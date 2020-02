Les choses chics que Damien Williams a dites à Raheem Mostert

Quelques instants après la fin du Super Bowl 54, dimanche soir, nous vous avons montré les chefs RB Damien Williams (qui aurait probablement dû être nommé MVP du jeu) qui couraient dans le tunnel pour partager un moment chic avec les 49ers qui couraient Rasheed Mostert.

Maintenant, nous savons de quoi les deux ont parlé et c’est aussi génial que nous l’avions espéré / imaginé.

Les deux joueurs sont des porteurs de ballon non repêchés – et brièvement des coéquipiers avec les Dolphins – qui ont défié les probabilités et ont pu jouer des rôles clés dans les équipes du Super Bowl. Williams a eu deux touchés, dont le vainqueur du match, dimanche et Mostert s’est précipité pour un touché.

Williams a rappelé Mostert de leur voyage, en disant: «Nous avons parcouru un long chemin, vous m’entendez? Viens ici, je t’aime, chien.

Regarde ça:

C’est sacrément génial.

