Les «cercles» de Mac Miller sont un portrait de la croissance et une vie inachevée

“Neuf fois sur 10, je me trompe / C’est pourquoi j’ai écrit cette chanson, je me suis dit de tenir le coup / Je peux sentir mes doigts glisser dans un putain de moment où je serai parti.”

C’est ainsi que Mac Miller a commencé le sombre vers final de “Small Worlds”, le premier single de son cinquième album, Swimming de 2018. Ses paroles, d’une honnêteté frappante, sont obsédantes car Miller est décédé d’une overdose accidentelle de drogue un mois après la sortie de l’album. Il n’avait que 26 ans. Malgré ses qualités inquiétantes, la chanson est magnifique, avec un travail de guitare délicat de John Mayer et un orgue du compositeur-producteur extraordinaire Jon Brion. La mort de Miller a assuré que les auditeurs resteront à jamais sur ces mots, ainsi que sur beaucoup d’autres, comme une préfiguration étrange de son destin. Mais Miller n’était pas autant préoccupé par la mort qu’il essayait de comprendre comment vivre.

La renommée compliquait les choses. Miller était un blog chéri à 18 ans, a dépassé le Billboard 200 avec un premier album indépendant avant 20 ans, et a eu une émission de télé-réalité MTV2 à 21 ans. Il était dans une relation de premier plan avec Ariana Grande et, peu de temps après avoir annoncé leur séparation en 2018, a été arrêté pour DUI après avoir écrasé sa voiture et quitté les lieux. Il était transparent sur ses défauts et, tout au long de sa carrière, franc sur sa consommation de drogue. La renommée est un enfer d’un privilège, mais la vie n’est certainement pas facile lorsque vous vivez dans un aquarium exquis au cours de votre carrière. Quoi qu’il en soit, Miller était concentré sur sa croissance. Il a parlé franchement de son privilège blanc et l’a utilisé pour soutenir des artistes noirs qui n’auraient peut-être pas reçu la même exposition autrement. (Il a invité Internet en tournée en tant que groupe en 2013. L’ami et collaborateur Vince Staples a explicitement déclaré qu’il ne serait pas là où il est sans Miller.) Il a gagné l’adoration quasi universelle de ses pairs en raison de sa chaleur et de sa générosité, mais aussi gagné le respect grâce à l’évolution constante de son son. Au moment de la sortie de Swimming, les échantillons de Lord Finesse ont cédé la place à quelque chose de plus hébété, particulier et meilleur dans l’ensemble. “Mon seul objectif était de continuer à aller mieux”, a déclaré Miller à Rolling Stone en 2016. “C’est tout ce que je veux faire.” Et il l’a fait, faisant des progrès sur Watching Movies de 2013 avec le son désactivé, GO: OD AM de 2015, et 2016’s The Divine Feminine. Circles, sorti la semaine dernière, franchit une dernière étape audacieuse.

Le sixième album de Miller, sur lequel il travaillait avec Brion au moment de sa mort, est la suite de Swimming — et vraiment une extension de celui-ci. Selon une déclaration faite par la famille Miller sur Instagram, Brion (dont le curriculum vitae comprend les partitions de Magnolia et Lady Bird ainsi que les crédits de production de Fiona Apple, Kanye West et Frank Ocean) a achevé le projet sur la base de conversations entre les deux. Le résultat est une toile multicolore pour le voyage personnel de Miller. “J’ai l’impression que l’album est une image claire de quelqu’un avec ces problèmes qui est drôle et intelligent et essayait de les regarder d’un œil critique”, a déclaré Brion au New York Times des “démons” de Miller. Il, comme beaucoup d’autres, cherchait pour plus de clarté et d’équilibre. Même si Miller ne se sentait pas amarré, il n’était pas sans direction, et cet album en est la preuve. Circles ferme une boucle pour Miller et laisse les auditeurs en vouloir plus. Aussi bon soit-il et parfois difficile à écouter, Circles est un instantané d’un artiste qui était encore en train de tout comprendre. Malgré toute sa croissance, Miller était encore un travail en cours. Il était à la recherche de la meilleure version de lui-même et est décédé, tragiquement, beaucoup trop tôt dans le voyage.

Les albums posthumes peuvent être tellement engloutis par la mort d’un artiste que toute mention de cela semble prophétique. Sur The Don Killuminati: The 7 Day Theory de 2Pac (sorti deux mois après son meurtre) et Life of Death du Notorious BIG (sorti deux semaines après son meurtre), les deux rappeurs ont résigné le fait qu’ils n’étaient pas longs ce monde. Miller a abordé sa mortalité plus tôt dans sa carrière: «What Do You Do», de sa mixtape de 2014, Faces, et «Brand Name», de GO: OD AM, ne sont que deux exemples. “Une habitude de consommation de drogue comme Philip Hoffman va probablement me mettre dans un cercueil”, a déclaré Miller à propos de la première, faisant référence à l’overdose fatale de l’acteur Philip Seymour Hoffman en 2014. “A tous ceux qui me vendent de la drogue / Ne le mélangez pas avec ces conneries, / J’espère ne pas rejoindre le Club 27”, dit-il sur ce dernier, une directive effrayante compte tenu des circonstances entourant sa propre mort quelques mois auparavant son 27e anniversaire.

