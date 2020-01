Les chargeurs prennent la décision surprenante de Philip Rivers 2020

Les Chargers ont pris une décision surprenante sur Philip Rivers 2020 cette semaine.

Il semble que l’organisation se sépare de son ancien quart-arrière de franchise.

Selon l’initié ESPN NFL Adam Schefter, Rivers a délocalisé «en permanence» de la Californie à la Floride.

Ce n’est pas la décision qu’il aurait probablement prise si leur retour aux Chargers avait été prévu pour 2020.

La star de 38 ans n’a pas caché qu’il n’aimait pas le déménagement de l’organisation de San Diego à Los Angeles. Il a refusé de déménager sa famille à LA, optant plutôt pour simplement se rendre de San Diego à Los Angeles pour les matchs.

Cela ne l’a pas beaucoup attiré par la nouvelle ville. Sa froideur envers les fans couplée à une campagne relativement décevante sur le terrain a été un désastre pour toutes les personnes impliquées.

Rivers a terminé 2019 avec 4615 yards et 23 scores. Le total des touchés était son plus bas depuis 2007. De plus, cette année, il était complètement incapable de protéger le football – lançant 20 choix pour la troisième fois de sa carrière.

Les Chargers recherchent un quart-arrière de franchise qui peut les aider à gagner le cœur et l’esprit de sa nouvelle ville. Quelqu’un avec une reconnaissance de nom éclaboussante et une grande personnalité – comme Tom Brady.

Rivers, quant à lui, veut de la stabilité et une franchise à la recherche d’une présence vétéran. Peut-être une équipe comme les Chicago Bears ou les Carolina Panthers.

Est-ce que chaque partie obtiendra ce qu’elle recherche finalement? Nous devrions le savoir avec certitude à un moment donné au cours des prochains mois.

