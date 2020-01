Les chefs n’ont pas d’équilibre en matière d’infraction – et ils n’en ont pas besoin

Entre l’offensive record des Ravens, la saison fantastique de tous les temps de Christian McCaffrey, la déchirure de Derrick Henry en deuxième mi-temps et la domination des 49ers en séries éliminatoires, la précipitation a un peu brillé cette saison de la NFL. Certains des meilleurs joueurs et offensives de la ligue ont effectué la majeure partie de leur travail sur le terrain, repoussant apparemment une tendance de plusieurs décennies vers les airs et réécrivant des idées sur la valeur d’avoir une offensive élite. Mais personne n’a parlé de tout cela aux chefs.

Kansas City se dirige vers le Super Bowl grâce principalement à son attaque suralimentée. Ce groupe a sauté l’équipe au no. 2 têtes de série dans l’AFC, a terminé troisième en DVOA offensive, et a propulsé un retour de 24 points contre les Texans et un 10 points contre les Titans en séries éliminatoires. Et Patrick Mahomes et Andy Reid l’ont fait malgré la mise en place d’un tournoi à la ronde de dos de remplacement: l’ancien compagnon Damien Williams (498 verges), un ancien son principal LeSean McCoy (465), le petit-sophiste Darrel Williams (141) mètres) et la recrue de sixième ronde Darwin Thompson (128 mètres).

La sagesse conventionnelle veut que les délits de la NFL devraient essayer de trouver un équilibre entre leurs passes et leurs matchs de course, mais les Chiefs ne s’en rapprochent même pas. Un examen de leurs statistiques révèle que non seulement Kansas City n’a pas tiré grand-chose de ses arrières, mais elle a souvent abandonné le jeu de course. Kansas City a discrètement repoussé les limites de la capacité d’une équipe à compter sur un aspect de l’infraction et est devenue l’une des équipes les plus passantes de tous les temps. Et peu importe ce qui se passe dans le Super Bowl LIV, les Chiefs de 2019 devraient inciter à réévaluer ce que signifie qu’une infraction soit «équilibrée» dans la NFL moderne.

Pour déterminer à quel point une équipe est vraiment satisfaite, nous ne pouvons pas simplement regarder les chiffres bruts. Ceux-ci incluent les scénarios de fin de partie où une équipe est désespérée et diffuse le ballon pour essayer de surmonter un déficit, ou met le ballon au sol pour mâcher le chronomètre et donner une avance sur la glace. Au lieu de cela, nous devons regarder des jeux neutres. Une définition approximative d’un jeu «neutre» est la suivante: tout jeu dans les trois premiers trimestres du jeu qui se produit au premier ou au deuxième coup alors que la marge de score est dans les 10 points. C’est très similaire aux critères utilisés par Football Outsiders pour générer ses statistiques de rythme, et cela donne une bonne idée de la valeur de chaque infraction lors de la passe ou de la course:

Pourcentage de réussite d’équipe 2019 dans des situations neutres

Rang



Équipe



Pièces



Passer



se ruer



Passer%













Rang



Équipe



Pièces



Passer



se ruer



Passer%















1



Chefs



501



325



176



64,9%











2



Patriotes



465



268



197



57,6%











3



dauphins



395



227



168



57,5%











4



Béliers



496



284



212



57,3%











5



Saints



501



285



216



56,9%











6



Faucons



417



234



183



56,1%











sept



Browns



439



244



195



55,6%











8



Ours



463



257



206



55,5%











9



Packers



445



247



198



55,5%











dix



Boucaniers



474



263



211



55,5%











11



Cardinaux



468



256



212



54,7%











12



Panthères



392



214



178



54,6%











13



Chargeurs



447



243



204



54,4%











14



Bengals



413



221



192



53,5%











15



Jaguars



363



193



170



53,2%











16



géants



416



221



195



53,1%











17



Eagles



473



247



226



52,2%











18



Texans



498



257



241



51,6%











19



Jets



356



183



173



51,4%











20



Cowboys



477



244



233



51,2%











21



Factures



494



252



242



51,0%











22



Steelers



449



228



221



50,8%











23



Vikings



429



211



218



49,2%











24



49ers



456



222



234



48,7%











25



Broncos



389



189



200



48,6%











26



Seahawks



454



218



236



48,0%











27



Raiders



431



203



228



47,1%











28



Colts



490



227



263



46,3%











29



les Lions



495



228



267



46,1%











30



Titans



425



195



230



45,9%











31



Washington



342



155



187



45,3%











32



Ravens



470



194



276



41,3%

Dans ces situations neutres, les Chiefs ont passé le ballon 64,9% du temps cette année, de loin la note la plus élevée de toutes les équipes. La deuxième équipe avec le plus de passes était les Patriots, et ils n’ont dépassé que 57,6% du temps dans ces situations. Cet énorme écart de 7,3 points de pourcentage est plus grand que la marge entre les Patriots et la 22e équipe la plus lourde de passes, les Steelers.

