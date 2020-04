Les Bucs de Tampa Bay gagnent un peu avec Tom Brady et Rob Gronkowski

Les Buccaneers de Tampa Bay connaissent trois saisons consécutives de défaite, ils n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis 2007. Et ils n’ont remporté aucun match des séries éliminatoires depuis 2002, lorsque Jon Gruden les a menés au titre du Super Bowl.

Mais maintenant, ils ont Tom Brady et Rob Gronkowski sur leur liste?

Bien sûr que oui. C’est tout à fait logique!

Les Buccaneers ont conclu un échange avec les Patriots mardi qui a sorti Gronk de sa retraite et à Tampa, une ville où l’on part habituellement à la retraite. Il rejoint le GOAT, qui s’est également dirigé vers le sud vers des terres pour retraités le mois dernier.

Bananes.

Oh, et désolé Julian Edelman, mais tous vos copains sont maintenant ailleurs, ce qui doit être triste mais drôle pour les autres.

Mon copain Steven Ruiz a écrit sur le fait que cette décision est amusante pour Tampa, mais elle n’aidera pas beaucoup les Bucs à cause de quelques problèmes de Gronk qui ont surgi au cours de son parcours avec les Patriots.

Je suis totalement d’accord avec Steven, qui connaît le football à un niveau beaucoup plus profond que moi. Alors allez lire sa chronique en déplacement.

Mais ce que je ne peux pas surmonter, c’est en quelque sorte les Tampa Bay Buccaneers, une franchise qui pour la plupart a été horrible au fil des ans et a joué de nombreux matchs à domicile dans un stade à moitié plein qui a un bateau pirate, a maintenant le meilleur QB de tous les temps et peut-être le meilleur fin serré de tous les temps – qui possède également une ceinture WWE – sur leur liste.

C’est l’intersaison la plus impressionnante / aléatoire que je pense avoir jamais vue dans l’histoire de la NFL et cela me donne encore plus d’espoir que la saison NFL 2020 puisse continuer parce que cette équipe de Bucs est maintenant encore plus à regarder la télévision qu’elle ne l’était après le Brady signature.

Imaginez-vous apprendre ces nouvelles en octobre dernier? Vous auriez ri de la personne qui vous a dit que Brady et Gronk feraient de nouveau équipe, bien qu’à Tampa.

Les Patriots ont été l’équipe de toutes ces années pour être un vainqueur. La plupart des années, le Bucs est l’équipe à laquelle vous vous rendez si vous souhaitez que vos jeux soient télévisés uniquement sur les marchés locaux.

Mais pas maintenant. Brady et Gronk font équipe pour essayer d’aller à au moins un autre Super Bowl, qui bien sûr se jouera à Tampa cette saison.

Quels mois pour le sacré Bucs. J’espère que nous pourrons voir tout cela se dérouler dans quelques mois, car ce sera génial.

Eh bien, la pensée de tout sport en ce moment serait géniale.

Mais Brady et Gronk avec les Bucs?

Allons-y!

