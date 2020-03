Les chefs peuvent retourner au Super Bowl s’ils améliorent davantage la défense

Les Chiefs de Kansas City ont mis fin à une sécheresse de 50 ans dans le Super Bowl de manière passionnante, dépassant les 49ers de San Francisco dans une victoire de 31-20. Alors que l’équipe passe devant le Super Bowl, elle fait face à de grandes questions. À savoir, comment trouver suffisamment de plafonds salariaux pour signer un nouveau contrat avec la méga star du quart Patrick Mahomes et savoir quoi faire avec le joueur de ligne défensif Chris Jones.

Sous la direction du nouveau coordinateur défensif Steve Spagnuolo la saison dernière, la combinaison de Jones et de l’ailier défensif Frank Clark a donné aux Chiefs une imposante ligne défensive. Jones est un agent libre à la recherche de grosses sommes d’argent, et les chefs devraient le taguer. Le signent-ils pour une extension ou le laissent-ils jouer sous le tag?

Kansas City Chiefs (12-4), champion du Super Bowl

Si les Chiefs veulent retourner au Super Bowl, ils ont des besoins notables qui devront être satisfaits.

Avant l’agence gratuite:

Secondeur: Anthony Hitchens a été le buste d’un agent libre signant pour les Chiefs. Il a été classé 81e sur 89 secondeurs classés par Pro Football Focus la saison dernière, mais il est dans les livres jusqu’en 2022. Reggie Ragland est un joueur intermédiaire depuis son entrée au deuxième tour en 2016. Les chefs doivent ajouter de l’athlétisme au secondeur, c’est pourquoi on se moque souvent de Patrick Queen de LSU au premier tour du repêchage.

Revenir: Kansas City a terminé 23e de la NFL en se précipitant et n’a pas vu un joueur casser 500 mètres au sol. Le projet est le moyen le plus simple de changer cela. Les Chiefs pouvaient utiliser leur choix n ° 32 sur J.K. Dobbins ou Georgia’s D’Andre Swift. Si Kansas City attend le deuxième jour du repêchage, Clyde Edwards-Helaire de LSU ou Jonathan Taylor du Wisconsin conviendraient.

Cornerback: Le partant Bashaud Breeland est un joueur autonome à cheval sur une performance stellaire du Super Bowl et pourrait se tarir hors de la ville. Kendall Fuller est également un agent libre. Si les chefs veulent maintenir leur couverture de laissez-passer améliorée, un nouveau démarreur au cornerback peut être nécessaire.

Quoi Fierté de pointe de flèche veut plus cette intersaison: Les Chiefs ont pu remporter le Super Bowl grâce à une défense reconstruite pour se jumeler à leur attaque explosive, mais la défense pouvait toujours utiliser des améliorations en position de secondeur et en arrière défensif, en particulier avec les départs possibles de Breeland et Fuller. Les Chiefs doivent ajouter de la profondeur le long de la ligne offensive intérieure, et peut-être même des débutants s’ils choisissent de gagner de la place en coupant le centre de départ Austin Reiter ou le garde droit Laurent Duvernay-Tardif. Sur le front des armes, les Chiefs pourraient utiliser un demi-porteur en bonne santé, un bout droit n ° 2 et un autre récepteur large de développement. – Pete Sweeney

Après l’agence gratuite:

Utiliser le tag de franchise sur Chris Jones était une décision évidente mais intelligente pour démarrer l’intersaison de Kansas City. Ils ont également ramené Demarcus Robinson, donc ils rendront leurs quatre meilleurs récepteurs de la saison dernière. Mais à part cela, ils ont été pour la plupart inactifs, ce qui signifie que leurs besoins restent pratiquement inchangés. C’est probablement par conception, car le projet a toujours eu un sens comme endroit pour répondre à ces besoins.

Secondeur: Ragland est allé ailleurs et Hitchens est toujours une déception, donc ce dont les chefs ont vraiment besoin, c’est un type Derrick Johnson au milieu de leur défense. Ils ont besoin d’une machine de plaquage, quelqu’un d’athlétique, et ils peuvent obtenir cette personne au premier tour.

Cornerback: Le poste de coin est un besoin encore plus grand après le libre arbitre, après que les chefs ont négligé de signer quiconque au poste, y compris leurs propres coins, Bashaud Breeland et Morris Claiborne, qui restent des agents libres.

Revenir: Encore une fois, cette position est parfaitement logique à aborder dans le projet. La valeur des retours en arrière sur le marché libre est une cible mouvante, tandis que les chefs peuvent presque assurément trouver quelqu’un de productif après le premier tour.

Nous reviendrons sur les Chiefs après le repêchage de la NFL 2020 pour voir comment ils ont corrigé les trous sur la liste.