Les chefs ont les récepteurs les plus rapides du football. Comment les 49ers peuvent-ils les contenir?

Lorsque Damien Williams a marqué une course de touché éblouissante de 84 verges au cours de la dernière semaine de la saison régulière, il n’était même pas le coureur le plus rapide du jeu. La vitesse la plus élevée enregistrée sur cette course a doublé en tant que vitesse la plus élevée enregistrée par un joueur cette saison dans la NFL, mais elle est venue du receveur des Chiefs Tyreek Hill, qui a rattrapé Williams sur la ligne de but pour célébrer.

Hill émerge d’une foule de Chargers à la fin de la vidéo comme s’il était un joueur universitaire dans l’équipe JV. C’était la deuxième fois que Hill réussissait ce coup sur une course Williams. En novembre, Hill a rattrapé Williams lors d’une autre course de touché en parcourant 22,64 milles à l’heure, plus vite que n’importe quel porteur de ballon de la NFL cette saison.

Hill a couru plus vite sur ce jeu qu’en 2017, lorsqu’il est devenu le joueur le plus rapide jamais enregistré par ESPN sur Sports Science. Hill est probablement le joueur le plus rapide de la NFL, mais il n’est que de peu le joueur le plus rapide de sa propre équipe. À la moissonneuse-batteuse de la NFL, le receveur recrue des Chiefs Mecole Hardman a couru un tableau de bord de 4,33 de 40 verges, qui se classe au 99e centile parmi les récepteurs larges. Le touché de 63 verges de Hardman contre les Titans lors de la semaine 10 a été le plus rapide de tous les receveurs lors d’un touché toute la saison. Eh bien, un touché qu’ils ont marqué.

Les autres chefs ne sont pas lents. Le récepteur Sammy Watkins se classe dans le 86e centile pour les récepteurs, ce qui leur confère de loin le récepteur à trois hommes le plus rapide à tous les niveaux de football. Le demi offensif Damien Williams est dans le 91e centile des temps de course de 40 verges à son poste.

Alors que la ruée vers la passe des 49ers tentera de brouiller Patrick Mahomes, le secondaire devra rester avec ce groupe ridiculement rapide. Le demi de coin de San Francisco, Richard Sherman, a autrefois dirigé la Légion du boom de Seattle, mais maintenant, lui et sa défense doivent affronter un corps de receveurs des chefs qui s’est surnommé la Légion de Zoom.

“On dirait qu’ils ont obtenu leur alignement de l’équipe de relais olympique et les ont jetés sur le terrain de football”, a déclaré la semaine dernière le coordinateur défensif des 49ers, Robert Saleh.

Aucune équipe n’est mieux placée pour utiliser cette vitesse brute que les Chiefs. L’entraîneur-chef Andy Reid est le meilleur de la ligue pour amener ses joueurs dans l’espace, et son attaque est conçue pour utiliser chaque centimètre du terrain. Patrick Mahomes est le passeur le plus talentueux de la NFL et peut lancer un ballon de football sur plus de parties du terrain que n’importe quel autre quart-arrière. Kansas City a un entraîneur qui utilise tout le terrain, un quart-arrière qui peut atteindre presque n’importe quel morceau de celui-ci et des joueurs qui peuvent le traverser le plus rapidement. La plus grande différence entre le football universitaire et les pros est la vitesse, mais les Chiefs ont couru jusqu’au Super Bowl en collectant suffisamment de vitesse dans leur équipe pour se séparer (littéralement) du reste du peloton.

Lorsque les Chiefs ont échangé le projet Hardman dans le projet de 2019, il n’a pas fallu beaucoup d’imagination pour voir le choix comme une police d’assurance au cas où Hill serait suspendu. Plus tôt cette année-là, Hill avait fait l’objet d’une enquête par la police à Overland Park, au Kansas, après un appel concernant la maltraitance d’enfants à son domicile. Hill n’a pas fini par être accusé d’un crime, mais une suspension potentielle de la NFL se profile. (Hill avait plaidé coupable à des accusations de voies de fait et de coups et blessures à la maison par étranglement lors d’un incident distinct lorsqu’il était à l’université.) Lorsque la NFL a décidé à la mi-juillet de ne pas suspendre Hill, les Chiefs comptaient deux des joueurs les plus rapides de la ligue.

