Les chargeurs cherchent un candidat surprenant pour commencer le quart-arrière

Les Chargers recherchent un candidat surprenant pour leur poste de quart-arrière de départ.

Los Angeles a accepté de se séparer mutuellement de Philip Rivers la semaine dernière.

La décision est intervenue après que Rivers et l’organisation ont passé les 16 dernières années ensemble.

La saison dernière, Rivers a lancé pour 23 touchés et 20 choix – certains des pires totaux de sa carrière. Cela, combiné à son incapacité à se connecter avec la nouvelle base de fans des Chargers à Los Angeles, le rendait quelque peu inutilisable aux yeux de la direction.

Les Chargers recommenceront en 2020 avec un nouveau visage au quart-arrière.

Qui sera ce quart-arrière?

De nombreux candidats ont été mentionnés. Tout le monde, de Tom Brady à Cam Newton, en passant par Marcus Mariota et Justin Herbert de l’Oregon, a été lancé.

Cela dit, l’entraîneur-chef des Chargers, Anthony Lynn, a parlé cette semaine avec l’AM 570 et a suggéré que le quart-arrière Tyrod Taylor pourrait être le starter de l’équipe dans un avenir prévisible.

“Tyrod Taylor est un sacré quart-arrière”, a-t-il déclaré.

«Nous ne pouvions pas avoir une meilleure sauvegarde pour le moment, et maintenant il a peut-être la possibilité de se lancer dans un rôle de départ. J’ai déjà eu Tyrod, et je sais ce que ce jeune homme apporte à la table, dans le jeu de passe et le jeu de course. “

L’une des choses que Lynn apprécie vraiment chez Taylor est sa capacité à prendre soin du football.

“L’une des choses qu’il fait très bien, c’est de s’occuper du football”, a poursuivi l’entraîneur-chef.

«Je crois que chaque année, il a commencé dans cette ligue, il a été le quart-arrière n ° 1 pour s’occuper du football. Je crois que plus de matchs sont perdus que gagnés. Donc, si nous pouvons simplement prendre soin du football et l’enlever, nous irons bien. “

Taylor a été prise par les Ravens de Baltimore au sixième tour du repêchage de la NFL 2011. La saison dernière, il a signé un contrat de deux ans avec LA après avoir passé deux ans avec les Buffalo Bills et un avec les Cleveland Browns.

En 46 départs et 70 sorties au total, Taylor a enregistré 9 562 yards, 54 scores et 20 choix sur 62% de passes. Au-delà de cela, il a également amassé 1843 yards et 16 scores au sol.

Bien qu’il soit certainement possible que Taylor commence la saison en 2020 en tant que quart-arrière partant de Los Angeles, il est difficile d’envisager un scénario où il s’en tiendra à long terme.

