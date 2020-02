Les chefs ont remporté le Super Bowl. Maintenant, ils peuvent planifier une dynastie.

Alors que chaque club est éliminé des séries éliminatoires, The Ringer examinera ce qui s’est bien passé, ce qui a mal tourné et où la franchise pourrait aller d’ici. Aujourd’hui, ce sont les Chiefs de Kansas City, qui ont remporté le Super Bowl LIV, 31-20.

Ce qui s’est bien passé

Eh bien, ils ont gagné le Super Bowl, donc c’est une chose.

Pour l’avenir, cependant, il ne semble même pas que les chefs aient atteint leur plafond. Ils ont le meilleur quart-arrière de la ligue – et il n’a que 24 ans. Ils ont un futur entraîneur-chef du Temple de la renommée infaillible et l’un des meilleurs alignements de haut en bas de la ligue. Ils sont déjà les favoris du Super Bowl pour la saison prochaine, et s’ils peuvent ajouter quelques pièces supplémentaires – en particulier à leur défense, plus sur cela en une minute – ils peuvent être une véritable puissance. Il y a une chance pour une dynastie ici. Quand vous avez Patrick Mahomes, tout est possible.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé

Agence gratuite

Mahomes ne sera pas un agent libre cette intersaison, mais il est admissible à signer une prolongation, et cet accord va battre tous les records de contrat de la NFL. Mahomes vient de terminer sa deuxième saison en tant que starter et a déjà un trophée MVP, un trophée Lombardi, un trophée MVP du Super Bowl et une liste de distinctions statistiques trop longues pour compter. Il est le meilleur quart-arrière de la NFL, et probablement le meilleur de l’histoire de la franchise Chiefs (et je ne suis pas du genre à oublier le Temple de la renommée Len Dawson).

Lorsque vous avez le Steph Curry de la NFL, vous le payez – et généreusement. Le quart-arrière des Seahawks, Russell Wilson, détient actuellement le contrat le plus riche de la NFL, avec une valeur annuelle moyenne de 35 millions de dollars, et Mahomes sera absolument en panne. Personne ne devrait cligner des yeux si l’accord de Mahomes atteint 40 millions de dollars par an. Il pourrait même changer la façon dont les contrats de la NFL sont structurés. Obtiendra-t-il des clauses de retrait? Des garanties complètes? Un accord à court terme? Un contrat lié au plafond salarial? Tout est sur la table – et les chefs seraient sages de lui donner presque tout ce qu’il veut. Ce n’est pas comme Joe Flacco après le Super Bowl XLVII, lorsque son extension de contrat a empêché les Ravens de construire le type de liste dont il avait besoin autour de lui. Mahomes est tellement bon qu’un mégacontract en vaudra la peine.

Quelle que soit l’accord signé par Mahomes, il ne sera effectif qu’en 2021, lorsque son contrat de recrue expirera. La saison prochaine, le passeur des Chiefs remportera un maigre cap de 5,2 millions de dollars, ce qui donnera à l’équipe une marge de manœuvre. Avec un peu plus de 16 millions de dollars d’espace plafond prévu, Kansas City n’a pas une tonne d’argent à dépenser, mais elle a suffisamment pour faire quelques mouvements.

Dans l’inquiétude immédiate, l’attention des chefs devra porter sur leur défense. Le contrat de recrue du joueur de ligne défensive Chris Jones est sur le point d’expirer, et il est facilement l’agent libre le plus en vue de l’équipe. L’ancien choix de deuxième ronde a été le pivot de la défense et a été absolument crucial dans la victoire du Super Bowl de l’équipe. Il devrait obtenir un contrat qui fait de lui l’un des monteurs de lignes intérieurs les plus riches du sport et pourrait être considéré pour l’étiquette de franchise.

Il y a aussi quelques autres joueurs le long de la ligne qui sont prêts pour de nouveaux contrats, dont Emmanuel Ogbah et Xavier Williams. Aucun des deux ne commandera de gros salaires, mais les deux sont des contributeurs qui devront être soit conservés, soit remplacés.

Dans le secondaire, les demi de coin Bashaud Breeland et Kendall Fuller sont à la recherche de nouveaux contrats. Breeland est venu de Green Bay avec un contrat d’un an au printemps dernier et a obtenu un rôle de départ – il pourrait obtenir un look à plus long terme. Fuller, l’ancien corner de Washington acquis dans le cadre du commerce avec Alex Smith, n’était pas un partant de tous les matchs pour les Chiefs cette saison, mais c’est un corner fiable qui a intercepté Jimmy Garoppolo au quatrième trimestre du Super Bowl.

Offensivement, Demarcus Robinson et LeSean McCoy sont tous deux des agents libres. Robinson a une vitesse mortelle, mais les chefs ont une telle abondance d’attrapeurs de passes qu’ils ne vont pas casser la banque pour lui. McCoy est au crépuscule de sa carrière et a cédé son poste à Damien Williams en séries éliminatoires, alors ne vous attendez pas à ce qu’il revienne en 2020.

Il y a beaucoup de travail à faire, mais en dehors de Jones, aucun de ces joueurs n’occupe un rôle trop important pour les Chiefs. Cette équipe devrait facilement être en mesure de recharger pour une autre course au Super Bowl en 2020, et potentiellement beaucoup plus après cela.

Ébauche

Kansas City a le choix de repêchage que toutes les équipes veulent: le dernier. Bien que cela ait semblé une erreur ces dernières années de prendre un recul plus élevé que les tours du milieu, les Chiefs pourraient être sur le marché pour un. Cette classe de running back est chargée, avec Jonathan Taylor du Wisconsin, D’Andre Swift de Géorgie et J.K. de l’Ohio State Dobbins détenant battage médiatique au début du cycle.

Mais tout en ajoutant un retour en arrière très apprécié à cette attaque suralimentée serait la chose la plus excitante que cette équipe pourrait faire dans le repêchage, la défense pourrait avoir la priorité. Kansas City pourrait chercher à mettre à niveau son groupe de cornerbacks et ses secondeurs. Jeff Gladney de TCU et Xavier McKinney d’Alabama sont des arrières défensifs qui pourraient être disponibles à la fin du premier, tandis que Kenneth Murray d’Oklahoma est le nom principal à surveiller chez le secondeur.