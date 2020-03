Les Chivas poursuivent leur entraînement; Les tigres et les pumas rentrent chez eux

▲ Les rojiblancos se sont entraînés hier sans problème, malgré le fait qu’il y ait cinq cas de grippe sur le campus.Photo @Chivas

Mardi 17 mars 2020, p. a11

La suspension indéfinie du football mexicain, demandée par les autorités sanitaires pour tenter de contenir la propagation du coronavirus dans le pays, ouvre plusieurs questions. Lundi soir, le Mexique comptait 82 cas confirmés de Covid-19.

La dernière fois que le championnat a été suspendu pour des raisons indépendantes de la volonté du sport, c’était après le tremblement de terre de septembre 2017, lorsque les engagements de la date 10 du tournoi Apertura ont été reportés.

Au cours des 15e, 16e et 17e jours de Clausura 2009, disputés en avril et mai de la même année, les matches de championnat se sont déroulés sans supporters en raison de la menace de la grippe A-H1N1, mais les matchs n’ont pas été reportés ou interrompit le championnat.

Pour l’instant, chaque club a pris des mesures différentes. Par exemple, América a accordé quatre jours de congé à ses joueurs après avoir perdu contre Cruz Azul dimanche soir, mais l’équipe de Chivas s’est présentée lundi pour des tests médicaux et prendra une décision sur le retour ou non séances d’entraînement, selon le propriétaire Amaury Vergara. Les entraînements ont été effectués hier sans problème, bien que l’on sache qu’il y a cinq cas confirmés de grippe parmi les joueurs.

Aucune équipe ne permettra aux journalistes d’accéder aux entraînements, comme mesure pour isoler les joueurs d’une éventuelle contagion.

Pumas de la UNAM, quant à lui, a indiqué que toutes les catégories du club cesseront de s’entraîner jusqu’à nouvel ordre.

Plus précis dans ses plans était Tigres de la UANL, qui a non seulement suspendu la formation, mais a également un programme d’observation des joueurs après avoir participé aux Concachampions aux États-Unis.

Le seul qui s’est rendu dans les locaux des Tigres était Jürgen Damm, qui ne savait pas que le club avait suspendu ses entraînements.

Tous les membres de l’équipe suivront un plan chez eux pour rester en forme. En plus de se faire dire qu’ils doivent respecter les règles d’une quarantaine, comme éviter les lieux publics.

La pause perturbe également les plans de l’équipe, dont l’entraîneur, Gerardo Martino, devait avoir la deuxième concentration de l’année la semaine prochaine pour les matches amicaux contre la Grèce et la République tchèque, qui ont déjà été annulés. El Tri n’a aucun engagement officiel avant septembre, avec le début des tours de qualification pour la Coupe du monde.

Le tournoi Clausura a à peine dépassé son point médian et a Cruz Azul comme leader incontesté avec six victoires consécutives. Pour le moment, il est prématuré d’aborder les formules possibles pour définir le champion.

Si la pause dure plusieurs semaines, ce sera sans aucun doute Cruz Azul, qui affiche son meilleur football depuis des années. Ses six victoires consécutives le font rêver de briser une sécheresse de titre qui remonte au tournoi de l’hiver 1997. Il aspire également à un doublé, avec le sceptre de la Ligue des champions de la Concacaf, lui aussi suspendu. Chivas, avec trois victoires consécutives, commençait à justifier les attentes élevées générées par ses signatures hivernales.

L’América a trois matchs sans victoire et plusieurs éléments blessés, mais aucun n’était prévu pour rejoindre ce semestre. Peut-être que le club qui peut bénéficier le plus de la pause forcée est le champion Monterrey, qui malgré le fait d’avoir l’équipe la plus chère au Mexique est le seul sans gagner après 10 dates, donc appuyer sur le bouton de réinitialisation pourrait être le meilleur pour les élèves de l’Argentin Antonio Mohamed.

