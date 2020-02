Les champions du monde d’Afrique du Sud sont alignés pour rejoindre les Six Nations alors que le tournoi pourrait être étendu à sept équipes

L’Afrique du Sud pourrait rejoindre les Six Nations après la prochaine Coupe du monde.

Il a été question de modifier le tournoi de test annuel de l’Union européenne de rugby depuis un certain temps.

Le Japon a été évoqué comme un ajout au calendrier au détriment de l’Italie, qui a eu du mal avec le niveau des autres équipes.

L’Afrique du Sud a battu l’Angleterre en finale de la Coupe du monde de rugby

Il a également été proposé d’élargir le tournoi pour inclure une équipe supplémentaire afin que l’Italie n’ait pas à céder la place.

Le Daily Mail prétend que des négociations ont lieu depuis un certain temps pour inclure l’Afrique du Sud dans le tournoi de l’édition 2024.

Ce serait d’étendre le championnat à sept équipes plutôt que d’expulser l’Italie.

Cela pourrait changer radicalement le visage du rugby mondial car les Springboks jouent déjà dans le championnat de rugby de l’hémisphère sud avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Argentine.

Leur départ pourrait laisser un espace à remplir au Japon suite à leur notoriété grandissante ces dernières années.

L’ajout d’une équipe comme l’Afrique du Sud aux Six Nations serait un énorme coup pour l’hémisphère nord et ajouterait une autre des puissances mondiales du rugby et des champions du monde actuels au tournoi.

Il y aurait probablement des problèmes logistiques en ajoutant un autre appareil à l’horaire déjà chargé et beaucoup plus de déplacements pour les équipes qui devraient jouer en Afrique du Sud.