Et les Chiefs n’étaient pas seulement l’équipe la plus lourde de passes de la saison 2019 – ils étaient l’une des équipes les plus lourdes de passes ce siècle (et, par conséquent, probablement jamais):

Les 30 infractions les plus passives depuis 2000

Rang



Année



Équipe



Pièces



Passer



se ruer



Passer%













Rang



Année



Équipe



Pièces



Passer



se ruer



Passer%















1



2013



Saints



476



310



166



65,1%











2



2019



Chefs



501



325



176



64,9%











3



2001



Béliers



422



267



155



63,3%











4



2002



Raiders



437



275



162



62,9%











5



2018



Steelers



523



328



195



62,7%











6



2000



Panthères



484



302



182



62,4%











sept



2018



Chefs



461



287



174



62,3%











8



2006



les Lions



445



276



169



62,0%











9



2002



Béliers



487



301



186



61,8%











dix



2012



Faucons



430



264



166



61,4%











dix



2011



Packers



430



264



166



61,4%











12



2002



Patriotes



395



242



153



61,3%











13



2007



Packers



467



285



182



61,0%











14



2016



Packers



459



280



179



61,0%











15



2015



Patriotes



461



281



180



61,0%











16



2014



Ours



418



254



164



60,8%











17



2000



Béliers



488



296



192



60,7%











18



2010



Saints



493



299



194



60,6%











19



2008



Saints



515



311



204



60,4%











20



2011



les Lions



396



239



157



60,4%











21



2018



Colts



473



283



190



59,8%











22



2011



Saints



480



287



193



59,8%











23



2018



Eagles



506



302



204



59,7%











24



2009



Colts



411



245



166



59,6%











25



2008



Cardinaux



406



242



164



59,6%











26



2013



Broncos



512



305



207



59,6%











27



2007



Saints



477



283



194



59,3%











28



2010



Colts



506



300



206



59,3%











29



2018



Packers



405



240



165



59,3%











30



2007



Seahawks



465



275



190



59,1%

Depuis 2000, une seule équipe est passée plus souvent que les Chiefs cette saison: les Saints 2013, qui ont jeté le ballon sur 65,1% des jeux en situation neutre. Cette année-là, le meneur de la Nouvelle-Orléans était Pierre Thomas, qui a inscrit 549 verges tandis que Drew Brees a enregistré sa troisième saison consécutive de plus de 5 000 verges. Malgré le déséquilibre, ces Saints étaient plutôt bons: ils se sont classés 10e en points marqués, quatrième en yards et cinquième en DVOA offensif. Ils ont passé comme un enfer, mais n’en ont pas souffert – un peu comme les chefs de cette année.

Il est important de noter que Kansas City n’a pas abandonné la course à cause du carrousel susmentionné de l’équipe lors du retour en arrière. En 2018, lorsque les Chiefs avaient l’ancien Pro Bowler Kareem Hunt pendant 11 matchs, ils ont lancé le ballon dans 62,3% des situations de neutralisation. C’était le deuxième derrière les Steelers et le septième depuis 2000.

Ils ne l’ont pas fait simplement parce qu’ils ont Mahomes sous le centre non plus. Alors que toute équipe avec Mahomes au poste de quart voudrait passer plus que la moyenne, les Chiefs ont continué à lancer le ballon partout dans la cour lorsque Matt Moore a pris le relais pour un Mahomes blessé pendant deux matchs au milieu de la saison. Lors de ces matchs – inclinaisons à domicile contre les Packers et les Vikings – Moore a tenté un total de 71 passes (pour 542 verges, trois touchés et aucun choix), tandis que les Chiefs offensifs n’ont enregistré que 33 tentatives de précipitation au total. Et lors de downs neutres lors de ces matchs, les Chiefs ont passé le ballon 37 fois et l’ont exécuté 20 fois, soit un taux de réussite de 64,9%, exactement le même que leur moyenne de saison régulière. (Sérieusement, c’est exactement la même chose, à la décimale près.)

