de la saison. (Kyrie Irving a subi une opération de fin de saison sur l’épaule la semaine dernière, une conclusion miséricordieuse à sa première année avec les Nets, qui a rencontré peu de coopération de la part du corps ou de la psyché d’Irving.) Maintenant, il n’y a pas Irving, Kevin Durant ou Atkinson, et Brooklyn se retrouve avec l’humble groupe que son ancien entraîneur a rendu si excitant la saison dernière avant une poussée improbable en séries éliminatoires.

Selon certaines informations, Atkinson, qui a été embauché en 2016, avait récemment perdu le contrôle des vestiaires. Il y a également des rapports que la scission était une décision mutuelle entre lui et Brooklyn, la franchise Atkinson a aidé à se remettre sur pied après quelques années honteuses. Il est généralement considéré comme l’un des entraîneurs les plus brillants de la ligue; dimanche, Gregg Popovich l’a traité de “jeune homme très talentueux” après avoir découvert qu’il avait été lâché. (Atkinson a 52 ans.) Je salue tous les rapports ou explications qui donnent un sens à cette décision… mais perdre le contrôle des vestiaires ne peut pas être toute l’histoire. Les joueurs les plus influents, Kyrie Irving et Kevin Durant, ne font pas nécessairement partie des vestiaires en ce moment.

“Voici quelque chose que vous pouvez apporter à la banque”, a tweeté l’écrivain Stefan Bondy du New York Daily News. “Si Kyrie Irving et Kevin Durant voulaient que Kenny Atkinson soit l’entraîneur, il serait l’entraîneur.” Lorsque l’entraîneur par intérim Jacque Vaughn a pris le relais, la première chose qu’il a faite a été de lancer DeAndre Jordan – à qui les Nets ont donné beaucoup trop d’argent cet été simplement parce qu’il était l’ami d’Irving et Durant – contre Jarrett Allen. L’un est lavé, l’autre est Jarrett Allen. Il ne faut pas une carte de personnage, une musique pleine de suspense et un détective joué par Daniel Craig pour supposer ce qui se passe ici.

C’est peut-être à cause de la camaraderie que les Nets inspirants et négligés ont partagé la saison dernière. C’est peut-être parce que Irving est célèbre pour les gens et les situations. Effectivement, Irving aurait affronté Atkinson très tôt. Il est ironique qu’Atkinson ait joué un rôle si important dans la redéfinition de la culture des Nets et dans la transformation de Brooklyn en une destination attrayante pour Irving et Durant, avant de manquer de récolter les fruits une fois sur place. Le risque d’introduire des superstars à l’ère de l’autonomisation des joueurs est que vous devez ensuite constamment les convaincre de rester, indépendamment de ce que dit leur contrat. Plus tôt dans l’année, Irving a déclaré qu’il aurait besoin de meilleurs coéquipiers autour de lui. Je m’attends à ce que les Nets s’occupent également de cette intersaison. Ce que les Nets veulent, c’est que leurs superstars soient satisfaites, même si cela signifie se concentrer entièrement sur la culture de démarrage GM Sean Marks et Atkinson ont passé les deux dernières années à construire.

Si c’est une figure de proue froide que les Nets recherchent, alors les rumeurs de Ty Lue devraient prendre vie. Il est logique qu’Irving veuille que Lue soit là. Ils étaient ensemble à Cleveland; Irving a vu Lue prendre un siège arrière à LeBron. Ce ne serait pas la première fois qu’Irving tenterait d’imiter son ancien coéquipier.

Que doit faire de plus LeBron pour remporter le titre de MVP?

Un ami m’a dit la semaine dernière que la course MVP entre Giannis et LeBron était faite d’ennui. Il n’y a pas de course, pas de drame, seulement un vainqueur clair et un écart de deuxième place où un récit devrait être. Il a dit que Giannis Antetokounmpo allait gagner le MVP, et il a probablement raison. Sauf quelque chose de fantastique, Giannis l’a verrouillé. Statistiquement, il domine LeBron dans presque toutes les catégories, les aides étant la principale exception. (LeBron ne marque même pas le plus de points ni ne récupère le plus de rebonds sur les Lakers – c’est Anthony Davis.) Mais après la façon dont LeBron a dominé ce week-end, je dirais au moins que c’est une course.

Vendredi, LeBron a vaincu le MVP en titre et favori MVP alors que les Lakers battaient les Bucks. Il y avait sa dernière ligne – 37 points, huit rebonds et huit passes décisives – et puis il y avait la façon dont il a recherché le joueur de 25 ans sur le sol en essayant de l’usurper. Giannis a fait ressortir le meilleur de LeBron aux deux extrémités. Nous ne voyons plus la même défense sans fioritures, pas un pouce chaque soir, mais nous la voyons quand c’est nécessaire, et c’était nécessaire contre Giannis.

Dimanche, LeBron a éliminé Kawhi Leonard, le MVP en titre de la finale, alors que les Lakers ont vaincu les Clippers dans l’affrontement de la rivalité entre les villes. C’était tout le week-end au Staples Center, étant donné que Giannis, Kawhi et LeBron ont tourné comme les meilleurs joueurs du monde au cours des deux dernières saisons. Mais il n’était pas question de savoir qui était le meilleur joueur dans l’arène ce week-end.

Il existe de nombreuses interprétations de ce que le prix MVP devrait récompenser. Nous pouvons tous convenir que cela devrait refléter le succès de l’équipe, mais dans quelle mesure? Et les gains sont-ils plus importants que les performances individuelles? En 2017, James Harden a défendu son cas pour MVP contre Russell Westbrook en faisant valoir qu’il n’y avait pas assez d’importance accordée au record d’équipe: «Je pensais que gagner était ce que [MVP] est sur le point – période. ” Il y a toujours un argument pour le meilleur joueur de la meilleure équipe. Mais après la victoire des Lakers de vendredi, les Bucks ont montré qu’ils n’étaient peut-être pas la meilleure équipe après tout.

Bien que LeBron n’ait pas encore quitté son apogée à 35 ans, cet âge nuit à ses chances de remporter un prix tout au long de la saison, comme la course MVP. C’est une chose cumulative, et il sait que son corps doit choisir ses batailles. Mais sa capacité reste inégalée.