Les chefs peuvent-ils devenir la prochaine dynastie de la NFL?

Est-ce l’aube de la prochaine grande dynastie de la NFL? Cette question, sous une forme ou une autre, est lancée après presque tous les Super Bowl, en particulier lorsque les nouveaux champions sont dirigés par un jeune quart-arrière ascendant. (Et surtout quand les champions ne sont pas les Patriots.) Nous l’avons entendu quand Aaron Rodgers, alors âgé de 27 ans, a mené les Packers à une victoire au Super Bowl XLV; quand un Wilson Wilson de 25 ans a mené les Seahawks à une victoire au Super Bowl XLVIII; et même lorsque Nick Foles a remplacé Carson Wentz, alors âgé de 25 ans, et les Eagles ont remporté le Super Bowl LII. Et nous l’entendons à nouveau maintenant au sujet des chefs dirigés par Patrick Mahomes.

Le fait qu’aucun de Rodgers, Wilson ou Foles / Wentz n’ait conduit son équipe à une autre victoire au Super Bowl au cours des années depuis, cependant, illustre à quel point les vraies dynasties sont rares dans la NFL. Cela rappelle également que la gueule de bois du Super Bowl est réelle, que ce soit parce que la ligue est mise en place pour fabriquer la parité (via le plafond salarial, l’ordre inverse des projets et l’établissement du calendrier) ou, comme l’entraîneur-chef des chefs Andy Reid l’a noté. semaine, les champions en titre ont tendance à obtenir «le meilleur jeu de tout le monde» l’année suivante. Le chemin de retour de Kansas City vers le gros gibier est semé d’embûches.

Mais malgré tous les défis auxquels les Chiefs peuvent être confrontés, la fenêtre de championnat de l’équipe est grande, grande ouverte. Kansas City a un mariage de quart-entraîneur-chef fait dans le paradis du football à Andy Reid et Mahomes – le premier un futur Hall of Famer et le second le passeur le plus dangereux de la ligue. Ajoutez à la solide liste globale de l’équipe, la stabilité à la fois dans le front-office et le personnel d’entraîneurs (les chefs retournent à la fois les coordinateurs et l’entraîneur des équipes spéciales de longue date Dave Toub), et l’un des avantages les plus forts sur le terrain de la NFL, et Kansas City a comme une base solide pour un succès durable comme n’importe quelle équipe de la ligue. Déjà les favoris du Super Bowl pour la saison prochaine, les Chiefs ressemblent à une équipe qui ne fait que commencer.

L’identité de Kansas City est entièrement centrée sur son attaque à indice d’octane élevé. Sous Reid et Mahomes, les Chiefs ont été la version de la NFL des Warriors, attaquant sans relâche pour écraser leurs adversaires. Avec Mahomes derrière le centre, les Chiefs ont mis des points au tableau en grappes (ils ont affiché un record de la ligue avec 35,3 points par match en 2018 et ont terminé cinquième cette saison avec 28,2 points par match, malgré la perte de Mahomes pendant deux matchs) et ne sont apparemment jamais sortis de n’importe quel match ― il suffit de regarder le Super Bowl ou, disons, leur explosion de 28 points au deuxième trimestre lors de la victoire au tour de division contre les Texans. Le quart-arrière de troisième année a prouvé une fois de plus cette saison qu’il est l’un des passants les plus efficaces de la NFL à la fois sous pression et d’une poche propre, qu’il est l’un des lanceurs de balles profondes les plus dangereux (il a dirigé la NFL en passe profonde touchés avec 13 en 2019 après avoir égalé la tête de la ligue dans cette catégorie en 2018 avec 15), et que peu, le cas échéant, les quarts possèdent un bras plus fort ou plus de talent de meneur de jeu hors structure. Il est presque injuste, alors, que les gars de Reid aient ouvert le champ au deuxième meilleur taux de football.

Au-delà de la perfection symbiotique de cette relation, cela ne fait pas de mal que Kansas City ait les bases d’une solide ligne offensive, avec quatre démarreurs sur cinq qui devraient revenir en 2020 (seul le gardien de gauche Andrew Wylie devrait entrer en scène marché). Ce groupe, ancré par l’attaquant droit All-Pro Mitchell Schwartz, a terminé 2019 au quatrième rang du taux de licenciement ajusté de Football Outsiders (4,9%). L’équipe possède également une vitesse inégalée en attaque: avec les récepteurs Tyreek Hill, Mecole Hardman et Sammy Watkins aux côtés d’un créateur de discordance dynamique à Travis Kelce, les Chiefs peuvent déployer leur arsenal de speedsters inclinables sur le terrain dans une combinaison presque infinie de façons. Et surtout, Hill, Hardman et Kelce sont tous sous contrat à long terme.

