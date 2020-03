Les célébrations hard-seltzer de Battlehawks sont toujours hilarantes

La XFL se penche sur le X dans le nom de sa ligue (même si nous ne savons pas vraiment ce que représente ce X). La ligue a changé les règles sur les jeux controversés comme le coup d’envoi tout en adaptant le jeu aux points supplémentaires pour le rendre plus intéressant. Les ajustements ont rendu le jeu unique et amusant.

Les Battlehawks de Saint-Louis (3-1), quant à eux, se sont révélés des pionniers de la célébration d’après-match. Après chaque victoire, ils ont commencé à asperger les vestiaires d’alcool. Mais nous ne parlons pas de champagne – ni même de bière. Non, les Battlehawks semblent apprécier de célébrer avec le seltzer dur, les mélanges les plus fantaisistes de liqueur de malt. C’est tellement parfait pour la XFL.

Qui se soucie que les célébrations de pulvérisation d’alcool dans d’autres sports soient réservées aux victoires en séries éliminatoires ou aux trophées Lombardi? Pour tous ces gars, chaque victoire pourrait être la dernière. Chaque match pourrait être le dernier de la XFL. Et donc les joueurs gagnent et célèbrent avec désespoir – et avec du seltzer dur. Leur entraîneur, Jonathan Hayes, a maintenant commencé à porter des lunettes en prévision de la pulvérisation.

C’est le type d’adaptabilité que vous aimez voir dans un entraîneur – il s’agit de connaître votre personnel et de savoir qu’il va pulvériser du seltzer dans vos yeux après une victoire.

Continuez comme ça, Battlehawks, sur et hors du terrain.

