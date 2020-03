Les cinq équipes avec la plus faible valeur de la phase de groupes de la Copa Libertadores 2020

5. Bolívar – 4 380 000 €

Le champion du Tournoi d’ouverture de Bolivie est tombé dans le Groupe B de la Coupe avec Palmeiras, Tigre et Guaraní.

Votre campus est évalué à 7,33 millions d’euros et ses trois joueurs les plus précieux sont Erwin Saavedra (1 million d’euros), Emiliano Vecchio (750 mille) et Marcos Riquelme (550 mille).

4. Caracas – 6 880 000 €

Le champion de football vénézuélien 2019 intègre le groupe H avec Boca, Libertad et Independiente Medellín. Votre campus est évalué à 6,88 millions d’euros et ses trois joueurs les plus précieux sont Richard Celis (450 000), Robert Hernandez (400 000) et Bernardo Añor (350 000).

3. Jorge Wilstermann – 5 530 000 €

L’équipe bolivarienne intègre le groupe C de la Copa Libertadores avec Peñarol, Colo Colo et Athletico Paranaense avec une équipe cotée sur 5,53 millions d’euros.

Gilbert Alvarez (600 000), Paul Arano (600 000) et Leonel Justiniano (500 000) sont ses trois joueurs les plus précieux.

2. Étudiants de Mérida – 5 180 000 €

L’équipe vénézuélienne fait face à sa septième participation à la Copa Libertadores, étant l’équipe la plus faible du groupe F qu’elle partage avec Nacional, Racing et Alianza Lima.

Sa valeur marchande est de 5,18 millions d’euros et ses trois joueurs les plus précieux sont Alejandro Araque (400 000), José Luis Marrufo (350 000) et Henry Squares (300 000).

1. Tiger – 4 580 000 €

Ce n’est pas souvent qu’une équipe de la deuxième division de leur pays dispute la Copa Libertadores, mais c’est le cas de Tigre après champion de la Super League Cup une fois qu’il avait déjà perdu la catégorie.

Le campus est évalué à 4,58 millions d’euros et ses trois joueurs les plus précieux sont Juan Cavallaro (800 000), Lucas Rodriguez (400 000) et Matías Pérez Acuña (325 000).