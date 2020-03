Les cinq clés de l’ERTE de Barcelone

La crise des coronavirus a conduit à la Conseil d’administration du Barça de prendre une décision – une de plus – qui les laisse à nouveau sur le fil en ce qui concerne leur relation avec les poids lourds de la première équipe de football et concernant la crédibilité auprès des supporters du club. Le dossier temporaire que le club hébergera en raison de la pandémie contient de nombreuses inconnues et points à explorer pour tenter d’obtenir une explication logique à la question centrale. Barcelone doit-elle faire une ERTE?

Qu’est-ce qu’un ERTE?

La première chose à expliquer est la signification et origine du terme ERTE. Composé d’acronymes, son exposition complète découle du dossier de réglementation de l’emploi temporaire, c’est-à-dire une mesure visant à alléger les coûts salariaux d’une entreprise, en l’occurrence le Football Club Barcelona, ​​et à réduire le travail de son personnel, contraint par l’enfermement pour combattre le coronavirus. L’entité catalane suspend temporairement les contrats de ses travailleurs dans une décision expliquée depuis le rétrécissement de la journée de travail.

Dispute avec les poids lourds

Barcelone trouve un premier problème, peut-être le principal, dans le refus des premiers joueurs de l’équipe d’assumer la réduction proposée par le conseil d’administration, qui atteint 70% de leurs salaires. Le pourcentage est trop élevé pour parvenir à un accord par lequel Bartomeu, nécessitant un allégement qui lui permettrait d’équilibrer les comptes de l’entité, continue de négocier avec un cadre probable pour finir par prendre la décision finale sans l’approbation du Messi, Piqué, Busquets et entreprise, ce qui ajouterait un nouveau chapitre aux écarts entre la direction et le personnel.

ERTE aux employés

Au cours de la dernière saison, le nombre d’employés du Fútbol Club Barcelona s’est élevé à 1 338 personnes, dont des athlètes, des administrateurs, des médecins, des cadres ou du personnel des installations. Tous subiraient les multiples ERTE du club, ce qui entraînerait pour le personnel non sportif une réduction beaucoup plus faible de leurs émoluments et ne serait pas rétroactive comme dans le cas des membres d’équipes professionnelles.

Toutes les sections concernées

Et c’est que toutes les sections du Barça seraient impliquées dans cet ERTE, puisque la décision a été prise unilatéralement par le Conseil. De cette façon, les membres des équipes de football, basket-ball, handball, roller-hockey et futsal seraient affectés par le dossier temporaire pour la durée de la crise des coronavirus et l’état d’alarme, rappelez-vous, sans l’approbation de beaucoup d’entre eux.

Combien d’argent le Barça économiserait-il?

L’essentiel pour les dirigeants du Barcelona Football Club est de ne pas perdre la direction économique qu’ils avaient jusqu’à présent en raison du coronavirus, et l’épargne du club avec l’ERTE et la rémunération des joueurs laisse des chiffres au moins frappants. Le Barça essaiera par tous les moyens que les joueurs acceptent la réduction de 70% de leurs salaires, mais s’ils ne l’obtiennent pas, ils prendront la décision unilatérale de rejoindre l’ERTE, qui rapporterait une une économie totale de plus de 200 millions d’euros si les compétitions ne reprennent pas avant le 30 juin.