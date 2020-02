Les buts d’Abel Ruiz et Carles Pérez le même jour de la présentation de Braithwaite

Le problème de l’attaquant du FC Barcelone après la blessure de Luis Suarez a sans aucun doute été l’un des plus répétés tout au long du marché d’hiver passé. Les noms des grands joueurs se sont succédés tout au long du mois, mais aucun n’a fini par arriver et maintenant, après la rechute d’Ousmane Dembélé, l’équipe du Barça a été obligée de signer un neuf pour constituer sa ligne offensive.

Le club a officialisé hier l’arrivée de Martin Braithwaite, un attaquant danois de 28 ans qui débarque à Barcelone de Leganés en échange de 18 millions d’euros et signe pour les quatre prochaines saisons et le reste. Un renfort en forme de patch qui a été officialisé le matin a été présenté dans l’après-midi et on espère qu’il pourra avoir des minutes lors du prochain match de championnat contre Eibar.

La signature vient d’un besoin qui aurait probablement pu être couvert par un joueur de La Masía, mais les deux attaquants les plus expérimentés de la carrière de culé, Carles Pérez et Abel Ruiz, ont quitté l’équipe en janvier. Et hier, peu après la fin de la présentation danoise, les deux ont marqué avec leurs nouveaux clubs.

C’est d’abord Carles Pérez qui a marqué pour son nouveau club, l’AS Roma, dans le duel face aux Italiens avec le KAA Gent en Europa League. L’attaquant des Granollers a profité d’une passe magistrale d’Edin Dzeko pour vaincre le gardien rival et faire tellement que, finalement, c’était la victoire du minimum pour le sien.

Déjà dans la seconde moitié de son match, qui a affronté les Glasgow Rangers contre le Sporting de Braga, Abel Ruiz a fait le deuxième pour les Portugais après un détail de qualité de Trincao, l’homme pour qui Almusafes a terminé dans le Club portugais. L’équipe du Barça a bien touché son partenaire pour, avec quelques touches, terminer le jeu par un tir croisé au fond du filet. Dommage que les Écossais aient fini par retracer le duel avec trois buts en un peu plus de 20 minutes.

Cependant, malgré les résultats plus ou moins favorables, ce que Carles Pérez et Abel Ruiz ont montré, c’est qu’ils auraient pu être les neuf qui faisaient tellement défaut dans l’équipe. Tous deux auraient pu maintenir cette philosophie si culée de «carrière avant portefeuille» qui s’est perdue ces dernières années où les opportunités pour les personnes formées à La Masía brillent à cause de leur absence.