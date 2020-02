Les champions les plus lourds de l’histoire des poids lourds avec Tyson Fury maintenant troisième au classement après une victoire sensationnelle contre Deontay Wilder

L’étonnante victoire de Tyson Fury contre Deontay Wilder samedi soir restera longtemps dans la mémoire des fans de boxe.

Fury a renversé le puncheur le plus redouté de la boxe aux troisième et cinquième rounds avant de forcer son corner à jeter l’éponge au cours du septième.

Tyson Fury pesait beaucoup plus lourd pour le match revanche

Et après s’être imposé dans l’une des confrontations les plus attendues ces derniers temps, Fury est maintenant le troisième champion poids lourd le plus lourd de l’histoire du sport.

Fury a stupéfait le monde en remportant un match nul controversé contre le champion WBC lors de leur premier combat, beaucoup ayant l’impression que le «Gypsy King» était le vrai gagnant.

Dans les années qui ont précédé le combat, Fury avait monté en ballon à plus de 29 PIERRE et pesait toujours avant le premier combat avec Wilder.

Cependant, lors de la pesée de vendredi, les deux combattants sont venus plus lourdement qu’en décembre 2018.

Deontay Wilder est également venu plus lourd pour le match revanche

Fury est monté sur la balance en premier et est arrivé à 273 livres (19 livres et 7 livres), tandis que l’Américain a suivi à 231 livres (16 livres et 7 livres).

Pour le premier combat, Wilder a pesé 212½lbs (15st 2lbs 8oz) – était donc 18½lbs plus lourd pour le deuxième combat.

Pendant ce temps, Fury pesait pour le premier combat à 256½lbs (18st 4lbs 8oz) – était donc 16½lbs plus lourd pour le match revanche.

Mis à part Fury, talkSPORT.com regarde les autres gros frappeurs qui ont fait pencher la balance (littéralement) quand ils ont frappé l’or dans le ring.

Tyson Fury se moque de Deontay Wilder pour avoir douté de sa puissance de frappe

8. George Foreman – 250 livres le 5 novembre 1994

Foreman aurait fait plus à l’extérieur du ring avec sa «machine à griller maigre, moyenne et réductrice de graisse», qui lui aurait assuré une somme très nette de plus de 150 millions de livres sterling.

Il était un boxeur très maniable, cependant, et l’un des meilleurs boxeurs poids lourds de son temps, remportant deux titres mondiaux de poids lourds au cours de sa carrière.

En novembre 1994, le joueur de 45 ans pesait 250 livres pour son combat contre Michael Moorer – 19 ans son cadet.

Malgré son âge, c’est le vétéran qui est arrivé en tête, éliminant Moorer au 10e tour et remportant par la suite les ceintures WBA et IBF, tout en devenant le plus ancien champion des poids lourds de l’histoire.

Foreman a détenu les titres WBC & WBC en 1973/74 et a détenu les ceintures WBA & IBF en 1994/95

7. Samuel Peter – 250 ¾lbs le 8 mars 2008

Peter avait construit une carrière décente de boxe professionnelle, qui lui a permis de remporter 35 de ses 40 combats et de réaliser 27 KO, avant de se faire tirer dessus contre Oleg Maskaev en mars 2008.

Le «Nigérian Nightmare» a marqué un huitième de finale pour assurer le titre WBC, bien qu’il n’ait pas tenu la ceinture longtemps, la perdant lors de sa première défense contre Vitali Klitschko.

Samuel Peter, à droite, et James Toney pensaient avoir remporté leur première rencontre

6. Lennox Lewis – 251 livres le 7 février 1997

Lennox ‘the Lion’ Lewis a été triple champion du monde des poids lourds, double champion de la lignée, et reste le dernier poids lourd à détenir le titre incontesté.

Il n’est donc pas surprenant qu’il soit généralement considéré comme le plus grand boxeur britannique de tous les temps.

Son impressionnant record en carrière de 41-2-1 de 44 combats en carrière a souligné sa domination dans cette ère de boxe poids lourds.

Lewis avait tendance à osciller autour de 240 livres au cours de ses années de pointe, cependant, lorsqu’il a affronté Oliver McCall pour le titre vacant de la WBA en février 1997, le boxeur né à West Ham a fait pencher la balance à 251 livres. Lewis a stoppé McCall au cinquième tour pour décrocher le titre avec un affichage impressionnant, qu’il a conservé pendant un peu moins de quatre ans jusqu’à ce qu’il surprenne contre Hasim Rahman en avril 2001.

