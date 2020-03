Les Champions seront un double match avec la finale le 27 juin

L’UEFA a déjà décidé de reporter la Coupe d’Europe, qui se tiendra l’été prochain sera contesté en 2021 à cause du coronavirus. Maintenant, vous commencez à prendre des décisions la Ligue des champions, qui tentera de maintenir la normalité, mais la finale se jouera le 27 juin.

Avec la Coupe d’Europe reportée à 2021, les façons de terminer cette saison ont commencé à être appréciées. Avec un calendrier très serré dans les ligues et coupes nationales, les Champions et la Ligue Europa poursuivront également leur cours normal.

Au jour d’aujourd’hui, L’idée de l’UEFA est que les compétitions de championnat et de coupe nationale, ainsi que la Ligue des champions et la Ligue Europa, se poursuivent normalement. Cela signifie que les tours de qualification continueront d’être un double match et la finale aura lieu le 27 juin à Istanbul -la Ligue des Champions- et le 24, celui de la médaille d’argent du football européen.

Ces compétitions ils reprendront une fois que le match contre le coronavirus sera réputé gagné. Dans le cas où la situation due à cette maladie ne s’améliore pas, tout sera réévalué, mais avec le report du Championnat d’Europe de l’UEFA, ils savent qu’ils ont gagné du temps pour terminer normalement.

Équipes classées Atlético de Madrid, PSG, Atalanta ou Leipzig ils sont déjà en quart de finale de la Ligue des champions. Manchester City-Real Madrid, Barcelone-Naples, Juventus-Lyon et Bayern Munich-Chelsea sont les huitièmes de finale qui restent à déterminer.