Cette vitesse, ainsi que la vitesse de Watkins, Williams et Travis Kelce, sera l’une des parties les plus importantes du Super Bowl. Comment les 49ers défendront-ils le groupe le plus rapide de la ligue?

Otez les passes profondes

Richard Sherman n’est pas la seule chose que les 49ers ont prise aux Seahawks. Le coordinateur défensif, Robert Saleh, était entraîneur adjoint de la défense de la Légion du boom de Seattle, qui a affronté l’infraction historique des Broncos de Peyton Manning en 2013 (qui détient toujours le record de tous les temps pour les points marqués au cours d’une saison). Seattle a brisé les Broncos 43-8 dans ce Super Bowl. Saleh a inculqué sa philosophie de Seattle dans les 49ers: une couverture de zone disciplinée en mettant l’accent sur la limitation des gros jeux. Cela sonne bien dans l’abstrait, mais le schéma de Saleh est une question de simplicité. L’objectif est que les arrières défensifs aient une compréhension en noir et blanc de ce qu’il faut faire dans une situation donnée, et en supprimant les zones grises des affectations, les joueurs peuvent jouer à la vitesse maximale. L’hésitation, même pendant une fraction de seconde, contre cette équipe des Chiefs peut entraîner de gros jeux, et le secondaire 49ers gère un système conçu pour s’assurer que les joueurs n’hésitent jamais.

San Francisco a joué une couverture de zone sur plus de 64 pour cent des baisses adverses cette année, la deuxième plus grande de la ligue. En zone, les 49ers divisent souvent les parties profondes du terrain entre deux, trois ou quatre défenseurs. Cela rend relativement facile la défense des grosses passes tant que le secondaire reste discipliné.

«L’un des principes fondateurs de nos défenses est d’éliminer les explosifs [plays]», A déclaré Saleh lors de cette même conférence de presse. Les chefs transforment leur vitesse en jeux explosifs. Kansas City a mené la ligue cette saison avec des passes qui ont permis de gagner plus de 40 verges (18). Mais les 49ers ont accordé le deuxième plus petit nombre de passes de 40 verges et plus (cinq). Alors que les Chiefs produisaient un jeu de 40 verges plus d’une fois par semaine cette année, les 49ers n’en ont accordé que cinq toute la saison, soit environ une fois par mois. La défense a cédé une passe de 42 verges à Tyreek Hill lorsque ces équipes ont joué lors de la semaine 3 de 2018, et Richard Sherman a failli abandonner un autre long touché, mais Mahomes a lancé le ballon. Si les 49ers abandonnent zéro ou aucune passe profonde dans ce jeu, c’est un bon début, mais ce n’est que la première étape de la liste des choses à faire.

Rendez-vous à Mahomes dans la poche, mais ne le laissez pas sortir de la poche non plus

Matt Bowen, un ancien analyste de la sécurité de la NFL et actuel ESPN, dit que la façon dont le secondaire 49ers protège les récepteurs des Chiefs est directement liée à la façon dont la ligne défensive 49ers fait pression sur Mahomes. “[Pass] la précipitation et la couverture sont des rues à double sens », dit Bowen. “Ils sont liés.”