Lennox Lewis était le champion incontesté des poids lourds

5. Anthony Joshua – 254 lb le 29 octobre 2017

Malgré les allégations du promoteur de Joshua, Eddie Hearn, selon lesquelles il pèserait environ 235-240ibs pour le combat, Joshua pesait officiellement dans un poids lourd de 254 livres, tandis que son adversaire Carlos Takam pesait 235 livres.

Joshua est entré dans la lutte après avoir remporté une victoire palpitante contre le légendaire poids lourd Wladimir Klitschko en avril – où il était quatre livres plus léger.

Fait intéressant, AJ pesait 19 livres de plus que Takam, qui s’est bien rendu compte à Cardiff le soir du combat.

Devant près de 80 000 fans dans un stade bruyant de la Principauté, Joshua a conservé ses titres mondiaux avec ce que beaucoup pensaient être un arrêt prématuré au tour 10. Il a ensuite battu Joseph Parker et Alexander Povetkin, avant de subir une défaite choc contre Ruiz Jr.

AJ a eu raison de Carlos Takam en 2017

4. Primo Carnera – 260 livres le 29 juin 1933

Un boxeur légendaire d’une époque révolue, le poids lourd italien Primo Carnera a eu toute la carrière.

Il a incroyablement accumulé 103 combats au cours d’une carrière pleine d’action, remportant 89 de ces combats.

C’est le 29 juin 1933 que Carnera a pesé le plus lourd de sa carrière, à 260 livres, avant de remporter son seul et unique titre mondial avec un KO au sixième tour de l’ancien champion, Jack Sharkey.

Carnera, autrement connu sous le nom de «The Ambling Alp», a réussi deux défenses de titre avant de perdre ses ceintures un an plus tard.

Le boxeur italien Primo Carnera fléchit ses muscles

3. Tyson Fury – 273 lb le 22 février 2020

Le «Gypsy King» a produit une performance sans faille pour vaincre l’un des boxeurs les plus redoutés de la planète, Deontay Wilder, au MGM Grand de Las Vegas samedi soir.

Fury a tenu sa promesse de sortir rapidement des pièges et de chercher un KO.

Le «Gypsy King» a laissé tomber Wilder deux fois avant que le corner américain ne jette l’éponge au septième tour, mettant ainsi fin à son record invaincu et à son règne en tant que champion du WBC.

La Grande-Bretagne compte désormais deux champions du monde poids lourds, Anthony Joshua détenant les autres titres majeurs de la division.

Fury a levé les bras en l’air après l’arrêt du combat

2. Andy Ruiz Jr – 283 lb le 1er juin 2019

Ruiz a été ridiculisé pour son image gonflée perçue avant le premier combat avec Joshua, pour lequel il pesait 268 livres.

Les critiques de Ruiz ne savaient pas qu’il produirait une démonstration magistrale contre l’ancien médaillé d’or olympique, affichant une série de coups dévastateurs, avec ses mains rapides causant à Joshua toutes sortes de problèmes.

Il a suggéré qu’il perdrait du poids pour la partie 2 en Arabie saoudite, mais il a fait pencher la balance à 20 livres 3 livres – 15 livres plus lourd – et Joshua a récupéré ses titres avec une victoire emphatique de points.

Andy Ruiz Jr a produit l’un des plus gros chocs de l’histoire de la boxe pour devenir le champion du monde des poids lourds

Ruiz était considérablement plus lourd que Joshua pour le match revanche – qu’il a ensuite perdu

1. Nikolay Valuev – 324 lbs le 17 décembre 2005

La «Bête de l’Est» a pris le manteau du combattant le plus lourd de Carnera, qui a détenu la distinction pendant plus de 70 ans en battant John Ruiz en 2005.

Le Russe de 7 pieds, qui a pris sa retraite en 2009 avec un dossier de 50-2, a fait pencher la balance pour son combat pour le titre WBA le 17 décembre à 324 livres – que l’ancien Valuev a finalement remporté aux points.

Ayant par la suite perdu le titre face à Ruslan Chagaev, Valuev l’a de nouveau retrouvé aux dépens de Ruiz en 2008, mais pesait sept livres de moins pour ce combat.

Nikolai Valuev, à gauche, avait un pouvoir dévastateur dans son casier

