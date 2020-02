Les Bulls sont devenus le diaporama du week-end NBA All-Star de Chicago

NBA All-Star Weekend est généralement un programme de relations publiques pour l’équipe hôte. En termes de basket-ball, c’est une ruelle: la ligue lance un de ses événements de renom, la franchise de la ville natale encaisse.

Lorsque Chicago a organisé pour la dernière fois la fête de la mi-saison en 1988, 32 ans avant d’accueillir les festivités du week-end dernier, les Bulls ont connu des retours considérables. «C’était crucial pour nous d’un point de vue marketing», explique Steve Schanwald, alors vice-président du marketing de l’équipe. «Nous sommes passés de 4 800 abonnements à 13 000 abonnements en un été.» Cela n’a certainement pas blessé le jeune Michael Jordan, âgé de 24 ans, qui a utilisé le week-end comme fête de sortie, remportant à la fois le concours de dunk et le prix MVP du jeu.

Le week-end des étoiles 2020 n’aurait pas pu être plus différent pour les Bulls déjà assiégés. Au bout de trois jours infernaux qui ont vu l’équipe sauvage sur la scène nationale par des fans exaspérés et les voix les plus en vue des médias, les dirigeants de la franchise autrefois fière ont été contraints, afin de freiner le contrecoup, de divulguer des informations sur prévoit de secouer le front office. Il y avait finalement des performances plus notables par les pom-pom girls Luvabulls que tous les Bulls réels.

L’organisation aurait pu voir la calamité à l’horizon. La semaine avant les festivités All-Star, une vidéo du dernier match à domicile avant la pause a commencé à circuler, montrant la sécurité du United Center en train de renvoyer un homme pour avoir affiché un maillot Winds City Bulls de la G League qu’il avait personnalisé pour lire «86 GARPAX» – une référence à l’Hydra à deux têtes de longue date et très décriée du front office des Bulls, le directeur général Gar Forman et le vice-président des opérations de basket-ball John Paxson. Dans les dernières minutes du match, avec les Bulls expulsés par Zion Williamson et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Jerry Spanier s’est levé pour montrer ses vêtements de protestation faits maison. “C’est la seule façon de passer”, explique le directeur des ventes d’un concessionnaire automobile de banlieue âgé de 41 ans, qui est revenu samedi au United Center avec un maillot WNBA Chicago Sky arborant le “86 GARPAX”. «Il y avait déjà beaucoup d’étincelles dans le mouvement #FireGarPax. Me faire sortir de l’arène semblait être l’essence qui en a fait un feu. »

Le mercredi avant le All-Star Weekend, un panneau d’affichage numérique le long de la Kennedy Expressway, l’artère principale de l’aéroport international O’Hare au centre-ville de Chicago, a accueilli les visiteurs avec un message: «Bienvenue à Chicago! #FIREGARPAX. ” Le propriétaire du panneau d’affichage, Jeffrey Steinberg, courtier immobilier de 37 ans et fan des Bulls, m’a dit que le panneau était spécifiquement destiné aux représentants de la NBA et aux fans de l’extérieur de la ville pour comprendre le pic de l’insatisfaction locale. La honte, pensait-il, pourrait motiver le propriétaire des Bulls, Jerry Reinsdorf, à enfin agir. «Je ne suis pas quelqu’un qui voudrait normalement que quelqu’un quitte son emploi. Mais ce sont des conneries de ce qu’ils ont fait à l’équipe », explique Steinberg à propos de Forman et Paxson. Pour ce qui est de la perspective, Paxson est le troisième dirigeant le plus ancien de la NBA, derrière seulement Gregg Popovich de San Antonio et Pat Riley de Miami, mais Pax n’a aucun matériel de ses pairs. Paxson (ancien compagnon de Jordan en zone arrière) et Forman (promu au poste de directeur général du département de dépistage en 2009) n’ont réussi qu’une seule descente en séries éliminatoires, en 2011, avant d’être étouffés par les Heatle. Depuis le licenciement de l’entraîneur Tom Thibodeau en 2015, les Bulls n’ont mis sur pied qu’une seule saison gagnante. La saison dernière, GarPax a licencié l’entraîneur-chef Fred Hoiberg et promu Jim Boylen, qui a mené une campagne de «choc et admiration» de longues pratiques qui comprenait des sprints de vent et des pompes de style militaire. Au cours de sa première semaine, le premier entraîneur-chef de la NBA a évité de justesse une mutinerie de joueur après avoir programmé un entraînement après des matchs consécutifs, ce dernier étant une perte de 56 points – la plus grande marge de défaite de l’histoire de la franchise.

