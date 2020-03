Les cinq meilleures séries de football en quarantaine

Il est temps de rentrer. L’alerte sanitaire produite par le coronavirus oblige les Espagnols à être confinés, en principe pendant 15 jours, bien que le gouvernement ait déjà indiqué que cette période de quarantaine pourrait être prolongée. Pour tirer le meilleur parti de ce recrutement, l’une des options est de consommer du contenu audiovisuel, des séries ou des films. Et pour les amateurs de football, il existe de nombreuses séries liées au roi des sports. Chez OKDIARIO, nous choisissons les cinq meilleurs:

Oliver et Benji

Il y a des années, Oliver et Benji, également connus sous le nom de Superchamps et à l’origine Capitaine Tsubasa, ont réuni le manga et le football de manière spectaculaire. Cette série a marqué toute une génération et est toujours une bonne option pour voir avec le plus petit de la maison. Et ce ne sera pas par chapitres …

Prima Squadra: Juventus

Série documentaire Netflix sur la Juventus, une suite très intime de l’équipe de Biancon pendant la saison 2017-2018, sur et en dehors du terrain. Suivez les étapes des personnages les plus importants, racontez leurs meilleures anecdotes et montrez l’intimité des joueurs. En outre, il y a des interviews avec des légendes comme Alessandro Del Piero et des joueurs comme Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini, Douglas Costa, Gonzalo Higuaín, Daniele Rugani, le capitaine Gianluigi Buffon et l’entraîneur de l’époque Massimiliano Allegri.

Légendes de la Premier League

Série documentaire qui suit la vie des stars historiques de la Premier League. Chaque épisode est dédié à une star, et entre autres David Ginola, Jamie Carragher, Thierry Henry, Paolo Di Canio, Juninho ou David Seaman, à la fois en images d’archives et en interviews personnelles. Il y a dix épisodes qui composent la première saison, disponibles sur Netflix.

Devenir champions

Une autre série documentaire intéressante qui passe en revue, avec tout le luxe des images et des répétitions, le cas échéant, l’évolution de chacun des champions du monde, de l’Uruguay à l’Espagne, la dernière équipe à rejoindre un club aussi sélect de champions de la Coupe du monde des nations.

Les vraies usines de football

Le phénomène des hooligans est documenté dans The Real Football Factories, une série qui révèle l’intérieur des célèbres groupes d’animation anglais. Ce documentaire se compose de six chapitres et est dirigé par Danny Dier, qui nous montre l’histoire et le comportement de plusieurs des groupes ultra britanniques.