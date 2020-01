Les Bucks tentent de continuer à remporter une séquence de victoires en basketball NBA

18 janvier 2020, 10 h 50 New York, 18 janvier (Prensa Latina) Les Milwaukee Bucks chercheront à accroître leur séquence de victoires à la Conférence Est de la National Basketball Association (NBA) des États-Unis, face aux Nets of Brooklyn au Barclays Center dans cette ville.

L’équipe de Giannis Antetokounmpo vient de battre les Celtics par un score de 128-123 jeudi dernier et cherche à se réaffirmer au sommet de sa division, où elle affiche un bilan de 37 victoires et seulement 6 défaites.

D’un autre côté, les Lakers of the Angels, dirigés par Lebron James, chercheront à maintenir le leadership de la Conférence de l’Ouest en se mesurant aux Houston Rockets, cinquième à ce jour.

Les Clippers du troisième West Angels affronteront les New Orleans Pelicans, douzième; les Boston Celtics, également troisièmes mais originaires de l’Est, se battront avec les Phoenix Suns, les Atlanta Haws seront les rivaux des Detroit Pistons et les New York Knicks affronteront les Philadelphia 76ers.

Les champions actuels du circuit, les Toronto Raptors, loin des 10 matchs de la première place de leur conférence, sont cités aujourd’hui avec les Timberwolves du Minnnesota, tandis que les Chicago Bulls jouent avec les Cleveland Cavaliers, les deux sets ayant des équilibres défavorables quant aux victoires et défaites

Terminez les duels du jour: Warriors-Magic, Thunder-Trail Blazer et Jazz-Kings.