“Ils sont incompétents. Ils n’ont pas de plan », explique Steinberg. “C’est le All-Star Weekend à Chicago, mais Chicago n’a pas un seul All-Star!” (Le seul hors concours des Bulls, Zach LaVine, n’a pas fait partie de l’équipe d’étoiles, mais a participé au concours de 3 points, où il a été éliminé au premier tour.) «Nous méritons mieux. Si vous savez que vous organisez le All-Star Game, faites quelque chose. ”

Jeudi, l’animatrice d’ESPN, Rachel Nichols, a mentionné l’éjection du «86 GARPAX» sur The Jump, lors d’une émission depuis le Navy Pier de Chicago. (“Fire ’em!”, Un fan des Bulls présents a beuglé à la mention de Forman et Paxson.) “Je ne connais même pas la moitié des joueurs de l’équipe”, a déclaré Scottie Pippen, une invitée de Jump. C’était un aveu étonnant de la part d’une personne employée comme conseiller spécial du fils de Jerry Reinsdorf, Michael, président de Bulls et chef de l’exploitation. “Les alignements de départ des Bulls ne sont pas de vrais partants dans cette ligue”, a-t-il ajouté. “Ils ne peuvent probablement pas aller dans une autre équipe.”

“Sont-ils toujours en train de pointer l’heure?” Tracy McGrady a demandé, se moquant de l’ajout par Boylen d’une horloge d’usine de la vieille école au centre de pratique d’équipe, qui, selon Boylen, dans le cadre de sa routine Bobby Knight à deux bits, aiderait à inculquer une culture de dur labeur.

Cela n’a pas aidé les résultats. Les Bulls (19-36 et 10e à l’Est) ont souffert de blessures à des joueurs clés: Lauri Markkanen (bassin), Wendell Carter Jr. (cheville), Otto Porter Jr. (pied) et Kris Dunn (cheville). Même lorsque l’équipe était en bonne santé cette saison, elle perdait des matchs contre de mauvaises équipes. Deux des 12 victoires des Golden State Warriors à la dernière place sont contre les Bulls. Markkanen a régressé et le choix de premier tour Coby White, un gardien de tir, est actuellement le pire tireur de la ligue. Cela a mis la charge offensive presque entièrement sur les épaules de LaVine. Le seul point positif de l’équipe, il marque en moyenne 25 points par match, mais lui seul ne peut pas faire des Bulls un vainqueur.

“Avez-vous confiance que votre GM peut vous obtenir l’aide dont vous avez besoin?” Max Kellerman, ressemblant au Cobra de Stallone en lunettes de soleil aviateur, a demandé à LaVine lors d’une apparition jeudi sur First Take. Les fidèles Bulls réunis au Navy Pier ont éclaté en huées. «Ils pourraient parler différemment. Je fais partie de l’équipe, mec », a déclaré LaVine. La raillerie s’est ensuite transformée en un chant de groupe de “Fire GarPax!” LaVine sourit. Ces fans sont «terribles, mec. Je dois mettre l’équipe en premier. C’est juste la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. ” (Il a laissé entendre qu’il aimerait jouer pour les Lakers, ce qui a incité une personne sur Twitter à observer: “Cet homme dans sa propre ville flirtant à peu près et donnant son numéro devant sa petite amie actuelle.”) Ce que LaVine n’a finalement pas fait Je ne dis pas qu’il croyait que Forman et Paxson pouvaient construire une équipe gagnante autour de lui.

