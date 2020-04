Les cinq personnalités mondiales qui ont échoué dans le football argentin

5. Claudio «Piojo» López

Footballeur émergent au Racing Club, le Piojo quitte l’Académie de Valence en Espagne pour s’installer définitivement dans le football européen. Puis il décide de rentrer en République argentine, où il porte à nouveau le maillot «Academia». Mais ce n’était pas prépondérant: seulement 10 buts en une saison complète.

4. Abel Balbo

Il a commencé chez Newell, est allé à River et de là en Europe. C’était un bon projet de footballeur qui a émigré sur le vieux continent à la recherche de ses rêves: il les a réalisés, il est l’attaquant de l’équipe argentine depuis plusieurs années. Cependant, en 2002, il voulait porter le maillot Boca Juniors et son temps dans le «xeneize» on ne sait même pas s’il s’en souvient: il a peu joué et n’a pas marqué de buts.

3. Mauro Camoranesi

Champion du monde en 2006, le milieu de terrain nationalisé italien est revenu en Argentine pour porter le maillot Racing. En 2011, il est venu avec de grandes aspirations, et de l’Académie, il est sorti par la porte arrière. Puis, à Lanús, il n’a pas eu plus de chance.

2. Daniel Osvaldo

L’un des cas les plus emblématiques de ces derniers temps: il est arrivé à Boca Juniors en 2015 pour remporter la Copa Libertadores. Il a été éliminé contre River Plate en huitièmes de finale, avec l’épisode mémorisé de gaz poivré. Il est parti, est revenu et en 2016, il a été expulsé du “ Xeneize ” par son manager, Guillermo Barros Schelotto, après l’avoir trouvé fumant dans les vestiaires. Il joue maintenant à Banfield, où il a décidé de reprendre une activité professionnelle après sa courte retraite.

1. Daniele De Rossi

L’Italien a quitté l’AS Roma pour jouer pour le Club Atlético Boca Juniors. Il est arrivé mi-2019 avec l’illusion de faire l’histoire avec la chemise bleue et dorée. Il n’a pas réussi: malgré ses débuts avec un but contre Almagro en Coupe d’Argentine, les blessures et la mauvaise continuité lui ont joué un tour. Il a annoncé sa retraite début 2020.