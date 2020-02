Les chefs RB Damien Williams ont un moment chic après la victoire

Le coup de sifflet final a éclaté dans le Super Bowl 54 dimanche soir à Miami et tout comme les Chiefs de Kansas City ont été les champions pour la première fois en 50 ans. Les confettis ont explosé vers le ciel alors que les joueurs se sont étreints et ont célébré sur le terrain où ils venaient de battre les 49ers de San Francisco pour une victoire de dos (parce que, bien sûr), 31-20.

Cependant, tous les joueurs des Chiefs n’ont pas tout de suite célébré. Le porteur de ballon Damien Williams, qui a réussi le touché gagnant, a couru dans le tunnel où les 49ers se dirigeaient vers leur vestiaire et a trouvé le porteur de ballon Raheem Mostert.

Là, Williams a partagé quelques mots émouvants avec Mostert, un tas de câlins, et a demandé à échanger des maillots.

Découvrez ce moment de classe pure:

Mostert et Williams étaient tous les deux des porteurs de ballon non repêchés qui ont atteint le plus gros match du sport.

Là, dans ce tunnel, ils ont célébré ce qu’ils ont accompli. Et c’était vraiment cool à voir.