Vendredi soir, Common et Chance the Rapper, les capitaines des équipes du célèbre match des étoiles, ont été invités à dire s’ils étaient en faveur des Bulls. Les deux idoles hip-hop ont agi comme si elles étaient interrogées sur leurs pensées sur le champignon du pied. Common, qui avait été un garçon de balle Bulls dans sa jeunesse, a rassemblé une certaine diplomatie: «J’aime les Bulls, mais j’aime les joueurs. Je ne vais pas jouer devant. ” De l’état de son équipe de ville natale, Chance a déclaré: «Je veux vraiment crier Zach LaVine. Il devient fou. “

Plus tard dans la soirée, j’étais pressé par des gens qui sortaient du froid pour entrer dans le United Center avant le match des Rising Stars. Cela était censé être une vitrine pour le Bulls’s Carter, qui avait été sélectionné lors de sa deuxième année mais qui ne conviendrait pas en raison d’une blessure. À un moment donné, j’ai regardé derrière moi, j’ai tendu le cou et qui ai-je vu, sauf Markkanen, un pied-à-terre de 7 pieds, affaissé au milieu du hoi polloi.

“Vous devez faire la queue pour entrer dans ce bâtiment?” Ai-je demandé avec incrédulité. “Vous ne pouvez pas leur dire que vous travaillez ici?” Le jeune homme de 22 ans a souri et a expliqué que si lui et ses copains avaient conduit jusqu’à l’arène, ils auraient pu se garer dans un parking sécurisé et entrer par le tunnel, mais ils avaient utilisé un service de covoiturage.

“Vous vous accrochez là-dedans?” J’ai demandé.

“Accrochez-vous à cause du temps”, a demandé Markkanen, “ou à cause du basket-ball?”

“Cette saison,” dis-je.

“Oui, nous allons le découvrir”, a-t-il dit. Puis, quelques secondes plus tard, en soupirant: “Nous allons le comprendre.”

J’ai demandé s’il avait regardé l’apparition de LaVine sur ESPN, s’il avait entendu les chants de “Fire GarPax!” à la télévision nationale.

“Oui”, a déclaré Markkanen, “qui m’a été transmis.” Il secoua la tête et rit. “Mais ils ont mis Zach dans une position difficile.”

Quelques minutes plus tard, au milieu du hall du United Center, Jim Boylen se frayait un chemin à travers la foule. Les têtes se tournèrent. Les doigts pointés. Les gens ont ri dans sa direction. Je lui ai demandé comment il se sentait au milieu de la saison avec les Bulls coincés dans le purgatoire de la NBA – cinq matchs de la huitième tête de série de l’Est mais quatre matchs et demi depuis le tout début de la conférence.

“Je me sens bien”, a déclaré Boylen. Il plissa les yeux et fronça le front, comme s’il pressait les platitudes de la conférence de presse de son cerveau. «Nous jouons dur. Mais nous devons récupérer des corps. … Et puis nous avons perdu Markkanen et Dunn à quelques jours d’intervalle. Quand ces deux gars tombent, c’est difficile. Nous étions troisièmes en défense jusqu’à ce que Carter soit blessé. Nous sommes tankés en ce moment. Nous devons juste récupérer les gars. ”

Au cours de la session médiatique du samedi matin à Wintrust Arena pour les participants All-Star, LaVine a été interrogée sur les appels croissants pour le licenciement de Forman et Paxson. “Il y a de la négativité et de la positivité qui circulent dans la ville depuis longtemps”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’est un peu plus agrandi maintenant parce que c’est All-Star Weekend.”

