Les Bulls ont enfin fait quelque chose au sujet de leur front office

Ça aurait pu être n’importe qui. Un cadre prometteur de la G League avec une équipe d’analystes de données Devs. Mitch Kupchak. Bryan Colangelo (!). Petite-nièce de Red Auerbach. Ryan Pace dans une cravate rouge. Les Chicago Bulls auraient pu embaucher n’importe qui pour diriger leur front office – n’importe qui à moins de Gar Forman déguisé en moustache (c’est la semaine 5 de la quarantaine; nous avons tous des moustaches; la mascarade ne fonctionnerait jamais) – et ce serait la cause de fête.

Chicago est enfin sous une nouvelle direction.

Arturas Karnisovas a été nommé mercredi vice-président exécutif des opérations de basket-ball des Bulls, selon ESPN. Originaire de Lituanie et ancienne star de l’EuroLeague, l’homme de 48 ans a passé les sept dernières années à Denver, d’abord en tant que directeur général adjoint, puis en tant que directeur général. Il a rédigé Nikola Jokic, Jamal Murray, Gary Harris et Jusuf Nurkic, portait des costumes coûteux et écoutait Calvin Harris, et a actualisé la vision que Daryl Morey avait pour lui il y a des années lorsque Karnisovas a rejoint les Rockets en tant que directeur du scoutisme international. “Je savais assez tôt quand il est venu qu’il allait diriger sa propre équipe un jour”, a déclaré Morey au Denver Post en 2018.

Maintenant, les Bulls sont à lui. La plupart. La franchise est lente à changer et étrangement fidèle face à la médiocrité délétère, donc l’ancien vice-président John Paxson devrait rester avec l’équipe dans une certaine mesure à déterminer, probablement un rôle honorifique de conseiller. Les conseils sont une contribution sardonique à demander à Paxson, qui dirige le front office depuis que Jerry Reinsdorf l’a piqué du stand de radio des Bulls en 2003, un environnement sûr et relativement exempt de critiques où, s’il était resté, Paxson aurait été mieux connu en tant que héros dont le pointeur 3 a remporté le sixième match de la finale en 1993. Ce Paxson a frappé le coup avec moins de cinq secondes à jouer. On se souviendra de ce Paxson comme étant parti beaucoup trop tard.

Paxson s’est associé à Forman, qui a été promu au poste de directeur général en 2009, et était en partie responsable de la transformation du fandom de Bulls en une traînée de plusieurs décennies, initiant un mouvement douteux après un mouvement douteux, embauchant un entraîneur iffy après un entraîneur iffy, inspirant la toxicité à l’échelle de l’organisation, investissant à Cristiano Felício, échangeant LaMarcus Aldridge le soir du repêchage et faisant tous les sacrifices nécessaires pour accrocher les services de Doug McDermott dans le repêchage de 2014. Au fil du temps, un décalage s’est creusé entre l’image autrefois emblématique de la franchise qui a été soudée dans les années 90 et leur état de sous-performance actuel.

Paxson, qui a longtemps essayé de retirer sa syllabe du tristement célèbre surnom de “GarPax” en insistant sur le fait que son travail et celui de Forman sont différents, serait prêt à s’écarter et à partir complètement si cela aide la franchise. Cela fait 17 ans, avec de nombreuses pétitions FIRE GARPAX en cours de route. Je ne peux pas décider si leur suppression douce est choquante ou non, car pendant des années, l’organisation semblait être satisfaite d’elle-même dans des domaines qu’elle n’aurait pas dû être. Chicago a raté quatre des cinq dernières saisons et a participé à la finale de la conférence une seule fois depuis que Paxson a été embauché en 2003; quitter le front office actuel a mis beaucoup de temps à arriver, mais il était temps depuis si longtemps que le temps ne semblait plus être une considération. L’embauche d’une face extérieure pour remplacer Paxson est pratiquement révolutionnaire; Karnisovas est le premier recruteur externe à diriger le front office depuis que Reinsdorf a acheté l’équipe en 1985.

Karnisovas a involontairement contribué à l’une des nombreuses décisions regrettables de Chicago au cours de la dernière décennie. Denver possédait le 11e choix en 2014 et a serré deux choix de première ronde – Harris et Nurkic – et un futur second des Bulls en échange des droits de McDermott. La transaction aide à expliquer l’enthousiasme derrière l’embauche de Bulls Karnisovas, en particulier pour les fans de Bulls avec de bons souvenirs douloureux. Les Nuggets ont gagné ce commerce grâce à leur scoutisme complet, y compris une perspective internationale sous-évaluée. Parce que les efforts de dépistage à Chicago sont notoirement à petite échelle par rapport au reste de la ligue, et parce que les Bulls sont perpétuellement une équipe de loterie, l’influence de Karnisovas pourrait se faire sentir presque immédiatement ici, à commencer par ce prochain projet, dans lequel Chicago sélectionnera dans le top 10. Depuis 2008, les Bulls n’ont sélectionné que deux All-Stars, Derrick Rose et Jimmy Butler, l’un qui a été enfoncé dans le sol, l’autre qui a été chassé de la ville.

Karnisovas n’est pas la fin du relooking du front office des Bulls. Le nouveau directeur embauchera un directeur général pour travailler sous ses ordres et viserait une personne de couleur pour occuper ce poste, selon Vincent Goodwill de Yahoo Sports. C’est un pas important pour réussir pour une équipe qui a fait tant d’erreurs dans la mémoire récente. La diversité est un autre domaine où les Bulls ont échoué, notamment ce processus qui a conduit à l’embauche de Karnisovas. Malgré les recherches généralisées, ils n’ont interrogé aucun candidat noir, a rapporté mercredi The Undefeated. Il y a une longue liste d’embauches, de licenciements, de signatures et de métiers potentiels pour Karnisovas. Et il y a beaucoup de torts organisationnels à essayer pour lui. Cela inclut Jim Boylen, un entraîneur qui s’est miraculeusement accroché pendant deux saisons malgré des tactiques anachroniques comme remplacer le sommeil par de l’entraînement, se disputer publiquement avec ses joueurs et perdre autant que le gars qu’il a usurpé. Espérons que Karnisovas n’aura pas la même croyance sans fondement en Boylen que ses prédécesseurs. Ou la même stratégie de rédaction, la construction de la liste, le dossier d’équipe, les relations avec les médias ou la chance. Le seul report de l’ancien mandat de ses prédécesseurs que Karnisovas devrait espérer est le même laps de temps alloué pour bien faire les choses.