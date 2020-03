Les cinq meilleures promotions de l’histoire du football argentin

5. Rosario Central – Tous les garçons (2010)

Tous les garçons ont pris le gros coup dans la promotion de la saison 2009/2010, réalisant un retour enthousiaste à Primera après 30 ans et condamnant Rosario Central à Nacional B.Après 1 à 1 à Floresta, il a battu Canalla 3 à 0 à Rosario et célébré.

4. Course – Belgrano (2008)

Une série de mauvaises campagnes a obligé le Racing à revalider son statut de première équipe de la promotion contre Belgrano en 2008. Après 1 à 1 au match aller, l’équipe dirigée par Juan Manuel Llop a gagné au minimum dans le cylindre et assuré la catégorie

3. San Lorenzo – Institut (2012)

Un an après la descente du Fleuve, ce fut le tour d’un autre grand de la Promotion. San Lorenzo a dû faire face à Instituto cherchant à continuer en Premier et l’a atteint en remportant 2 à 0 à Cordoue et en faisant correspondre 1 à 1 dans le match revanche dans le nouveau gazomètre.

2. Gymnastique – Atlético de Rafaela (2009)

Aucune promotion n’est venue avoir le niveau de suspense et d’émotion comme celui qui a joué en gymnastique et à l’Atlético de Rafaela en 2009. La crème avait gagné 3 à 0 le match aller à domicile et avait un joueur manquant plus de 15 minutes à la fin du match. sur le chemin du retour C’est là que les buts d’Alonso et Niell sont apparus deux fois afin de réaliser l’exploit.

1. Fleuve – Belgrano (2011)

Sans aucun doute, la promotion la plus connue de tous les temps est et sera toujours celle qui a condamné River au premier déclin de son histoire. En juin 2011, Belgrano l’a gagné 2 à 0 à Cordoue et après le match nul 1 à 1 au Monumental, il a envoyé le B à l’équipe dirigée par J.J. Lopez