Plus tard, Jimmy Butler est entré dans l’arène pour rencontrer la presse pour la première fois ce week-end. Croyant que Butler n’était pas une star autour de laquelle bâtir leur franchise, Paxson et Forman l’ont échangé en 2017 aux Timberwolves du Minnesota pour LaVine, Dunn et le septième choix du projet, qui produirait Markkanen. Non seulement Butler a prouvé qu’il était un All-Star perpétuel, mais il est devenu le leader de la chaleur montante, qui est entré dans la pause à 35-19, aux côtés des All-Star de première année et du vainqueur du défi technique Bam Adebayo, concours de 3 points. participant Duncan Robinson, et gagnant du concours slam dunk Derrick Jones Jr.

«Cela montre simplement que les Heat sont excellents pour faire venir des gars qui peuvent faire avancer les choses. Les gars qui sont négligés, qui travaillent incroyablement dur et essaient de perfectionner leur métier. Je pense qu’ils ont mis chacun de nos gars, y compris moi, en position de réussir et d’être reconnu et reconnu pour son talent incroyable », a déclaré Butler. «Tout ce que j’ai entendu parler de Pat [Riley] est légitime, pour de vrai. Il est droit au but, direct, impliqué dans tout, et j’adore ça. Cela montre qu’il se soucie et qu’il veut gagner, et il veut gagner maintenant. » En d’autres termes, tout à fait à l’opposé de l’expérience de Butler avec les Bulls et son front office, qui s’est terminée avec le formateur de Butler tweetant qu’il avait «rencontré des trafiquants de drogue avec une meilleure morale» que Forman et des fans lésés en crowdfunding un panneau d’affichage #FireGarPax dans le West Loop de la ville quartier.

Zach LaVine au concours des 3 points





Quinn Harris-USA TODAY Sports

Plus tôt dans la semaine, Charles Barkley avait déclaré à une poignée de journalistes lors d’un enregistrement TNT à la House of Blues que les Bulls étaient «les Cleveland Browns de la NBA. Ils veulent vous dire à quel point ils sont bons au lieu de jouer. » Un journaliste a interrogé Barkley sur l’administration de l’équipe et le personnel d’entraîneurs. «Jim Boylen est un bon ami à moi», a-t-il déclaré. “Et je vais en rester là.” LaVine a estimé qu’il aurait dû être une sélection All-Star. Barkley était-il d’accord? “Quand vous avez 5 et 75 ans, vous n’avez pas le droit de vous sentir snobé”, a-t-il déclaré. «Tous les gars qui disent avoir été snobés font partie des pires équipes de la NBA. Vous n’êtes même pas compétitif. Si votre équipe est plutôt bonne, vous êtes snobé. Si votre équipe est à la dernière place, vous n’êtes pas snobé. Vous ne le méritez pas. Il ne le méritait pas. ”

Cela a préparé le terrain pour une interview tendue de LaVine sur Inside the NBA avant sa brève apparition banale dans le concours de 3 points. Le studio de l’atrium du United Center faisait face à la statue en bronze de Michael Jordan, dont la longue ombre commence à sembler incontournable. Barkley, étant Barkley, a carrément demandé à LaVine: “Que se passe-t-il avec les Chicago Bulls?”

“Mec, nous avons participé à certains jeux, mec. Mais je fais de mon mieux pour essayer de nous garder hors de l’eau. Nous construisons. Nous allons ici … »LaVine chercha dans son esprit un cliché boylenesque. “Nous nous battons toujours.”

“Qu’est-il arrivé à mon homme, Lauri Markkanen?” Demanda Barkley.

“Il s’est blessé, mec!” Répondit LaVine.

Shaquille O’Neal, sentant que l’entrevue se déroule, est venu à la rescousse. «Il s’est blessé, Chuck! Il n’y a rien à dire. L’homme est blessé. Merci beaucoup!”

