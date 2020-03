Les Cardinals ont besoin de quelques améliorations pour réaliser la vision de Kliff Kingsbury

Kliff Kingsbury et Kyler Murray étaient toujours un match parfait sur le papier, mais il était toujours surprenant de voir à quel point le jumelage était compétent lors de leur première année avec les Cardinals. L’offensive de raid aérien de Kingsbury a non seulement besoin de temps pour mûrir dans la NFL, mais dépend également de meneurs de jeu offensifs que l’Arizona n’a tout simplement pas.

Malgré cela, Murray et l’offensive ont parfois prospéré la saison dernière. Il était évident que les Cardinals avaient encore beaucoup de trous, mais Murray a montré des flashs de ce que les Cardinals peuvent être avec le temps et le talent.

Cette intersaison, les Cardinals doivent prendre des mesures pour être compétitifs la saison prochaine dans une division NFC Ouest difficile. Le meilleur ordre devrait être de faire participer plus de meneurs de jeu à l’attaque pour soutenir Murray et réaliser la vision de Kingsbury.

Arizona Cardinals (5-10-1), séries éliminatoires manquées

Murray peut faire beaucoup avec un peu, mais les cardinaux ont besoin de lui offrir une protection et une ou deux armes fiables.

Tacle offensif: Les Cardinals ont pris soin du tacle gauche en prolongeant D.J. Humphries sur un contrat de trois ans. Mais ils ont aussi un besoin à l’autre endroit. Renonciation prétendre que Justin Murray a bien joué au tacle droit, et l’Arizona pourrait le ramener. L’équipe pourrait également trouver un nouveau tacle de départ avec le choix n ° 8 dans le repêchage, comme Tristan Wirfs de l’Iowa, pour s’assurer que Kyler Murray n’est pas renvoyé 48 fois à nouveau.

Récepteur large: Larry Fitzgerald ne va nulle part, mais il aura 37 ans au début de la saison. Même si les Cardinals ont de bons et jeunes receveurs comme Andy Isabella et Christian Kirk, l’attaque de Kingsbury pourrait utiliser un autre large avantage pour aider Murray à croître.

Secondeur: Chandler Jones vaut toujours chaque centime du contrat d’argent qu’il a signé en 2017, mais son casting de secondeur n’a pas été aussi inspiré. L’ancien choix de première ronde Haason Reddick a été inefficace. Jordan Hicks, qui a signé un contrat de 34 millions de dollars lors de la dernière saison, a déçu avec 21 records de carrière ratés. Cela laisse beaucoup de place pour des améliorations sur le bord et à l’intérieur de Glendale.

Quoi La vengeance des oiseaux veut plus cette intersaison: Cette intersaison consiste à bâtir sur ce qui était une bonne croissance offensivement. Les Cardinals doivent trouver une autre arme à l’extérieur pour Murray et s’assurer qu’ils ont une solution à long terme prête le long de la ligne offensive au tacle droit et à la garde droite. Enfin, la défense a besoin du même type de changement de marque, ce qui rend cette intersaison difficile. Lorsque vous avez besoin de trouver deux ou trois points en attaque et que vous avez potentiellement besoin de six ou sept partants en défense, l’intersaison peut sembler un peu intimidante. Pour moi, cela signifie terminer l’offensive avant de vous concentrer sur la recherche d’un moyen de reconstruire la défense. – Seth Cox

Nous reviendrons sur les Cardinals après l’agence libre pour voir ce dont ils ont encore besoin pour le repêchage de la NFL 2020.