Les chargeurs prennent une décision de quart surprenante pour 2020

Les Chargers de Los Angeles ont pris une décision de quart surprenante la semaine dernière. Cette décision? Rester avec Tyrod Taylor.

Au cours des derniers mois, les rumeurs ont couru que les Chargers sortiraient et signeraient Tom Brady. Cela ne s’est manifestement pas produit. Brady a plutôt signé avec une autre franchise malheureuse – les Buccaneers de Tampa Bay.

LA a également été brièvement liée à Teddy Bridgewater, mais les Panthers de la Caroline l’ont signé mardi pour un contrat de 63 millions de dollars sur trois ans.

Selon Ian Rapoport du NFL Network, les Chargers iront de l’avant en supposant que Taylor sera le quart-arrière partant en 2020.

Cette décision bénéficie du soutien total de l’entraîneur-chef Anthony Lynn.

À 30 ans, Taylor est encore très jeune – en particulier compte tenu du peu d’action qu’il a vu sur le terrain. De plus, il est un gagnant éprouvé. En 2017, il a mené les Bills de Buffalo à la post-saison. Bien qu’il ne soit pas le plus grand nom du football, il est toujours une option fiable tout compte fait.

De plus, les Chargers ont également la sélection globale n ° 6 au repêchage de la NFL 2020. Théoriquement, l’équipe pourrait sortir et rédiger également Justin Herbert de l’Oregon ou Jordan Love de l’Utah State pour s’asseoir derrière Taylor pendant un certain temps, puis intervenir comme pierre angulaire de la franchise.

C’est une situation gagnante tout autour.

La signature de Taylor est-elle aussi éclaboussante ou excitante que la signature d’un Brady de 42 ans? Probablement pas. At-il le potentiel de donner de meilleurs résultats? Absolument.

En relation: Les Broncos de Denver prennent la décision finale de Joe Flacco pour 2020