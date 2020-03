Les chiffres avec lesquels ces 11 fissures ont fait leurs débuts professionnels

Dans la liste d’aujourd’hui, nous passons en revue le nombre de 11 grands joueurs, certains avec des bottes déjà suspendues et d’autres encore actifs, avec lesquels ils ont joué leur premier match officiel. Les protagonistes sont les suivants:

1. Ronaldo Nazário

O Fenomeno a fait ses débuts à Cruzeiro, où il a atterri en 1993, portant le numéro 9 qui l’accompagnerait pendant une grande partie de sa carrière. Plus tard, il a pu être vu avec 10 à l’Inter (1997-1998), 11 au Real Madrid (2002-2003) ou 99 à l’AC Milan (2006-2008). Avec l’équipe brésilienne, il avait le 20 entre 1993 et ​​1995, le 18 en 1996 et, depuis, le 9 jusqu’à ce qu’il raccroche ses bottes.

2. Cristiano Ronaldo

La star portugaise a porté le numéro 28 lors de sa seule saison dans l’équipe première du Sporting CP. À Manchester United, il a toujours été vu avec sa caractéristique 7, qu’il n’a abandonnée que lors de sa première saison au Real Madrid (2009-10). Au Portugal, il a porté 11 et 17 ans au cours de ses premières années, occupant également son numéro pendant plus d’une décennie.

3. Lionel Messi

Le joueur argentin du FC Barcelone a commencé avec ses deux premières saisons le 30, en prenant encore 2 le 19 et en prenant 10 le 2008-09, qu’il continue de porter. En Argentine, il a alterné entre 18 et 19 avant d’en prendre 10 dans la même saison que pour le club du Barça.

4. Ronaldo de Assís “Ronaldinho”

El Gaúcho a remporté le 10 à Gremio lors de ses premiers pas en tant que footballeur professionnel. Il a atterri au Paris Saint Germain avec 21 et mis 10 plus tard, qu’il garderait au FC Barcelone. À l’AC Milan, il a été vu avec 80, revenant à 10 à Flamengo et à l’Atlético Mineiro, bien qu’il ait commencé dans la seconde avec 49. À Fluminense, il a raccroché ses bottes avec 10. Dans l’équipe brésilienne, il a été vu avec 21, 7, 18, 17, 11, 16 et 10.

5. David Beckham

L’ancien footballeur anglais a commencé sa carrière professionnelle à Manchester United en 1993, un club où il a commencé avec 15 et où il en avait aussi 14, 10 ou 24, mais où il était caractéristique avec 7. Au Real Madrid et Los Angeles Galaxy a été vu à 23 ans, dont 32 à l’AC Milan et au Paris Saint Germain. Avec l’équipe anglaise, il en avait majoritairement 7, mais aussi 17 et 15.

6. Neymar da Silva

L’attaquant actuel du Paris Saint Germain a commencé sa carrière en 2009 à Santos en tant que professionnel, portant le numéro 11 qui l’accompagnait également au FC Barcelone jusqu’à ses 10 ans dans la capitale parisienne. Au Brésil, il a également procédé à ce changement, en 2012.

7. Kylian Mbappé

L’attaquant actuel du Paris Saint Germain a commencé sa carrière professionnelle en 2016 aux mains de l’AS Monaco, en prenant 39, 33, 29, 13, 11, 9 et 10 au cours des deux saisons où il était lors de la première équipe. Dans la capitale française, il a commencé avec 29, portant également 14, 17 et 7 aujourd’hui. En France, il a commencé à porter le 13, bien qu’il ait été vu avec le 11, le 20 et le 12 avant de s’installer le 10.

8. James Rodríguez

Le joueur colombien a fait ses débuts dans l’Envigado de son pays natal en tant que professionnel, où il pouvait déjà être vu avec le numéro 19. À Banfield, il a pris 33, 13 et 8, récupérant le premier mentionné à Porto, où il avait également 10 , comme à Monaco et au Real Madrid avant son transfert au Bayern München, où il a pris le 11e et le 16e de l’équipe merengue à son retour. Avec la Colombie, il en portait 5, mais il a généralement été vu avec 10.

9. Ángel Di María

El Fideo a fait ses débuts à Rosario Central avec le numéro 37, prenant également 14 et 20 avant d’atterrir à Benfica, où il l’a gardé pendant trois ans. Au Real Madrid, il avait 22 ans pendant cinq saisons et 7 dans la seule qu’il était à Manchester United. Au Paris Saint Germain, il a mené le 14e, mais il a généralement été vu avec le 11. Avec l’équipe argentine, il a mené les 13e, 7e et 10e, mais il est généralement vu avec le 11e.

10. Radamel Falcao

L’attaquant colombien de Galatasaray a fait ses débuts sur River Plate en prenant le 31, bien que plus tard il ait été vu avec les 19, 11 et 9, qu’il a maintenu tout au long de sa carrière en Europe. Avec la Colombie, il a également été vu avec 9 depuis ses débuts.

11. Karim Benzema

Le Français a fait ses débuts à l’Olympique de Lyon avec le numéro 44, prenant plus tard 19 et 10. Au Real Madrid, il a pris 11 lors de sa première saison pour décrocher le 9 actuel depuis la deuxième. Avec la France, il a fait ses débuts avec 9, mais jusqu’à ce qu’il cesse d’être appelé, il en portait généralement 10.