Reid aime entraîner les forces de ses joueurs, mais ces écarts indiquent que sa nature de passes est bien plus que le simple personnel des Chiefs. C’est une stratégie intentionnelle, qui fonctionne. Et celle qui a fonctionné pour certaines des autres équipes les plus satisfaites de ce siècle. Le Greatest Show 2001 sur Turf Rams est juste derrière les Chiefs de ce classement, après l’avoir lancé 63,3% du temps dans des situations neutres. (Les Rams 2002 arrivent à la neuvième place et les Rams 2000 à la 17ème. Mike Martz, tout le monde!) Les Packers 2011 sont allés 15-1 grâce à une saison MVP d’Aaron Rodgers, et ils l’ont diffusé 61,4 pour cent du temps, 10e plus. Les Colts de 2009, qui ont obtenu un dossier de 14-2 et ont presque réussi un dossier de 16-0, ont terminé 24e. Et une autre équipe dirigée par Peyton Manning, l’équipe des Broncos 2013 qui a établi toutes sortes de records, est 26e.

De nombreuses autres infractions de haute puissance de la NFL sont également représentées dans ce groupe. Les Patriots 2007 ont passé 53,4% du temps, les plaçant dans le 75e centile de l’échantillon. Les Colts de 2004 l’ont fait sur 52,7% de leurs jeux, les plaçant dans le 70e centile. Les Falcons 2016 ont franchi 56,3% du temps, soit le 88ème centile. Et les Rams 2018 sont dans le 85e centile. La réussite ne fonctionne que — presque toutes les équipes devraient en faire plus.

Soit dit en passant, l’équipe la plus encombrée de l’échantillon est les Chiefs de 2012, qui ont été entraînés par Romeo Crennel et sont allés 2-14 tout en passant le ballon à un niveau scandaleusement bas 34,3 pour cent du temps dans des downs neutres en situation. Reid a repris l’équipe dès la saison suivante, a fait grimper ce taux de réussite jusqu’à 55,8% (87e centile) et a terminé la rencontre avec un score de 11-5.

Ces chefs ne courent vraiment que lorsqu’ils essaient de prendre une longueur d’avance. C’est exactement ce qui s’est produit lors du match de championnat de l’AFC, lorsque sept des 17 tentatives de précipitation totales de Williams sont survenues au quatrième trimestre (et cinq autres avec moins de sept minutes à jouer dans le troisième). Cette philosophie est particulièrement évidente lorsque vous comparez les tendances des chefs à celles des autres équipes. Sur les 375 tentatives précipitées de Kansas City cette saison, 34,9% ont été enregistrées au quatrième trimestre, de loin la note la plus élevée de la ligue. Les Chiefs dépassent comme un pouce endolori par rapport au reste de la NFL:

The Ringer

Alors que les équipes qui détiennent fréquemment des devants (c’est-à-dire les chefs, les Packers, les 49ers, les Ravens et les Seahawks) sont les équipes les plus intenses au quatrième trimestre, Kansas City se situe près de 3 points de pourcentage de plus que quiconque. De plus, seulement 20 pour cent de leurs tentatives de précipitation viennent au premier trimestre. En termes simples: cette équipe ne prétend même pas «établir» la course.

Comment les chefs font-ils cela? La réponse est que, même si le ratio de passes et de passes asymétriques des chefs est un exemple de déséquilibre en attaque, l’équipe trouve l’équilibre par d’autres moyens. Le premier touché de Kansas City contre les Titans dans le match de championnat de l’AFC en est une bonne illustration. Lors du premier jeu de ce disque, Mahomes a trouvé Williams sur une courte décharge au milieu du terrain. Le deuxième et le 1 suivants, il a remis à Williams pour ramasser le premier down. Ensuite, Reid a appelé un tir profond, et bien que ce jeu ne se soit pas déroulé exactement comme prévu, Mahomes a réussi à le sauver:

Plus tard dans la course, face à un quatrième et deux crucial, Reid a dressé un look pour une des cibles préférées de Mahomes: Travis Kelce. Bien que Mahomes soit la star de cette équipe, Kelce est le moteur de l’offensive des Chiefs, le récepteur le plus fiable dont ils disposent:

Ces types de jeux montrent combien de façons les chefs peuvent obtenir de la distance. Seuls 52,4% des objectifs des Chiefs sont allés à des récepteurs larges (24e en importance dans la ligue), les 47,6% restants étant répartis entre les retours en arrière (19,9%) et les fins de série (27,7%). L’équipe peut ne pas exécuter beaucoup le ballon, mais forcer les défenses à tenir compte de Kelce et des demi-arrières en dessous, ainsi que le groupe de receveurs le plus rapide de la ligue par dessus, fait encore mieux le travail.

