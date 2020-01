Les buts de Casemiro donnent la victoire au Real Madrid en Ligue espagnole

18 janvier 2020, 13 h 26 Madrid, 18 janvier (Prensa Latina) Avec deux buts signés par Casemiro, le Real Madrid a battu Séville 2-1 aujourd’hui dans le match de la 20e journée et a momentanément assumé la direction de la Ligue espagnole de football.

Sans Sergio Ramos, Fede Valverde ou Karim Benzema au départ, Casemiro a établi les différences avec le déploiement et deux buts, le premier à la minute 57 et le second à 69.

De son côté, Séville a fait plus que les autres rivaux qui ont marqué au Bernabéu, avec un stellaire Luuk De Jong, en charge de la remise de 64.

Ce défi a marqué le retour de Julen Lopetegui au stade merengue à la tête du banc rival car après son adieu brutal au Real Madrid à l’automne 2018, c’était la première fois qu’il visitait le club blanc en mission officielle.

Lopetegui est sorti découragé de sa nomination au Santiago Bernabéu, avec 35 points pour continuer provisoirement en quatrième position du tableau.

agp / kia

.