Les changements de règles MLB incluent une règle spéciale juste pour Shohei Ohtani

Shohei Ohtani est l’un des joueurs de baseball les plus complets jamais vus, excellant à la fois sur le plateau et sur le monticule. L’avantage stratégique qu’il donne aux Angels en tant que joueur à double sens est encore plus prononcé avec les changements de règles de la Major League Baseball pour 2020.

Parmi les nouveaux ajustements apportés au règlement du baseball, on compte l’extension des effectifs de 25 à 26 joueurs jusqu’au 31 août. Il y a une limite, cependant, sur le nombre de lanceurs que les équipes peuvent porter – seulement 13 peuvent être actifs à la fois. Cependant, les joueurs qui sont désignés par la MLB comme “joueurs à double sens” ne compteront pas contre les limites des lanceurs, même dans les matchs qu’ils lancent.

Un joueur à double sens doit satisfaire à ces deux critères:

20 manches lancées

20 parties ont commencé en tant que joueur de position ou frappeur désigné, avec au moins trois apparitions de plaques dans chaque partie

Ces exigences doivent être remplies soit dans la saison en cours, soit dans la précédente. Pour 2020 uniquement, les statistiques de 2018 sont également incluses, une clause spécialement conçue pour aider Ohtani.

La chirurgie de Tommy John a anéanti la partie des lanceurs de la saison 2019 d’Ohtani, mais il a quand même frappé .286 / .343 / .505 avec 18 circuits en 106 matchs en tant que frappeur désigné. Son année recrue en 2018 comprenait 82 départs en DH plus 10 départs et 51⅔ manches sur le monticule, assez pour le qualifier de joueur à double sens pour la saison à venir.

Pour l’instant, cela fait d’Ohtani le seul joueur à double sens dans les majors, et cela signifie que les Angels sont la seule équipe qui peut transporter 14 lanceurs. Outre l’avantage de la production stellaire d’Ohtani (il a 135 OPS + et 127 ERA + dans les majors), les Halos sont une équipe qui pourrait très bien utiliser toute l’aide de tangage supplémentaire qu’ils peuvent obtenir. Le 5.12 ERA des Angels s’est classé 25e en MLB en 2019, et leur intersaison a été consacrée à une rotation remplie de futurs Remember Some Guys, dont Julio Teheran, Dylan Bundy et Matt Andriese.

Avoir Ohtani au sommet de cette rotation, au moins après son retour prévu en mai, aidera énormément les Anges, et être en mesure de transporter un relève supplémentaire pour les matchs qu’il ne démarre pas est un bonus qui n’est accordé à aucune autre équipe. Au moins pour l’instant. Alors que Ohtani pourrait actuellement être le seul exemple, les joueurs à double sens sont en hausse.

La prochaine vague

Michael Lorenzen est un releveur extrêmement compétent et durable qui a également réussi quatre circuits en seulement 34 matches avec des plaques en 2018. Il a commencé six matchs dans le peloton de tête des Reds en 2019, et aurait besoin de prendre encore plus de départs sans lancer pour se qualifier comme joueur à double sens.

Les Rays ont repêché Brendan McKay quatrième au classement général en 2017, et l’année dernière, il a lancé 51 manches et accumulé 11 PA en service offensif limité. McKay a été utilisé comme un joueur à double sens tout au long des mineurs, donc peut-être qu’à un moment donné, il peut prendre du temps au premier but ou au frappeur désigné.

Sur le radar pourrait bientôt être Oscar Colas, un voltigeur avec une puissance prodigieuse et un bras de 95 mph. Il a fait défection de Cuba et a hâte de jouer aux États-Unis, mais pour l’instant le joueur de 21 ans n’est pas signé.

Les Angels ont un deuxième joueur polyvalent à Jared Walsh, qui a commencé 21 matchs au premier but en 2019 et qui a lancé cinq matchs, mais qui n’a lancé que cinq manches afin qu’il ne se qualifie pas encore pour le statut bidirectionnel. Là encore, Walsh n’a touché que .203 / .276 / .329 dans son 87 PA, donc il n’aide pas beaucoup les Anges avec sa batte.

Rien de ce qui précède n’est encore proche d’Ohtani, mais il n’y a aucune honte à ne pas pouvoir affronter un homme avec sa propre règle.