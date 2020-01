Les Celtics ont rompu leur funk en mettant en déroute les Lakers

Kenny Smith voit un potentiel de type Warriors dans les Celtics. Pendant la mi-temps de Boston 139-107 éruption des Lakers lundi, il a déclaré au panel TNT que Kemba Walker, Jaylen Brown et Jayson Tatum lui rappelaient une “version plus petite” de Steph Curry, Klay Thompson et Kevin Durant. C’est là que j’ai supposé qu’il allait avec l’analogie, de toute façon; Kenny ne pouvait pas dépasser le nom de Steph et Klay sans que Shaq se cogne la tête entre ses mains et Chuck grogne bruyamment.

Comparer ces Celtics à l’équipe de Golden State qui a défini une grande partie de la dernière décennie semble hyperbolique. C’est hyperbolique. Mais Boston est bien meilleur que quiconque s’y attendait avant la saison, principalement en raison de son Big Three, qui était au mieux un big-b minuscule en octobre. Cela est vrai malgré la récente diapositive des Celtics, qui avaient perdu six de leurs huit derniers matchs avant lundi. Et c’est certainement vrai après ce coup de pied des Lakers, la défaite la plus déséquilibrée de Los Angeles de la saison – et un qui comprenait le retour d’un Anthony Davis en bonne santé.

Tatum et Brown ont terminé avec 47 points combinés, dont le plus important est venu quand Brown a plongé sur LeBron et l’a ensuite fait savoir. Les Celtics ont secoué leur récente séquence de départs tremblants, ce qui a été le début d’un sentiment de sécurité pendant toute la soirée pour cet équipage. Ils ont remporté le deuxième quart de 11 points, le troisième quart de 10 et le quatrième (avec une clause de non-responsabilité) de huit points. Ils sont allés 16 des 34 sur les profondeurs et ont dépassé les Lakers 48-36. Kemba a même battu LeBron pour la première fois en neuf ans de carrière en NBA.

LeBron James a une fiche de 28-0 dans sa carrière contre Kemba Walker (y compris les séries éliminatoires).

Mais aujourd’hui, Kemba et les Celtics ont remis aux Lakers leur plus gros déficit de la saison (27) et sont à 15 minutes de la fin de cette sécheresse. pic.twitter.com/dPsP0t9S6W

– ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 21 janvier 2020

Boston a été retardé au cours des deux dernières semaines par un jeu insolent et des affrontements difficiles au centre, face à Al Horford, Brook Lopez (et, soyons réalistes, Giannis Antetokounmpo) et Deandre Ayton au cours de cette période. Leurs lacunes dans ces matchs ont mis en évidence un point faible récurrent pour les Celtics, qui ont eu du mal à se défendre en première ligne à la suite des départs d’Horford et d’Aron Baynes et de nombreuses blessures. Et ils sont tombés dans leur funk récent lorsque leurs têtes d’affiche n’étaient pas présentes pour prendre le relais. Walker s’est assis samedi contre les Suns à cause d’un genou endolori; Brown a raté les deux derniers matchs avec une entorse au pouce. Tous étaient des pertes.

La déroute de lundi a atténué de nombreuses inquiétudes. Et à la manière de Brad Stevens, le succès inattendu de Boston ne s’est pas arrêté avec ses stars. Gordon Hayward a marqué 16 points malgré une blessure au pied persistante. Smart a montré ce qui fait de lui un favori des fans pour les Celtics, comme il l’a fait toute la saison. Ce groupe a continué à survivre avec Brad Wanamaker servant de garde de pointe principal et la combinaison de Daniel Theis et Enes Kanter – qui est allé pour 18 et 11 lundi – prenant le relais à la place centrale.

La survie n’est plus le but, cependant. Boston a regagné l’admission dans le deuxième niveau de la Conférence de l’Est, la coterie des séries éliminatoires qui ont peu d’espoir de battre le record de la saison régulière de Milwaukee: Miami, Toronto, Indiana et Philadelphie. Seulement 2,5 matchs séparent les deuxième et sixième places à l’Est, mettant les Celtics en position de faire un grand pas. Ils risquent de tomber; ils sont également pleins de promesses et pourraient augmenter.

La date limite de négociation du 6 février approche à grands pas, et la bonne acquisition à Boston pourrait faire toute la différence. Les Celtics pourraient désespérément utiliser une présence plus forte et plus expérimentée au centre; bien que Kanter et Theis méritent le mérite de leurs efforts, la zone avant telle qu’elle est construite limite les avantages de cette équipe. Le point meneur pourrait également utiliser une cure de jouvence, même pour aussi mortelle que la combinaison Walker-Brown-Smart a été.

Les objectifs commerciaux vont du réaliste au délirant improbable: Andre Drummond (peut-être; les Pistons devraient envisager tout changement à ce stade, et Drummond a une option de joueur la saison prochaine, mais cela coûterait probablement trop cher aux Celtics), Steven Adams (Oui! S’il vous plaît! Mais les Thunder réussissent aussi de manière délicieuse et inattendue); Horford (ramenez cette vieille chose) et Derrick Rose (les Lakers, par coïncidence, seraient intéressés par Rose) ont tous été mentionnés. Il n’y a pas de limite aux rumeurs quand Danny Ainge est à la barre.

Il est possible qu’un membre de la classe moyenne de l’Est émerge pour défier les Bucks en séries éliminatoires. Et tandis que les Sixers ont battu l’esprit des Fêtes de Giannis Antetokounmpo le jour de Noël, et que les Raptors et Heat n’ont pas quitté, les Celtics ont peut-être les meilleures chances. Ils ne font pas seulement allusion qu’ils pourraient être cette équipe, ils font tourner l’un de ces flèches géantes sur le bord de la route. L’éruption des Lakers lundi était un début. Pour que Boston franchisse la prochaine étape, il lui faudra ajouter quelques pièces de confiance supplémentaires à ses rangs.

