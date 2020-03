Les chefs de la Premier League discutent de la possibilité de réduire les salaires des joueurs pendant la crise du coronavirus

Les dirigeants de la Premier League devraient discuter de la possibilité de demander aux joueurs de réduire les salaires lorsque les 20 clubs organiseront leur prochaine vidéoconférence le 3 avril.

La pandémie de coronavirus a suspendu le football en Angleterre jusqu’au 30 avril au plus tôt, le personnel des clubs de haut niveau travaillant à domicile et les joueurs étant contraints de s’entraîner seuls en raison de la fermeture de leurs terrains d’entraînement.

La saison de Premier League a été fortement affectée par la pandémie de coronavirus en cours

Manchester United, Arsenal et Crystal Palace ont tous confirmé qu’ils continueront de payer tout le personnel des jours de match et hors jours de match au cours des prochaines semaines.

Cependant, les rapports du week-end suggèrent qu’un retour à l’action en juin est ciblé, ce qui signifie que les clubs de Premier League se préparent à la perspective de devoir réduire temporairement les salaires des joueurs afin d’éviter des problèmes financiers.

Le manque de matches a fait en sorte que les clubs ont manqué de l’argent d’entrée ainsi que des revenus de diffusion.

Pendant ce temps, l’argent de la télévision devrait être déclenché en cas de matchs à huis clos, ce qui laissera les clubs sans argent liquide dans les tourniquets.

Mais ESPN a signalé que la plupart des clubs de Premier League sont bien protégés contre les difficultés financières auxquelles sont confrontées les équipes des ligues inférieures.

Cependant, seuls les clubs les plus riches peuvent faire face aux dépenses au-delà du court terme en cas de suspension prolongée des matches.

Les joueurs ayant leur salaire réduit seraient accueillis par l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, qui a déclaré à talkSPORT: «Je mandaterais également la Premier League pour réduire ses salaires de 20% pour tous les clubs de la Premier League, ce qui générerait environ 160 millions de livres sterling. .

«Le salaire moyen en Premier League est de 70 000 £ par semaine. Si vous demandiez au joueur moyen de Premier League une réduction de 20% sur 90 jours, vous généreriez alors 170 millions de livres sterling supplémentaires en Premier League.

«Si vous preniez les initiatives dont je parle pour le championnat, la ligue un et la ligue deux, vous généreriez 70 millions de livres sterling supplémentaires.

«Si vous obteniez ensuite le PFA pour ramasser les 30 millions de livres sterling qu’ils n’ont pas besoin d’être donnés par les diffuseurs, vous auriez alors un fonds de combat de 300 millions de livres sterling. C’est la famille du football qui est une famille de football. “

Simon Jordan: les joueurs de Premier League devraient réduire leurs salaires

Cependant, l’ex-pro Darren Bent pense que ces coupes pourraient laisser les familles des joueurs dans une situation difficile.

“Les footballeurs gagnent beaucoup d’argent mais, évidemment, avec ce qu’ils gagnent, ils dépensent aussi beaucoup pour leurs moyens et leur mode de vie”, a déclaré Bent à talkSPORT.

«Si vous regardez des situations financières, des hypothèques et des choses comme ça, si vous avez un contrat de cinq ans et que vous déménagez dans un nouveau club et que c’est votre plus gros contrat, dites que c’est 60 000 £ par semaine, et vous allez bien, je suis ici depuis cinq ans, je vais budgétiser mon hypothèque, donc au moment où je termine mon contrat, le pire arrive au pire, et je ne joue plus après ça ou mon argent baisse, je vais assurez-vous que c’est payé ».

“C’est ce qui paralyse beaucoup de footballeurs (quand ce n’est pas payé).

“Alors, si quelqu’un vous dit, vous devez prendre une réduction de 25% en théorie, cela semble brillant et aiderait tout le monde et les clubs inférieurs, mais où cela laisse-t-il cette personne et sa famille?”

Les reports de salaire devraient être autorisés par l’Association des footballeurs professionnels, mais le rapport affirme également que tout rejet par les joueurs serait extrêmement préjudiciable au sport et à sa réputation auprès du public.

En Allemagne, les joueurs du Bayern Munich et du Borussia Dortmund renonceront à une partie de leur salaire pour alléger la pression financière sur les clubs lors de la crise des coronavirus.

