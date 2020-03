Les cinémas sont fermés. Quand ils rouvriront, les films suivront-ils?

Avec pratiquement chaque nouvelle version majeure repoussée et le box-office enregistrant un record au cours du week-end, les cinémas ont fait le tour du pays pour combattre le coronavirus. Et certains studios commencent à rendre leurs films largement disponibles sur les services de streaming et les plateformes VOD. Sean et Amanda parlent du brave nouveau monde du cinéma, de ce que ces changements radicaux pourraient annoncer pour les sorties, grandes et petites, et si l’industrie pourra jamais revenir à l’ancienne façon de faire les choses. Ils font également des recommandations de streaming pour les personnes en quarantaine et choisissent la version 2020 qu’ils aimeraient avoir chez eux en ce moment.