Le secondaire 49ers n’est peut-être pas aussi rapide que les récepteurs des Chiefs, mais le front de San Francisco pourrait être assez rapide pour suivre la limite de vitesse dans cette rue à double sens. Nick Bosa, Dee Ford, DeForest Buckner et la vitesse d’Arik Armstead pour se rendre à Mahomes pourraient être le meilleur pari des 49ers pour correspondre à la vitesse des récepteurs des Chiefs. Une grande partie de l’accent sur le jeu est de savoir si la ligne défensive des 49ers peut faire pression sur Mahomes, mais la ligne est également responsable de ne pas laisser Mahomes se démener. Il a couru 106 verges lors de ses deux derniers matchs, mais ses bousculades sont plus dangereuses lorsqu’il prolonge le jeu jusqu’à ce que le secondaire perde la trace de ses receveurs. C’est là que les gros gains se produisent. Il existe des dizaines d’exemples, mais le meilleur pourrait être cette passe que Mahomes a lancée quatrième et 9 contre les Ravens de Baltimore avec moins de 90 secondes à faire en 2018.

Mahomes est dans la poche pendant deux secondes quand il sent la pression, mais se bouscule pour acheter trois secondes. Il lance ensuite une passe que seule une poignée de quart-arrière à son apogée a pu traverser son corps dans le grenier de Hill, et Hill dépasse un groupe de défenseurs des Ravens. Les Chiefs ont marqué sur ce disque pour égaliser le match, puis ont gagné en prolongation. Mahomes a lancé 22 touchés lors de la course au cours des deux dernières saisons (sans compter quatre de ces éliminatoires), loin devant Deshaun Watson et Jameis Winston, qui sont à égalité à 15 dans cette période, selon la NFL Next Gen Stats.

“Les lancers de la poche sont éreintants pour une défense”, a déclaré l’ancien joueur de ligne offensive de la NFL, Geoff Schwartz. Schwartz, qui a joué une saison pour Kansas City et est le frère du plaqueur droit des chefs Mitchell Schwartz, estime que garder Mahomes dans la poche sera une priorité pour les 49ers. Mais pour contenir Mahomes à l’intérieur de la poche, la défense doit avoir la bonne posture. Lorsqu’un joueur de ligne défensive se précipite vers le terrain pour un sac mais n’en obtient pas, il est beaucoup plus facile pour Mahomes de pénétrer dans la zone que le joueur de ligne vient de quitter. C’est à ce moment que Mahomes peut prendre deux ou trois secondes de couverture de passe et la transformer en cinq ou six secondes. Pour contenir Mahomes dans la poche, les quatre joueurs de ligne défensifs doivent méthodiquement soutenir les joueurs de ligne offensifs autour de Mahomes jusqu’à ce qu’il soit entouré, puis quelqu’un peut l’attraper quand il ne s’y attend pas, comme la scène du compacteur de déchets de Star Wars. C’est lent, mais efficace. Schwartz dit que si les 49ers modifient leur course de passe pour se concentrer sur le confinement de Mahomes dans la poche, cela nécessitera un ajustement de l’approche habituelle de chaque joueur de ligne.

“Tu ne vas pas obtenir [defensive linemen making] ces mouvements rapides hors de la ligne de mêlée », dit Schwartz à propos de ce que contient Mahomes. “Vous allez juste obtenir du pouvoir parce qu’ils vont essayer de vous précipiter vers le quart-arrière, et finalement ils vont trouver un moyen de vous descendre.” Vous pourriez penser, “OK, j’ai ce type bloqué.” Et puis il va essayer rapidement de vous descendre parce que Mahomes est toujours dans la poche.

«Cela devient la question d’essayer d’obtenir Mahomes le plus tôt possible et ensuite vous manquez, et cela donne à Pat une grande piste de course? Ou poussez-vous simplement la poche vers le bas en vous précipitant [for the sack] tard si Pat se déplace tard. “

Le dilemme est familier à tous ceux qui ont joué à Halo, Call of Duty ou à tout autre jeu de tir à la première personne. Est-il préférable qu’une équipe soit agressive et se précipite au milieu de la carte, ou campe et attende qu’un adversaire vienne à vous? Bowen ne pense pas que les 49ers doivent choisir. Il pense que la ligne défensive des 49ers a la vitesse de précipiter Mahomes sans trop changer d’approche. Il a regardé la ligne défensive des 49ers poursuivre le quart recrue glissante de l’Arizona Kyler Murray. La ligne défensive de San Francisco est une unité plus rapide que celle du Tennessee ou de Houston, et il sera plus difficile pour Mahomes de se précipiter de la même manière qu’il l’a fait dans ces matchs.

