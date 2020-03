Les cinq astuces pour réussir dans Football Manager

Football Manager 2020 sera gratuit jusqu’au 25 mars sur la plateforme Steam. C’est peut-être du jeu vidéo le plus réaliste et le plus complet du monde du football et de la gestion d’un club et chez OKDIARIO nous vous donnons les détails à prendre en compte pour réussir votre nouveau match.

Étudiez votre équipe

La première chose que nous ferons sera de sélectionner une équipe pour commencer notre carrière. Dans les premiers jours, ils nous passeront un rapport qui devra être bien observé pour connaître les forces et les faiblesses de la main-d’œuvre. De plus, il sera essentiel de connaître les caractéristiques de nos joueurs pour adopter un schéma tactique et une approche des jeux en fonction de leurs capacités, ce qui, selon le club que nous sommes, peut varier en fonction de ceux contre qui nous devons jouer.

Prenez soin de chaque détail

Il s’agit d’un conseil très large. Nous devrons absolument tout prendre en compte. De la formation générale à la formation individuelle. Des entretiens à l’équipe et aux particuliers, aux conférences de presse. De la façon de traiter un footballeur à nos conversations avec la direction. Des sanctions disciplinaires avec le code de conduite aux primes de saison. Des ordres pendant le match, interdire à un joueur de se rendre avec son équipe. En fin de compte, toute décision que nous prendrons influencera, dans une plus ou moins grande mesure, logiquement, l’évolution de nos performances.

Économisez sur les salaires

L’une des expériences les plus drôles de ce jeu consiste à emmener une équipe des divisions les plus basses là-bas pour essayer de la porter, de promotion en promotion, à la gloire. Si nous choisissons ce style, ceux qui chargent le plus devront être sacrifiés s’ils ne se mesurent pas sur le terrain. Chaque euro compte sur une équipe modeste et le salaire de chaque joueur doit être justifié. En outre, une option consiste à mettre dans les contrats plus variables que fixes pour bien, dans le cas de ne pas atteindre un objectif, de ne pas dépenser autant. De plus, il existe des bonus individuels, tels que les buts marqués, qui peuvent motiver le joueur, selon l’ambition de chacun.

Signez les futures étoiles

Il y a plusieurs pages avec des listes de joueurs par position qui deviennent des sommets mondiaux. Nous les avons tous regardés une fois, mais la chose recommandée et plus réaliste serait d’utiliser le réseau scout pour les découvrir. Ce sont de vrais footballeurs, qui sont encore inconnus dans le monde, mais qui selon les études du jeu sont appelés à être de grands joueurs de football. Ne les baise pas chérie car quelqu’un peut te conduire à gagner la Ligue des champions mais dans la vraie vie, au fil des ans, ça finit par être un bluff, je sais de quoi je parle. Et d’après ma propre expérience, je laisse la recommandation de quelques-uns comme Sebastiano Espósito, Fabio Silva, Thiago Almada ou Guga.

Parcourir les jeunes

A partir de la deuxième saison, le jeu commence à mettre de jeunes footballeurs inventés pour remplacer ceux qui prennent leur retraite. Il sera important de rechercher les jeunes joueurs qui ont le potentiel de devenir une star au fil des ans. Et il est important de les retrouver bientôt, à partir de 15 ou 16 ans pour les intégrer dans notre modèle, car avec le jeu avancé, à 18 ans on peut avoir un diamant brut qui peut nous conduire à obtenir des titres ou Nous pouvons finir par le vendre pour une somme d’argent très élevée.