Le jeu ci-dessus montre également un autre élément important de l’infraction des chefs en plus de Kelce: le mouvement. Kansas City a utilisé une sorte de mouvement ou de décalage sur 61% des jeux cette année, à égalité au quatrième rang de la ligue. Regardez à nouveau le clip ci-dessus et vous verrez quelques secondeurs du Tennessee hésiter un instant, ouvrant l’espace à Kelce pour faire sa prise cruciale.

Après ce premier retrait par Kelce, Reid a commencé à devenir vraiment créatif, apportant le recrue Mecole Hardman à un balayage de jet qui a ramassé 8 mètres:

Puis, pour couronner le tout, Reid a de nouveau éclaté le jet, cette fois à Tyreek Hill, qui a trouvé l’avantage pour un touché:

Ceci est la sauce spéciale des chefs: des cibles allant à une variété de fabricants de jeux différents, beaucoup de conceptions de mouvement et de jeu d’action et un peu de magie Mahomes. Ils sont tout à fait capables de faire de gros chiffres sans un match en cours – et ils pourraient aussi gagner le premier trophée Lombardi de la franchise en un demi-siècle sans.

En octobre, les Chiefs sont tombés aux mains des Texans, 31-24, et le personnel d’entraînement de Kansas City a exprimé son inquiétude face au manque d’équilibre de l’équipe en attaque. “Notre temps de possession est loin d’être détraqué”, a déclaré Reid. “Donc, quand on nous donne la possibilité de rester sur le terrain, nous devons nous assurer de le faire offensivement et de quitter le terrain défensivement.”

Kansas City avait permis à Houston de contrôler près de 40 minutes du chronomètre, saignant les Chiefs à sec. Il s’agissait de leur deuxième défaite consécutive (la première contre les Colts), et l’équipe n’avait exécuté le ballon que 25 fois au total au cours des deux matchs. Le coordinateur offensif Eric Bieniemy a noté que l’équipe devait mettre l’accent sur le jeu au sol.

“Oui, nous devons exécuter le ballon”, a-t-il déclaré.

Mais ils ne l’ont jamais vraiment fait – et à ce stade, cela semble être une bonne chose. Les Chiefs ont battu les Broncos 30-6 avec seulement 80 verges au sol la semaine prochaine. Et ils ont terminé la saison sur une larme, remportant huit matchs de suite (y compris leurs deux victoires en séries éliminatoires) avec une moyenne de 31,6 points par match.

Maintenant, ils devront faire face à leur plus gros test de la saison: les 49ers, qui sont une véritable puissance. Soit dit en passant, San Francisco est construit sur la course, bien que l’équipe présente une partie du même ADN offensif que les Chiefs, y compris une forte dépendance au mouvement et aux changements de vitesses, une fin de superstar serrée et même le même pourcentage d’action de jeu exact (31,9% ). Plus important encore pour Mahomes and Co., la défense des 49ers est proche du sommet de la ligue, se classant deuxième au classement général DVOA et deuxième contre la passe en particulier. La recrue Nick Bosa a été la force motrice derrière la ligne défensive de haut niveau de l’équipe, et Richard Sherman est redevenu sans doute le meilleur demi de coin du jeu. Mais cela ne signifie pas que les Chiefs devraient se détourner de la passe – en fait, ils peuvent avoir un avantage contre la défense lourde des Niners:

#Chiefs QB Patrick Mahomes vs Zone Coverage (saison régulière / éliminatoires) –

• QBR = 91,3

•% d’achèvement = 74,4%

• Verges par tentative = 9,4

• TD / INT = 14/2 # 49ers ont joué la couverture de zone sur 64,2% des baisses adverses (2e plus dans la NFL).

– Matt Bowen (@ MattBowen41) 23 janvier 2020

La ligue tend vers la passe depuis des années, voire des décennies, mais peu d’équipes ont eu le type de succès que les chefs ont eu avec une telle stratégie air-first. Kansas City n’a pas d’équilibre entre les passes et les passes, mais ils ont également prouvé qu’ils n’en avaient pas besoin.