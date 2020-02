Les Bucks sont en bonne voie pour atteindre 70 victoires. Peuvent-ils le faire?

L’idée de gagner 70 matchs dans une saison NBA est absurde. Cela ne devrait pas être possible, mais c’est arrivé deux fois au cours des 25 dernières années. Attendre qu’une équipe atteigne ce noble objectif semble être une course de dupes, mais les Bucks de Milwaukee sont aussi bien préparés pour atteindre un jalon que n’importe qui.

Milwaukee a déjà effectué la majeure partie du gros du travail en route vers les 70 ans. La victoire de mardi soir à Toronto – contre la tête de série numéro 2 de la Conférence de l’Est – était le 50e de la saison pour les Bucks, contre seulement huit défaites. Ils ne sont que la septième équipe de l’histoire de la NBA avec au moins 50 victoires lors de leurs 58 premiers matchs.

Début de la meilleure NBA de 58 matchs

Équipe



Année



Thru 58 G



Record final













Équipe



Année



Thru 58 G



Record final















Guerriers



2016



53-5



73-9











Taureaux *



1996



52-6



72-10











Taureaux *



1997



51-7



69-13











Lakers *



1972



50-8



69-13











76ers *



1967



50-8



68-13











76ers *



1983



50-8



65-17











Bucks



2020



50-8



À déterminer

















* a remporté le championnat NBA





Source: Basketball-Référence

Les meilleures équipes de ce groupe – les Warriors 2016 et les Bulls 1996 – sont les deux équipes avec 70 victoires dans l’histoire de la NBA. Les deux équipes ont remporté 20 de leurs 24 derniers matchs. Si ces Bucks font de même, cela les place à 70-12.

La complaisance pourrait être une préoccupation pour Milwaukee, avec une avance insurmontable de huit matchs sur Toronto pour la tête de série dans l’Est. Les Warriors en 2016 ont eu un combat serré avec les Spurs dans l’Ouest, avec seulement un avantage de quatre matchs en 58 matchs, et ne pouvaient pas se reposer sur leurs lauriers. Les Bulls de 1996 étaient en hausse de neuf matchs à Orlando pour la première place dans l’Est, mais les Sonics se préparaient à six matchs pour la course à l’avantage du terrain de la finale de la NBA. Pour ces Bucks, les Lakers sont la seule équipe proche, en 5½ matchs, et Milwaukee a une victoire en tête-à-tête.

Bonafides dollars

Les Bucks avaient aussi le meilleur record de la NBA l’an dernier, avec 60 victoires, mais c’était une course beaucoup plus serrée avec Toronto et Golden State. Cette année cependant, Milwaukee va beaucoup mieux.

Giannis Antetokounmpo est encore meilleur que dans sa saison MVP, déjà ridiculement efficace tout en ajoutant un tir dévastateur pour compléter son jeu complet. Il est encore clairement le favori du MVP. Khris Middleton joue comme une star après avoir encaissé l’été dernier en agence libre.

Les Bucks ont connu des séquences de victoires de 18 et neuf matchs cette saison et n’ont pas encore perdu deux matchs de suite. Leur pire séquence de 10 matchs est de 7-3, et c’était pour ouvrir la saison. Les Bucks sont également compétents partout où ils jouent, avec le meilleur record de route de la NBA (24-5) et la deuxième meilleure marque à domicile (26-3).

Milwaukee est la meilleure équipe qui rebondit, elle est en tête de la NBA en pourcentage de buts sur le terrain en attaque et en défense, elle mène la ligue en efficacité défensive et est troisième en efficacité offensive. Le résultat est un succès éclatant de 34 victoires à deux chiffres. Les Bucks surclassent leurs adversaires de 12,22 points par match, essayant de devenir la quatrième équipe de l’histoire de la NBA avec une marge de victoire d’au moins 12 points par match. Ces trois autres équipes ont récolté en moyenne 69 victoires, mais que faudrait-il pour que les Bucks atteignent 70?

Calendrier restant

Les Bucks ont 24 matchs à jouer, 12 à domicile et 12 sur la route. Ils ont trois sets consécutifs à gauche, mais Milwaukee a une fiche de 8-0 cette saison la deuxième nuit de ces horaires.

Milwaukee n’a perdu qu’une seule fois cette saison contre une équipe actuellement en dessous de .500, mais il ne reste que 11 matchs contre des équipes perdantes. Ils jouent les têtes de série n ° 2-5 actuelles dans l’Est sept fois de plus, et ont des affrontements sur route contre les Lakers et les Nuggets, les deux meilleurs records de l’Ouest.

Les matchs les plus difficiles pour les Bucks

Date



Adversaire



Emplacement



Bucks vs opp.



commentaires













Date



Adversaire



Emplacement



Bucks vs opp.



commentaires















Ven.28 févr.



OKC



Accueil



1-0















Lun.2 mars



Chaleur



Route



0-1



deuxième nuit consécutive











Ven., 6 mars



Lakers



Route



1-0















Lun, 9 mars



Pépites



Route



0-1



deuxième nuit consécutive











Jeu.12 mars



Celtics



Accueil



1-1















Lun., 16 mars



Chaleur



Accueil



0-1















Mer.25 mars



Fusées



Accueil



1-0















Mer.1 avr.



Raptors



Accueil



2-0















Ven., 3 avr.



Raptors



Route



2-0















Dim, 5 avr



Celtics



Route



1-1















Mar., 7 avr.



76ers



Route



2-1

Antetokounmpo se reposant sur le tronçon pour la gestion de la charge ou autrement est probablement la plus grande menace à la poursuite des Bucks pour 70 victoires, bien que Milwaukee soit 5-1 dans les matchs qu’il a ratés cette saison.

Même à pleine puissance, et même avec la qualité des Bucks, il est difficile de battre 20-4 sur n’importe quelle séquence de matchs. Mais avec leur haut niveau de jeu et leur domination à la maison et sur la route, Milwaukee est sur le point de se placer parmi le panthéon des grandes équipes de la saison régulière de la NBA.