Contournant le produit actuel des Bulls sur le terrain, les organisateurs du All-Star Weekend ont plongé les participants dans la gloire reflétée de l’apogée de l’équipe qui a remporté le titre dans les années 1990: Horace Grant s’épuise dans son no rouge. 54 uniformes pendant le match des célébrités; un Toni Kukoc grisonnant mettant un cavalier dans le jeu Special Olympics Unified; une table ronde avec B.J. Armstrong; Pippen profite des applaudissements du United Center alors qu’il a été présenté comme juge du concours de dunk; chuchotements de la fête du 57e anniversaire de Michael Jordan; Zion et LeBron James discutant de l’influence de MJ sur leurs jeux; et quelques mesures du “Sirius” du projet Alan Parsons palpitant sous l’introduction du Common All-Star Game.

Dans le même temps, le contrecoup contre les Bulls actuels a enflé. Dimanche soir, #FireGarPax était le sujet le plus tendance de Twitter dans l’Illinois par une large marge. Joe Cowley du Chicago Sun-Times a annoncé que, selon plusieurs dirigeants de la NBA, Paxson et Michael Reinsdorf avaient utilisé All-Star Weekend pour commencer à trouver un nouveau directeur général, une décision qui pourrait remettre Forman dans le service de dépistage tout en autorisant Paxson être plus une figure de fond même s’il conserverait un certain pouvoir de décision.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



Pendant des décennies, le propriétaire des Bulls, Jerry Reinsdorf, était allergique au All-Star Weekend. Il pensait que cela dérangerait les détenteurs d’abonnements, ses clients les plus précieux, qui n’étaient pas garantis des billets pour les événements. “Jerry doit penser que son instinct était bon: ne ramène pas cette chose ici!” a déclaré de longue date le rédacteur sportif de Chicago, Sam Smith, auteur du vestiaire séminal The Jordan Rules et maintenant écrivain pour Bulls.com, ce qui le place dans la position particulière d’être un employé contractuel de l’équipe. “Je sais que Jerry ne pouvait pas l’anticiper, mais le fait d’avoir toute la NBA ici pour la première fois en 32 ans lorsque votre communauté est en furie, cela a une mauvaise image de l’organisation.”

Tout en couvrant l’équipe pendant plus de 30 ans, Smith a appris mieux que quiconque ce qui motive Reinsdorf, comment fonctionne son esprit. Ils viennent même du même quartier de Brooklyn. «Il est très conscient de la réaction de la communauté. Il reçoit chaque jour un fichier de clip de tout ce qui est écrit sur les Bulls et les White Sox », explique Smith. “Il ne va pas étudier les X et les O du basket-ball, ni pourquoi l’équipe fait beaucoup de revirements. Mais il connaît la réaction de la communauté. »

Cela dit, Reinsdorf est moins influencé par l’opinion publique que par les dollars et les cents. Depuis 2005, les Bulls ont terminé au moins au deuxième rang en termes de fréquentation moyenne, quelle que soit la saison, avec neuf saisons consécutives au premier rang de 2010 à 2018. Mais l’équipe a déjà chuté cette saison à la 10e place. “C’est une personne très pragmatique quand il prend des décisions”, dit Smith. “Lorsque les Bulls ont quitté la falaise financièrement à l’époque de Tim Floyd, regardez ce qui s’est passé – ils ont obtenu un nouveau directeur général et les choses ont changé.”

La question demeure de savoir si les mouvements que les Bulls envisagent satisferont les fans qui ne veulent rien de moins que les têtes de Forman et Paxson sur un pieu.

Avant de quitter Chicago, Barkley a obtenu un dernier coup dans la franchise hôte.

“Juste pour mémoire”, a déclaré Barkley lors de l’émission d’après-match TNT All-Star de dimanche, “c’est la dernière fois que nous venons à Chicago.”

“Pourquoi?” Demanda Ernie Johnson.

“Parce que”, a déclaré Barkley, “les Bulls puent.”

Jake Malooley est un écrivain et éditeur basé à Chicago.