L’accord de Hill se poursuit tout au long de la saison 2022 (portant sur des plafonds de 17,7 millions de dollars, 15,7 millions de dollars et 20,5 millions de dollars respectivement au cours des trois prochaines années) et Kelce est sous contrat jusqu’en 2021 (avec des plafonds raisonnables de 11,2 millions de dollars et 8,75 millions de dollars). Hardman sort d’une campagne de recrue prometteuse et devrait fournir beaucoup de valeur de jeu au cours des trois prochaines saisons sur son contrat de recrue. Quant à Watkins, son contrat se poursuit tout au long de la saison 2020, mais il est peu probable que Kansas City conserve le receveur de passes de 26 ans sur son contrat actuel (qui s’accompagne d’un plafond de 21 millions de dollars atteint la saison prochaine). Watkins a déjà indiqué qu’il était prêt à renégocier pour rester avec les champions, et qu’il reste ou s’en aille, sa libération ou sa restructuration pourrait libérer jusqu’à 10 millions de dollars ou plus d’espace de plafond en 2020. L’équipe peut utiliser cet argent pour ajouter plus d’armes ou de banque pour l’inévitable affaire de record qu’ils donneront à Mahomes au cours de la prochaine année ou deux.

Cet accord, qui devrait dépasser largement les 40 millions de dollars par an, signifie que, presque par défaut, Kansas City investira beaucoup plus dans son attaque que dans sa défense. Mais l’histoire suggère que c’est la façon la plus intelligente de construire pour un succès durable. Les performances offensives sont beaucoup plus stables dans le temps que les performances défensives (le DVOA offensif est environ deux fois plus efficace pour prévoir les performances futures que le DVOA défensif) et les chefs ont (ou auront, en supposant qu’ils concluent un accord Mahomes) les éléments clés pour infraction forte et explosive en place dans un avenir prévisible.

Avec autant d’argent dans les positions offensives du substratum rocheux de l’équipe, le directeur général Brett Veach devra prendre des décisions stratégiques clés en tant qu’agent libre et bien rédiger au cours des prochaines saisons pour trouver de nouveaux démarreurs et continuer à remplir le tableau de profondeur sur le côté défensif du ballon. Même si les Chiefs alignent une mauvaise défense, Reid et Mahomes sont équipés pour maintenir la compétitivité de Kansas City ― nous avons vu qu’en 2018, lorsque les Chiefs étaient à l’extérieur d’un poste de Super Bowl, ils ne pouvaient tout simplement pas ignorer la défense. complètement.

Empêcher l’unité défensive sous-estimée de Kansas City de régresser en 2020 commence par la décision de poursuivre ou non le joueur de ligne défensive agent libre Chris Jones. Jones – qui était sans doute le MVP du Super Bowl grâce à une performance dominante au quatrième trimestre – ne sera pas bon marché. Il est peu probable qu’il profite d’une remise sur sa ville natale et après avoir tenu le coup avant cette saison, il pourrait faire de même s’il était identifié par la franchise par l’équipe. Avec seulement 16,2 millions de dollars d’espace de plafond salarial prévu en 2020 (sans parler du spectre imminent de l’accord massif de Mahomes), les chefs devront faire preuve de créativité dans la structuration d’un accord potentiel.

Si Jones part, cela ferait de la sécurité Tyrann Mathieu et du rusher Frank Clark les deux joueurs fondateurs de l’équipe en défense. Mathieu, qui est sous contrat jusqu’en 2021, a été la paille qui remue la boisson pour le dos de l’équipe de sept, un meneur de jeu polyvalent et surtout sans position qui peut s’aligner en sécurité, secondeur, nickelback, ou même cornerback pour donner des coups offensifs. Clark, quant à lui, n’a pas exactement joué le contrat de 104 millions de dollars qu’il a signé avant la saison, terminant à égalité au 39e rang parmi les joueurs de pointe sous pression (46) et à égalité au 33e dans les sacs (8,0) en 14 matchs de saison régulière. Cependant, Clark a bien résisté en séries éliminatoires, terminant avec 17 pressions (deuxième derrière Nick Bosa parmi les joueurs de la saison) et 5,0 sacs (la plupart), dont trois étaient de la variété du jeu. Cela augure bien de sa trajectoire avec les Chiefs, et comme nous l’avons vu tard dans la saison et pendant les séries éliminatoires, lorsque Clark et Mathieu étaient tous les deux en poste, la défense de Kansas City était beaucoup plus dynamique qu’on ne le croit généralement.

Les Chiefs doivent utiliser une partie de leur espace de cap et leur attribution de choix de repêchage (ils ont un choix dans chacun des cinq premiers tours) pour répondre à quelques besoins défensifs clés (en choisissant l’un des joueurs de mon top-32 de la NFL) par exemple), y compris le cornerback (Kendall Fuller et Bashaud Breeland sont tous deux des agents libres), le secondeur et la ligne défensive. Mais l’équipe pourrait obtenir un coup de pouce grâce au rusher de bord de deuxième tour 2018 Breeland Speaks (qui a raté la saison avec une blessure au genou) et à la sécurité de deuxième tour 2019 Juan Thornhill, qui s’est montré prometteur en tant que recrue avec trois choix et cinq passes défendues avant de se déchirer. son ACL dans la semaine 17.

Il est impossible de savoir maintenant si les Chiefs surmonteront tous les pièges de parité de la ligue et l’attrition des blessures pour devenir la prochaine grande dynastie de la NFL, ou si, comme tant de prétendants dynastiques prometteurs avant eux, ils auront du mal à revenir au Super Bowl . Mais avec le bras de Mahomes, le schéma de Reid, la vitesse de capture de passes inéquitable de l’équipe et un virage serré à Kelce sur lequel s’appuyer, aucune équipe n’a un plafond à long terme plus élevé.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer