Les Chargers de Los Angeles prêts à repêcher Jalen Hurts

Les Chargers de Los Angeles sont-ils prêts à repêcher Jalen Hurts lors du repêchage de la NFL 2020? Les choses vont dans ce sens.

Jusqu’à présent, la majeure partie du battage médiatique des quarts menant au grand événement d’avril s’est concentrée sur Joe Burrow du LSU, Tua Tagovailoa de l’Alabama, Justin Herbert de l’Oregon et Jordan Love de l’État de l’Utah.

Une omission notable a été Hurts, qui était une star avec l’Alabama et l’Oklahoma au cours de sa carrière collégiale.

Après une solide performance de la NFL Combine, beaucoup prévoient que Hurts sera une sélection du Jour 2 dans le repêchage.

Bien qu’il ne possède pas certaines des compétences brutes de ses contemporains, Hurts est largement considéré comme un leader naturel avec le genre d’actifs incorporels qui ne peuvent tout simplement pas être capturés. Beaucoup l’imaginent se tailler un rôle dans la NFL semblable à ce que Taysom Hill a fait avec les New Orleans Saints.

Au cours de sa dernière saison collégiale avec l’Oklahoma, Hurts a lancé pour 32 touchés et 3 851 verges. Au-delà de cela, il a également enregistré 1298 verges et 20 touchés au sol.

Où finira-t-il finalement? Selon Benjamin Allbright, un initié de Pro Football Network, les Chargers sont sérieusement liés à Hurts.

La justification est logique. En prenant un quart-arrière plus tard dans le repêchage, Los Angeles est libéré pour répondre à certains de leurs besoins les plus importants plus tôt dans le processus – à savoir obtenir un soutien offensif.

Entendu une rumeur sur les Chargers et Jalen Hurts…

Je me demande si cela signifie qu’ils consacrent des choix précoces aux plaqués.

– Benjamin Allbright (@AllbrightNFL) 4 mars 2020

“J’ai entendu une rumeur sur les Chargers et Jalen Hurts”, a-t-il tweeté.

“Je me demande si cela signifie qu’ils consacrent des choix précoces aux plaqués.”

Si les Chargers sélectionnent vraiment Hurts, le plan de match à court terme est clair. Ils partiraient avec Tyrod Taylor en tant que quart-arrière partant et essayeraient de renforcer la ligne offensive. À partir de là, ils développeraient la star de l’Oklahoma en tant que pierre angulaire potentielle de la franchise et réévalueraient les choses dans un an environ.

Qu’est-ce que cela signifie pour les chances de Los Angeles d’attirer Tom Brady? Cela indique probablement que la franchise a l’impression que le six fois champion du Super Bowl ne vient pas en ville.

