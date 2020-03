Les buteurs de la Clausura 2020 de Liga MX

Le championnat au Mexique, ainsi que la grande majorité des tournois internationaux, ont dû être suspendus en raison du déclenchement de COVID-19 qui attaque la planète. Cependant, ce qui précède n’a pas empêché la réunion de ceux qui, jusqu’à présent, sont les Buteurs Clausura 2020.

Le leader de cette étape est Jonathan Rodríguezattaquant Croix Bleue qui porte neuf cibles dans ce tournoi. En outre, il dirige également la section plus de photos avec 42. Au niveau du club, Rayé est le roi avec 164; Cependant, son efficacité a été terrible étant donné qu’en dix matches, il n’a pu marquer dix points.

Dans les passes décisives, le Mexique mène Pablo Barrera, extrême qui semble avoir un second air avec la tenue auriazul. Concernant la section sur les participations directes (c’est-à-dire, objectif ou assistance), L’Uruguayen Leo Fernández est le meilleur chien avec onze.

Les tirs au but sont menés par les Français André-Pierre Gignac avec 19, tandis que l’efficacité de l’objectif est pour l’américaniste Federico Viñas. Les buts du coup franc sont pris Adrián Aldrete avec deux buts; pendant ce temps, les sanctions sont Franco Jara et Ángel Mena avec quatre chacun.

Source: DataFactory

Le peu d’efficacité en attaque l’enlève Dorlan Pabón, qui prend 21 tirs sans marquer. De même, les footballeurs qui sont tombés le plus souvent hors de propos sont Enner Valencia (Tigres) et Camilo Sanvezzo (Tijuana).

Finalement, Maximiliano Perg de Puebla Il est le footballeur avec le plus de minutes jouées dans le tournoi. En outre, Croix Bleue non seulement le chef de Buteurs Clausura 2020, il a également le plus jeune joueur (Santiago Gimenez) pour être présent sur le tableau de bord.