Aussi conscient d’une fin imminente que Miller ait pu le croire, Circles, comme Swimming, montre clairement qu’il essayait d’avancer. “Tout le monde”, une reprise du bijou solo de l’ancien chanteur de Love Arthur Lee “Everybody’s Gotta Live” de 1972, vient à bout de la réalité que nous sommes tous ici en temps emprunté. “Tout le monde doit vivre / Et tout le monde va mourir / Tout le monde doit vivre / Je pense que vous en savez la raison”, rappelle Miller à tous par des touches pensives et des percussions régulières. Cela semble sombre, mais le message est encourageant: la mort est inévitable, alors tordez autant de vie que possible pendant que vous en avez l’occasion. C’est une chanson sur la vie, et dans le contexte de l’album, c’est sur la progression vers l’avant.

Hélas, la vie n’est pas facile. Ses nombreuses rigueurs peuvent laisser le jeune se sentir vieux, un sentiment que Miller décrit sur «Compliqué». Le progrès est l’objectif, mais il doit parfois l’aborder un jour à la fois. “Certaines personnes disent qu’elles veulent vivre pour toujours / C’est beaucoup trop long, je vais juste passer la journée”, admet-il. Sur le «Blue World» envoûtant, Miller reconnaît les défis du jour le jour («Ce monde fou fait m’a rendu fou / Pourrait juste tourner autour, faire 180), mais laisse une pensée d’adieu optimiste dans les derniers instants:» Un de ces jours, nous nous en sortirons tous / N’ayez pas peur, ne tombez pas dans la file. »« Hand Me Downs », moelleux et subtil, trouve Miller étant typiquement honnête au sujet de ses défauts (« Je l’ai fait, mais je déteste une fois que je l’ai construit, je le brise ») avant d’insister sur le fait qu’il a trouvé des moyens sains de faire face au stress. “Je suis juste honnête, ma conscience ne fait pas de mal / parce que j’essaie de réduire les problèmes que j’attire”, rappe-t-il au dernier couplet. C’est l’une des chansons les plus difficiles à écouter à la lumière de son décès.

La vie était parfois difficile pour Miller, mais il voulait que tout le monde sache qu’il allait bien, même s’il pouvait être meilleur. “Il essayait”, a expliqué Staples à l’animateur de radio Big Boy après la mort de Miller. “Tout ce que vous pouvez demander, c’est que quelqu’un essaie.” Miller a pris la responsabilité de ses erreurs; c’est là que «That’s on Me» s’inscrit dans le récit de Circles. Il était impératif que Miller soit fidèle à lui-même. “Si tout ce que j’ai à faire à la fin de la journée est de vivre avec moi-même, je peux le comprendre”, a-t-il déclaré à Rolling Stone en 2018.

Même si la musique était son exutoire, Miller vivait dans sa tête. Bien que cela ait pu aider à libérer son potentiel musical, cela aurait également pu le bloquer personnellement. La dépression, l’anxiété et la consommation de drogues peuvent entraver les progrès. Certaines erreurs peuvent vous faire reculer. Sur l’ouvreur d’album «Circles», Miller déplore les erreurs qui l’ont replacé «au début de la ligne». Cependant, il passe les 45 prochaines minutes à aller de l’avant, gagnant de l’élan – même dans les temps sombres – et encourageant son public à faire le même. Alors peut-être que la vie n’est pas un chemin linéaire, mais plutôt une série de cycles: questions et réponses, triomphes et ratés, assurance et doute. Devenir plus sage à chaque révolution est la façon de contrer l’inertie ou d’éviter au mieux les dangers. Peut-être que la leçon à retenir des Cercles est que nous nageons tous en eux, mais que c’est un exercice de construction de caractère plutôt qu’un exercice de futilité: un processus d’apprentissage continu. Et peut-être que la leçon est de nous protéger en cours de route tout en profitant de la vie autant que possible.

Malheureusement, Miller est mort trop tôt. Il a cependant atteint son seul objectif: il s’est amélioré. Avec l’aide de Brion, il a créé un album qui répond à ses ambitions les plus bizarres, de la traînée brumeuse de «I Can See», à la ruée des synthés sur le chœur de «Woods», à la valse espacée de Minneapolis-esque de « Hands. ”Le principal instrument sur la piste de titre est la voix enfumée de Miller, soutenue par une guitare douce et un tiret de cymbale ici et là. C’est le ton parfait pour un album sur lequel Miller chante plus que jamais auparavant – un tournant qui semblait improbable il y a 10 ans. Mais plus Miller s’enfonçait profondément dans lui-même pour trouver des réponses, plus sa musique était stratifiée, texturée et intrigante. Circles est loin de ses débuts, ce qui est navrant: un artiste avec son dévouement, son oreille pour la musique et sa curiosité avait tellement plus à découvrir et encore plus à offrir.

Mac Miller n’a pas survécu à sa recherche de réponses, mais il a quitté le monde avec beaucoup de choses à méditer alors que nous nous accrochons à chaque mot et disséquons chaque son.

Julian Kimble a écrit pour le New York Times, le Washington Post, The Undefeated, GQ, Billboard, Pitchfork, The Fader, SB Nation et bien d’autres.

