Les chiffres paradoxaux du Real Madrid sans Eden Hazard cette saison

Eden Hazard fichó en été pour le Real Madrid de Chelsea à 100 millions d’euros de variation. Après une mauvaise année de blancs, le Belge a été appelé à être le chef de file d’un projet avec lequel ils ont à nouveau levé un trophée. Cependant, la mauvaise fortune qu’il a eue avec des blessures l’ont empêché de démontrer son meilleur niveau dans l’équipe.

Bien qu’avec son La blessure d’hier risque de manquer le reste de la saison, les blancs peuvent conserver les données. Et est-ce les chiffres «favorisent» ceux de Zidane quand Hazard n’a pas joué dans l’équipe.

Avec Hazard comme titre, Le Real Madrid a joué un total de 14 matchs. Il en a gagné 7, il en a tiré 5 et a perdu 2, hier contre Levante (1-0) et un en septembre contre le Paris Saint Germain (3-0). C’est-à-dire, quand le Belge est parti dans le XI initial, ils ont seulement atteint le 50% des victoires et obtenu 62% des points possibles.

Real Madrid avec Hazard dans les onze de départ: 7 victoires, 5 nuls et 2 défaites.

👉 Performance AVEC DANGER: 62%

Real Madrid sans Hazard dans les onze de départ cette saison: 14 victoires, 6 nuls et 2 défaites.

👉 PERFORMANCE PERFORMANCE: 73%

– MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 22 février 2020

D’un autre côté, si Hazard n’a pas commencé cette saison, le Real Madrid a eu de meilleurs résultats. Pour commencer, il a joué plus de jeux, un total de 22, dans lequel il n’a pas commencé sur le vert Parmi ces 22, lLes Blancs ont gagné 14, à égalité 6 et perdu 2, contre Majorque en championnat (1-0) et Real Sociedad en Copa del Rey (3-4). A atteint 73% des points possibles et surtout, il a levé son premier trophée en 13 mois: le Super Coupe d’Espagne à Jeddah contre l’Atlético de Madrid (0-0 et 4-1 aux tirs au but)

D’ici à la fin de la saison on verra si cette tendance se maintient dans toute la capitale de l’Espagne ou s’il descend. La seule chose qui est sûre (ou presque), c’est que Hazard ne reviendra pas à jouer jusqu’à l’année prochaine.