«Buckner et Armstead, Bosa et Ford, ils peuvent tous changer de direction», explique Bowen. «Ils ont tous une vitesse courte et ils peuvent fermer rapidement. Bien qu’ils puissent être entraînés un peu plus pour se précipiter et contenir des principes, je ne pense pas que cela changera beaucoup. “

S’attaquer

Disons que les 49ers peuvent éliminer les passes profondes des Chiefs avec une couverture de zone disciplinée, et la ligne défensive est en mesure de faire pression sur Mahomes dans la poche et de l’empêcher de brouiller. Alors quoi? Les chefs vont probablement répondre en passant rapidement. Écrans, pentes et routes peu profondes avec des récepteurs fonctionnant horizontalement à travers le champ à quelques mètres de la ligne de mêlée. C’est une victoire pour la défense des 49ers tant qu’ils peuvent s’attaquer.

«C’est le problème de la couverture de zone», explique Bowen. “Si vous ne vous attaquez pas, vous avez terminé. Parce que vous allez leur donner des trucs en dessous. Vous dites simplement: «OK, vous voulez lancer 5 mètres [crossing routes]? Il en faudra 20 pour descendre sur le terrain et marquer. Finalement, vous allez perdre patience ou faire une erreur, et nous allons en tirer parti. »Mais un crosser de 5 mètres qui se transforme en 15 ou 20 [because you don’t tackle], c’est un problème. “

Si les 49ers ont du mal à affronter Hill, Williams et Watkins dans l’espace, les Chiefs pourront ramasser de gros morceaux de verges avant que la ligne défensive des 49ers n’ait même le temps de se rendre à Mahomes. Ce fut un gros problème pour les 49ers lors de leur défaite 38-27 contre les Chiefs en 2018, bien que ce soit avec un groupe de 49ers très différent de celui du Super Bowl. S’attaquer est une question de forme, mais aussi d’angle que prennent les défenseurs pour couper le porteur du ballon. L’angle qu’un secondeur doit prendre pour attraper Hill ou Hardman peut être différent de l’angle qu’il a utilisé sur n’importe quel joueur toute la saison.

“Vous ne pouvez pas jouer hors de contrôle contre les Chiefs”, dit Bowen. “Ce que je veux dire par” jouer hors de contrôle “, ce sont les mauvais angles [to the ball carrier], mauvais jeu de jambes sortant de votre pause, glissant, tombant, jouant trop vite là où vous avez dépassé la balle. Fondamentaux simples du premier jour que vous enseignez au lycée. »

Troisième baisse

Toute la vitesse de Kansas City au récepteur et la vitesse de San Francisco sur la ligne défensive et le secondeur s’affronteront au troisième tiers.

“C’est le jeu pour moi”, dit Bowen. Il note que lors des premier et deuxième essais, les 49ers effectuent des éclairs à peu près un sur sept, mais au troisième, ce nombre fait plus que doubler pour atteindre près d’un sur trois. Il note également que le jeu concernera en fin de compte les joueurs, pas le schéma. Lorsque la vitesse des Chiefs brise le jeu, les 49ers doivent avancer mentalement aussi vite que les Chiefs peuvent se déplacer physiquement.

“Vous pouvez avoir la meilleure couverture, le meilleur rush et un troisième et -7, peut-être que vous exercez une pression dans cette situation, et tout au tableau semble parfait”, a déclaré Bowen. «Et Patrick Mahomes vous bat toujours. Et puis vous secouez simplement la tête et dites: «Eh bien, il a fait une pièce. Passons au suivant. »»