Les chefs TE Travis Kelce disent que «la dynastie ne fait que commencer»

Les Chiefs de Kansas City ont dû attendre 50 ans pour revenir sur la plus grande scène de la NFL après avoir remporté le Super Bowl IV en 1970.

Mais Travis Kelce, l’étoile serrée de l’équipe, dit qu’ils n’auront pas à attendre presque aussi longtemps pour un autre trophée Lombardi.

“La dynastie ne fait que commencer, bébé”, a-t-il déclaré aux journalistes après la victoire des Chiefs 31-20 sur les 49ers à Miami. «Ça ne fait que commencer. Motivé à recommencer, c’est sûr. »

Cela peut sembler une promesse audacieuse à faire après un seul titre du Super Bowl dans l’histoire récente, mais plusieurs des coéquipiers de Kelce ont parlé d’une dynastie naissante après la victoire, y compris le plaqueur défensif Chris Jones et le receveur large Tyreek Hill.

Patrick Mahomes a tenté de ralentir le discours de la dynastie lors de sa conférence de presse d’après-match:

«Pour moi, il s’agit de le prendre un an à la fois. Nous avons échoué l’année dernière. Nous avons compris à quel point il était difficile de se retrouver dans cette position et nous avons trouvé un moyen de le faire. … Nous devons le prendre un an à la fois, un jour à la fois, et essayer de mettre sur pied de grandes années. Et puis, à la fin de tout cela, nous ne regretterons pas où nous en sommes. “

