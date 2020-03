Les chiffres le décrivent, sa pire saison depuis son arrivée à Barcelone

Gerard Piqué il est revenu pour monopoliser les projecteurs après la Classique au cours de laquelle le FC Barcelone a perdu la direction de la Ligue. “Le Madrid de la première partie est le pire de ceux que j’ai rencontrés au Bernabéu”, a expliqué la centrale. Que faut-il demander, qu’en est-il du Barça? Les chiffres montrent la défense de l’équipe du Barça. Et, si ce Real Madrid est le pire qu’il ait connu, il se peut que ce Barça et ce Piqué sont les pires auxquels les blancs ont été mesurés Ces dernières années.

Les statistiques ne laissent aucun doute. Le nombre de Barcelone en défense est loin de celui de ces dernières années. En fait, depuis que Piqué est revenu porter le Barça en 2008, ils n’avaient jamais présenté de tels numéros. En Ligue, C’est la saison dans laquelle plus de buts se sont inscrits depuis lors. À ce jour, ils ont reçu 31 buts, un chiffre qui n’a rien à voir avec le 25 de la saison dernière ou avec le 13 qu’il y a deux ans.

Le centre de Barcelone ne traverse pas son meilleur moment. Piqué est le leader d’une défense contre l’eau et qu’il est incapable d’arrêter un saignement qui leur a actuellement coûté la première place au championnat de la ligue. Habitué à être, saison après saison, la meilleure défense du championnat – avec la permission de l’Atlético depuis l’arrivée de Simeone -, ce parcours laisse à désirer.

Piqué est arrivé en 2008 au Barça, avec Guardiola. Depuis lors, seulement dans la saison 2012-13, les records défensifs étaient similaires, alors qu’à ce stade de la Ligue, ils avaient 30 buts, un de moins que maintenant, bien que, compte tenu de toutes les compétitions, ils aient concédé plus de buts que dans l’ensemble cette saison.

Plus de cartes et moins de buts que jamais

Si le Barça est collectivement le pire en défense ces dernières années, la situation particulière de Piqué est assez similaire. Le centre n’est pas dans sa meilleure saison. En ce qui concerne les cartes, c’est la campagne qu’il a le plus vue depuis son arrivée au Can Barça. À ce stade, l’usine a vu un total de 15 cartes, 10 d’entre eux dans la Ligue, devenant la saison au cours de laquelle plus de cartes ont été montrées à ce stade.

Ce n’est que dans la saison 2015-16 que leurs records se sont rapprochés de ceux de cette saison. Donc, à ce stade, il avait 12 jaunes et une rouge, deux cartes au total moins de ceux qui vous ont montré ce cours.

En outre, sur le buteur, Piqué a également été infecté par le but subi par les Catalans et fait face à sa pire saison. Le joueur du Barça n’a marqué qu’un seul but Jusqu’à présent, ce cours. Quelques chiffres qui contrastent avec les sept qu’il a marqués l’année dernière et en 2014-15. Ce n’est que lors de sa première saison avec le Barça et en 11-12 qu’il a fait des chiffres similaires, marquant deux buts dans chacun, qui restent toujours supérieurs.